Gefährliches Spiel mit Nagelsmann: Bosse halten bedingungslos zum Trainer

Von: Hanna Raif, Manuel Bonke

Die Bosse des FC Bayern halten fest zum derzeit glücklos agierenden Julian Nagelsmann. Doch diese Treue birgt auch Gefahren.

München - Wie ein mustergültiger freier Tag aussehen soll, hat Thomas Müller Anfang der Woche zur Schau gestellt. Sonnenbrille auf, ab in die Natur, keine Skitour gehen, sondern einfach stillsitzen und Vitamin D tanken. Dazu wahlweise ein Pferd an der Hand, in die Kamera grinsen – und fertig ist die Botschaft an die Welt: Mir geht’s prima, ich genieße das Leben. Auch wenn es im Job gerade nur so mittelgut läuft.

Julian Nagelsmann wird viel ermöglicht – und auch viel verziehen

Der Post, den Müller am Dienstag absetzte, passte schon gut zur Situation, in der sich der 33-Jährige aktuell beim FC Bayern befindet. Noch macht der Ur-Bayer – obwohl gegen PSG (1:0) auf der Bank und in Gladbach (2:3) nach einer guten Viertelstunde ausgewechselt – gute Miene zum bösen Spiel. Die Gesamtlage schmeckt ihm aber derzeit gar nicht gut. Da ist zum einen die Dauer-Unruhe, befeuert durch sportliche Rückschläge, interne Differenzen und schwelende Brandherde.

Und da ist die persönliche Situation, die den Ehrgeizling selbst wurmt – und darüber hinaus den gesamten Verein betrifft. Man weiß, dass über die „Causa Müller“ schon Carlo Ancelotti und vor allem Niko Kovac gestolpert sind. Bei Julian Nagelsmann soll das nun anders sein. Denn der öffentlich zwiespältig gesehene Coach erhält die uneingeschränkte Rückendeckung der Bayern-Bosse.

FC Bayern: Oliver Kahn macht Trainerleistung „nicht von einzelnen Spielen abhängig“

„Es ist unsere Aufgabe, das Gesamtgefüge im Blick zu haben“, sagte Oliver Kahn am Mittwoch der Sport Bild. Bewusst gewählte Worte, veröffentlicht wenige Tage, nachdem unter anderem Lothar Matthäus eine Stärkung des Trainers gefordert hatte. Der Vorstandsvorsitzende führte aus: „Die Mannschaft hat in der Champions League in Paris eine starke Leistung abgeliefert und nun in Gladbach nach einem schwierigen Spielverlauf verloren“.

Allerdings könne man das alles „sehr gut einordnen“ und mache die Bewertung der Trainerleistung „nicht von einzelnen Spielen abhängig“. Nagelsmann soll eine Ära prägen, so wie etwa Ottmar Hitzfeld 1998 bis 2004. Dafür wird ihm viel ermöglicht – und auch viel verziehen. Man lässt sich ganz bewusst auf dieses gefährliche Spiel ein.

FC Bayern: Nagelsmann „ein Typ, der sich jeder Herausforderung stellt“

Eine Premierensaison mit nur einem Titel, Leistungsschwankungen, verbale Ausrutscher, der Hang zur Selbstinszenierung und die im Team oft vermisste Kommunikation: Nagelsmann bietet viel Angriffsfläche. Aber die Hoffnung der Bosse ist eine Wendung zum Guten – wenn die Ergebnisse wieder stimmen. Dass der Druck laut Kahn zu diesem Verein „dazugehört und den besonderen Reiz ausmacht“, hat Nagelsmann in den vergangenen eindreiviertel Jahren lernen können.

„Julian“, so Kahn, ist „ein Typ, der sich jeder Herausforderung stellt – und auch in der Lage ist, sie zu meistern.“ Ihm dabei nicht nur zuzusehen, sondern ihn zu begleiten, hat sich das Führungstrio um Kahn, Hasan Salihamidzic und Herbert Hainer zur Aufgabe gemacht. Der Präsident betonte: „Unser Ziel ist es immer, langfristig etwas aufzubauen.“



FC Bayern: Hat Julian Nagelsmann die „Kabine schon lange verloren“?

Negative Stimmen aus dem Profi-Lager gibt es dabei angeblich nicht, Hainer habe gehört, „der Trainer arbeitet sehr strukturiert“. Das sehen Außenstehende – und mit dem Profi-Lager vertraute – allerdings doch anders. Dass Nagelsmann „die Kabine schon lange verloren“ habe, ist da etwa zu hören.

Unter anderem kommt es nicht gut an, dass der Trainer die Schuld nach schlechten Spielen meist auf die Spieler abschiebt. Und auch der Fall Müller ist Gesprächsthema. Dass der Nationalspieler die Vorbereitung auf den Kracher gegen Union mit positiven Gedanken aufnahm, kann da nur von Vorteil sein. Hanna Raif, Philipp Kessler