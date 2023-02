Lothar Matthäus wittert Nagelsmann-Bruch beim FC Bayern: „Eindruck, dass nicht mehr alle hinter ihm stehen“

Von: Antonio José Riether

Julian Nagelsmann hat es derzeit nicht leicht. Lothar Matthäus wundert sich dennoch über die fehlende Unterstützung der Vereinsbosse für den Bayern-Trainer.

München – Nur eine Woche nach der erfolgreichen Lagebestimmung in Paris sieht die Welt beim FC Bayern wieder ganz anders aus. Durch die Niederlage in Mönchengladbach stehen die Münchner zwar noch auf Platz eins, jedoch punktgleich mit Union Berlin und Borussia Dortmund. Lothar Matthäus sieht mehrere Baustellen beim Rekordmeister, dem es offenbar nicht gelingt, die vielen Brandherde neben dem Platz zu löschen. Der 61-Jährige beobachtet zudem die schwindende Rückendeckung der Vereinsführung für Trainer Julian Nagelsmann.

Lothar Matthäus Geboren: 21. März 1961 in Erlangen Pflichtspiele für den FC Bayern: 410 (100 Tore, 50 Assists) Stationen als Profi: Borussia Mönchengladbach, FC Bayern, Inter Mailand, MetroStars New York Länderspiele: 150 (23 Tore)

FC Bayern: Lothar Matthäus kritisiert Nagelsmann für Schiri-Schimpftirade – „Er war frustriert“

43 Zähler sammelten die Bayern, Union und der BVB in den 21 Saisonspielen, aus Matthäus‘ Sicht sollten sich gerade die Münchner Fans „freuen, dass wir endlich so einen Titelkampf erleben“. Wie der ehemalige Bayern-Profi in seiner Sky-Kolumne ‚So sehe ich das‘ schreibt, könnte sein Ex-Verein den Titel „nach zehn Meisterschaften in Folge jemand anderem gönnen“. Eine Position, die bei den Bayern mit Sicherheit keinen Anklang finden würde.

Der Serienmeister kann am Sonntagabend beim Spitzenspiel gegen den Verfolger Union Berlin ein Zeichen setzen, auch um nach den jüngsten Geschehnissen für etwas Ruhe zu sorgen. Erst in Mönchengladbach hatte Cheftrainer Nagelsmann für Negativschlagzeilen gesorgt, als er den Referee Tobias Welz unschön im Kabinengang anging. „Er war frustriert und enttäuscht und hat das am Ende am Schiedsrichter ausgelassen“, meinte Matthäus, doch ganz verstehen konnte er es nicht.

Lothar Matthäus kritisierte Julian Nagelsmann für dessen Aktion in Mönchengladbach. © Frank Hoermann/imago-images

Matthäus: Nagelsmann hat es „nicht geschafft, relaxed die Geschehnisse zu kontrollieren“

„Obwohl er und seine Mannschaft durch ein grandioses Spiel in Paris gewonnen haben, hat er es nicht geschafft, relaxed und entspannt die Geschehnisse in Gladbach zu kontrollieren“, fasste der Rekordnationalspieler Nagelsmanns Fehltritt zusammen. Matthäus sieht den Landsberger, der nach dem frühen Platzverweis gegen sein Team gegen den Unparteiischen polterte, nicht einmal im Recht. „Ich bleibe dabei und bin nach wie vor der festen Überzeugung, dass es eine klare Rote Karte für Upamecano war und ist“, meint der Weltmeister von 1990 und spricht dennoch von einer „harten Entscheidung“.

Nagelsmann bekam sich nicht in Griff, weshalb es zur „verbalen Überreaktion in der Mixed Zone auf dem Weg zur Kabine“ kam, wie sich Matthäus erinnert. Er appelliert außerdem, den Chefcoach nicht für die Aussage zu verdammen, „es ist schön, dass es Emotionen gibt“, meint der E-Jugend-Trainer des TSV Grünwald über seinen Kollegen.

