„Die Leute haben seltsam geguckt“ – Darum brüllte FC-Bayern-Coach Nagelsmann durch einen Leipziger Park

Von: Christoph Klaucke

Julian Nagelsmann verrät, wie er auf seinen feststehenden Wechsel zum FC Bayern reagiert hat. Der junge Trainer brüllte durch einen Leipziger Park.

München – Für Julian Nagelsmann ging vor knapp einem Jahr ein langersehnter Traum in Erfüllung: Trainer beim FC Bayern München werden! Bis der Trainer-Transfer von RB Leipzig nach München in trockenen Tüchern war, verbrachte der 34-Jährige aber bange Stunden. Als dann die erlösende Nachricht kam, brach es aus Nagelsmann heraus.

Julian Nagelsmann Geboren: 23. Juli 1987 (Alter 34 Jahre), Landsberg am Lech Größe: 1,9 m Ehepartnerin: Verena Nagelsmann (verh. 2018) Verein: FC Bayern München

Nagelsmann brüllte durch Leipziger Park: „Die Leute haben seltsam geguckt“

„Ich war immer in Telefonkontakt mit Oliver Mintzlaff (Geschäftsführer RB Leipzig, Anm. d. Red.) und mit Hasan Salihamidzic (Sportvorstand FC Bayern, Anm. d. Red.) und irgendwann habe ich zu meiner Frau gesagt: Ich muss jetzt mal raus, ich muss spazieren gehen“, sagte Julian Nagelsmann im FC Bayern Podcast. „Ich bin in den Park gegangen und eine Viertelstunde später kam dann die Bestätigung von beiden Seiten. Und dann habe ich schon mal durch den Clara-Zetkin-Park geschrien und die Leute haben dann schon ein bisschen seltsam geguckt.“

„Die meisten, die diesen Schrei gehört haben, kannten mich natürlich auch und haben dann vielleicht ein bis zwei Wochen später erfahren oder interpretieren können, warum ich an dem Abend ausnahmsweise mal laut in einem öffentlichen Park geschrien habe“, erklärte Nagelsmann. Die Szene spielte sich an einem Sonntagabend am 25. April nach dem 2:0-Bundesliga-Heimsieg von RB Leipzig gegen den VfB Stuttgart ab.

Julian Nagelsmann brüllte nach seinem Wechsel zum FC Bayern durch einen Leipziger Park. © Imago

Julian Nagelsmann: Zweifel an Wechsel zum FC Bayern

Nur zwei Tage später machte der FC Bayern den Trainer-Rekord-Wechsel für eine kolportierte Ablöse von 15 Millionen Euro perfekt. Diese Summe soll durch Boni sogar bis zu 25 Millionen Euro anwachsen können. Nagelsmann (Privates zum FCB-Trainer) unterschrieb einen Fünfjahresvertrag und machte so den Weg von Ex-Bayern-Coach Hansi Flick zum DFB frei. Bis der Deal unter Dach und Fach war, hatte Nagelsmann aber noch seine Zweifel.

„Zu Beginn ist man natürlich erstmal euphorisch und freut sich, dass so ein Klub in dem Weltformat, an einen denkt. Aber gleich im nächsten Augenblick ist es schon so, dass du natürlich überlegst, wie kannst du die Dinge angehen, wenn du jetzt wie ich keine Klausel und noch einen längerfristigen Vertrag bei deinem Klub hast“, verrät Nagelsmann. „Dann ist die Wahrscheinlichkeit erstmal relativ gering. Sprich, die Euphorie wird dann relativ schnell durch die Sachlichkeit des Vertrages und der Situation gebremst.“

FC Bayern: Nagelsmann von Vertragsgesprächen mit Leipzig überrascht

Nagelsmann besprach sich zunächst mit seiner Familie und dem Berater und machte am nächsten Tag einen Termin mit RB-Boss Oliver Mintzlaff. „Die Gespräche liefen tatsächlich anders als ich es erwartet hatte. Ein bisschen offener. Ich habe gedacht, dass da relativ schnell der Riegel vorgeschoben wird.“ Die Euphorie sei „im Gespräch zu Beginn nicht ganz so groß“ gewesen, nachdem Nagelsmann den Raum verlassen hatte „schon etwas größer“.

Die finanzielle Entschädigung durch den Rekordmeister (alle Titel des FC Bayern im Überblick) hat die Leipziger offenbar einlenken lassen. „Natürlich sind das extrem spannende Zeiten als Trainer, wenn Anrufe kommen von Klubs, für die du sehr gerne arbeitest. Die nächsten Schritte einzuleiten ist anspruchsvoll, aber sehr, sehr schön“, so Nagelsmann. In dem Podcast offenbarte der Jung-Trainer zudem, dass er sich wegen arrogantem Auftreten Hilfe beim Pferde-Trainer holte.

FC Bayern: Nagelsmann will auch auf dem Marienplatz schreien

Nagelsmann hat mit dem Schritt zum FC Bayern bislang alles richtig gemacht. In der Bundesliga ist seine Mannschaft souverän auf Meisterkurs. In der Champions League wartet im Viertelfinale mit dem FC Villarreal ein machbarer Gegner. Womöglich schreit Nagelsmann im Frühjahr seine Freude diesmal vom Rathausbalkon am Münchner Marienplatz heraus – das würde bedeuten, dass er mit den Bayern einen Titel feiern darf. (ck)