Krise beim FC Bayern? Nagelsmann widerspricht Kimmich: „Sollte für alle eine Lehre sein“

Von: Florian Schimak

Julian Nagelsmann war nach der Niederlagen beim VfL Bochum bedient.

Der FC Bayern kommt beim Aufsteiger VfL Bochum unter die Räder. Trainer Julian Nagelsmann nimmt die Schuld dafür auf sich - und widerspricht damit Joshua Kimmich.

Bochum - Der FC Bayern kassiert eine bittere Pleite - abermals in dieser Saison! Wie schon bei der Pokal-Blamage bei Borussia Mönchengladbach (0:5) gerät der Rekordmeister auch beim Aufsteiger VfL Bochum in der ersten Hälfte unter die Räder und verliert am Ende mit 4:2 (4:1).

Dabei ist nicht der Fakt der Niederlage der Bayern überraschend, viel mehr ist es die Art und Weise, wie das Team von Trainer Julian Nagelsmann bereits zum zweiten Mal in dieser Saison ein Spiel verliert. War es nach dem Pokal-Aus in Gladbach Thomas Müller, der nach dem Spiel denkwürdige Worte fand, so legt dieses Mal Joshua Kimmich den Finger in die klaffende FCB-Wunde.

Der ehrgeizige Mittelfeld-Star will dabei keine Fehler in der Spieltaktik festgestellt haben. Auch, wenn die Formation von Nagelsmann mit vier Innenverteidigern in der Viererkette durchaus überraschend war. Der Matchplan ging gegen den aggressiven Aufsteiger in der ersten Hälfte so gar nicht auf.

FC Bayern: Nagelsmann widerspricht Kimmich nach Bochum-Blamage - „Sollte für alle eine Lehre sein“

Kimmichs Aussagen zur Taktik widersprach Nagelsmann auf der Pressekonferenz nach der Blamage allerdings. „Ich finde es immer gut, wenn so etwas aus der Mannschaft kommt“, sagte der 34-Jährige angesprochen auf die Aussagen seines Leaders: „Aber ich habe zu bewerten, was ich gemacht habe - daher habe ich nicht über die Spieler geredet.“

Kimmich stellte sich und seinem Team nach dem wiederholten blutleeren Auftritt die Mentalitätsfrage. Dem schloss sich Nagelsmann dann allerdings an: „Wenn Josh das gesagt hat, wird ein Funken Wahrheit dahinterstecken“, so der FCB-Coach, der noch eine Warnung hinterherschickte: „Es sollte für alle eine Lehre sein!“

Die Bayern hatten nach einem ordentlichen Start und der Führung durch Robert Lewandowski (9.) innerhalb von 30 Minuten vier Gegentore kassiert. Was ging da eigentlich zur Pause in der Kabine ab? „Jeder hat gedacht, dass es sehr laut wird“, so Nagelsmann, der offenbar mit seinen Stars nicht schreien musste: „Ganz ehrlich, wenn man mit 1:4 in Bochum hinten liegt, dann muss jeder Spieler dasitzen und wissen, dass es Grütze war, was wir jetzt 45 Minuten gemacht haben.“

Video: Nagelsmann vor Bochum-Spiel - „Dürfen nicht in Schönheit sterben“

Haben die Stars den Aufsteiger vielleicht etwas unterschätzt? War vor dem Hinspiel im Champions-League-Achtelfinale am Mittwoch bei RB Salzburg und der neun Punkte Vorsprung auf den BVB vielleicht ein Spannungsabfall zu sehen? „Es war ein beschissenes Spiel“, fasste es Nagelsmann zusammen: „Wir sollten nicht an Spannung verlieren. Es war ein Gesamtpaket in der ersten Halbzeit, das einfach nicht geht.“

Zu Dayot Upamecanos Auftritt (tz-Note 6), der wie schon im Pokal gegen Gladbach völlig neben sich stand, wollte der Trainer aber nicht eingehen. „Über Einzelne müssen wir nicht reden“, sagte Nagelsmann: „Wir haben heute als FC Bayern gesamt keine Top-Leistung in der ersten Hälfte abgerufen.“

Das Gute ist: Bereits am Mittwoch haben die Nagelsmänner die Chance auf Wiedergutmachung. In Salzburg muss der FC Bayern ein ganz anderes Gesicht zeigen, sonst dürfte es ein richtig ungemütlicher Frühling an der Säbener Straße werden... (smk)