„Gnabry und Gucci, Neuer beim Skifahren“: Lothar Matthäus zählt Probleme beim FC Bayern auf

„Ohne Frage hat es Nagelsmann jedoch übertrieben und die Formulierung ‚weichgespültes Pack‘ ist selbstverständlich überflüssig und war ein großer Fehler“, fügt er hinzu, der Übungsleiter hätte überall, aber „nicht vor den Augen und Ohren der Journalisten“ fluchen sollen, „das musste er wissen“. Auch die Bitte nach „milder Berichterstattung“ auf der anschließenden PK hält Matthäus für „nicht so schlau“. Er geht nun von einem Sportgerichtsurteil aus, „aber danach sollte es wieder gut sein.“

Die verbale Entgleisung des Trainers sei jedoch nicht „das größte Problem dieser Tage“ beim FC Bayern, sondern, „dass das eine Problem nicht gelöst ist und sie sich selbst das nächste schaffen“, meint Matthäus. „Gnabry und Gucci. Neuer beim Skifahren und dann noch dieses Interview. Tapalovic fliegt raus, Sané kommt ständig zu spät und so weiter und sofort“, zählt der 150-fache Nationalspieler die Nebenschauplätze der letzten Monate auf. Diese Dinge müsse die Vereinsspitze „viel schneller erledigen, wegmoderieren, zu machen“, was Matthäus zufolge heutzutage nicht der Fall sei.

Lotahr Matthäus: Thema Neuer „zeigt, dass etwas nicht stimmt“ – Kritik an Leroy Sané

Matthäus macht die Beobachtung, „dass die unangenehmen Themen beim FC Bayern wochenlang lodern und keiner den Brand löscht“, und führt eines seiner Beispiele aus. „Vor allem das Thema Neuer, in das sich jetzt auch Uli Hoeneß eingemischt hat und die aktuelle Führung zu einem Machtwort aufruft, zeigt, dass etwas nicht stimmt“, meint er. Neuer habe den Klub „durch dieses fahrlässige Verhalten so viel Geld gekostet. Wochen nach seinem Interview zu hören, dass man das klärende Gespräch immer noch nicht mit ihm gesucht hat, kann einfach nicht wahr sein“, kommentiert der ehemalige Weltfußballer die Lage bei seinem ehemaligen Verein.

Auch das wiederholte Zuspätkommen des Bayern-Stars Leroy Sané sei „ein Signal dafür, dass es in puncto Team-Hygiene einfach nicht ideal läuft“. Ein Profi, der „immer wieder unpünktlich ist, muss das zu spüren bekommen“, forderte der gebürtige Erlanger. „Dann spielt er einfach nicht von Anfang oder erstmal gar nicht mehr.“

Matthäus über Nagelsmann: „Man gewinnt den Eindruck, dass nicht mehr alle hinter ihm stehen“

Die Zeit sei nicht leicht für Trainer Nagelsmann, „der Druck steigt gefühlt von Woche zu Woche“, sagt Matthäus. „Aber man lässt ihn auch ehrlich gesagt oft ziemlich alleine. Ob das nach der Jahreshauptversammlung war, beim Moderieren in der Corona-Krise etc.“, so der Eindruck des Sky-Experten, der sich fragt, weshalb der 35-Jährige nicht öffentlich in Schutz genommen wird. „Man gewinnt langsam aber sicher den Eindruck, dass nicht mehr alle in der Vereinsführung hinter ihm stehen.“

Anders sei dies nicht zu erklären, meint der ehemalige Mittelfeldspieler, „denn gerade in schwierigen Zeiten ist es wichtig, dass man auch zusammensteht“. Die vielen Krisenherde sowie die „ungemütlichen Themen, für die natürlich auch Nagelsmann verantwortlich ist, machen es nicht leichter“. Nur mit Ergebnissen kann sich Nagelsmann, der aufgrund seines Verhaltens zuletzt für Unmut bei den Bossen sorgte, nun wohl noch aus der Krise ziehen und intern für etwas mehr Ruhe sorgen. (ajr)