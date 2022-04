Geheimes Meister-Shirt? Nagelsmann erlaubt sich Gag auf Titel-Party

Von: Florian Schimak

Der FC Bayern feiert seine zehnte Meisterschaft in Folge. Für Julian Nagelsmann war es die erste - was er auch mit einem Gag auf der Meisterfeier mitteilte.

München - Die ganz große Überraschung war es jetzt nicht, dass der FC Bayern München am Samstag gegen Borussia Dortmund seine 31. Deutsche Meisterschaft feierte. Bereits vor der Partie lag der Rekordmeister neun Punkte vor dem BVB. Dennoch war der Auftritt gegen den „Verfolger“ ein kleines Statement - und letztlich auch ein Triumph zum zehnten Meistertitel in Folge.

Thomas Müller und Manuel Neuer sind dabei die beiden einzigen beiden FCB-Stars, die bei allen zehn Erfolgen mit von der Partie waren. Für einen aber war es der allererste Titelgewinn: Die Rede ist von Julian Nagelsmann. „Ich bin immer noch zarte 34“, zeigte sich der Trainer nach dem Spiel bei Sky glücklich: „Das Jahr war nicht ganz so leicht. Ich bin sehr froh, dass wir es mit dem Meistertitel gekrönt haben.“

FC Bayern: Geheimes Meister-Shirt? Nagelsmann erlaubt sich Gag auf Titel-Party

Wirklich viel zu lachen hatte Nagelsmann in den vergangenen Wochen nämlich nicht. Nach dem frühen Aus im DFB-Pokal in der 2. Runde gegen Borussia Mönchengladbach (0:5), schied der FC Bayern auch überraschend im Viertelfinale der Champions League gegen den Underdog FC Villarreal aus. Müller stellte sich nach dem Abpfiff der BVB-Partie daher obligatorisch vor seinen Coach. „Er ist Deutscher Meister geworden, aber dafür trittst du ja beim FC Bayern an“, so der 32-Jährige.

Und weiter: „Egal, wie viel von außen gesprochen wird, du musst es erstmal schaffen. Meister zu werden, ist einfach das Schönste. Klar, Champions League ist das Sahnehäubchen, aber Bundesliga ist halt das, wofür die Fans ins Stadion gehen.“ Auch Kapitän Neuer freute sich für seinen Trainer. „Er ist überglücklich jetzt“, verriet er nach der Partie: „Es war ihm wichtig, dass wir den Titel heute hier gegen den BVB holen. Das haben wir geschafft.“

Julian Nagelsmann feiert seinen ersten Titelgewinn in seiner Trainerkarriere. © IMAGO / kolbert-press

Julian Nagelsmann feiert Meisterschaft mit dem FC Bayern München

Nagelsmann freute sich letztlich sichtlich über den Gewinn des Titels. Das machte er auch bei der Meisterfeier deutlich und erlaubte sich einen kleinen Spaß. Auf den Meister-Shirts, die direkt nach dem Schlusspfiff an die FCB-Stars und Trainer ausgeteilt wurden, prangte eine Zehn auf der Brust. Nagelsmann aber verdeckte bei den Feierlichkeiten auf dem Rasen der Allianz Arena ganz frech die Null, um deutlich zu machen, dass es für ihn die erste Meisterschaft war.

Für die Bayern-Fans stehen jetzt fast schon langweilige drei Monate an. Die restlichen drei Spiele in der Bundesliga sind belanglos - und die Saison 2022/23 beginnt erst Anfang August. Bis dahin dürfte es aber noch viele Gerüchte über mögliche Zu- und Abgänge an der Säbener Straße geben. Vor allem der Verbleib von Weltfußballer Robert Lewandowski ist alles andere als sicher. (smk)