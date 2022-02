Nagelsmann polarisiert mit Outfit gegen Leipzig: „Heute wird er im P1 der Player sein“

Julian Nagelsmanns Jacke sorgte auf Twitter für viele unterschiedliche Meinungen. © Sven Hoppe / picture alliance

Trainer Julian Nagelsmann führte seine Bayern gegen Leipzig zum Sieg. Ob das Internet seine besondere Jacke nun „cool“ oder „hässlich“ findet - dieser Kampf dauert noch an.

München - Dass Julian Nagelsmann bei diesem Bundesliga-Spiel gegen RB Leipzig im Fokus stehen würde, war schon vorher klar - immerhin ging es gegen den Ex-Club des Trainers des FC Bayern. Doch auf Twitter sorgte er nicht wegen seiner Aufstellung, seinen Kommandos oder seinen Interviews für das meiste Aufsehen. Nein - sein Outfit war dort das Thema des Tages.

Nagelmann trug eine lässige Sport-Kombi in mit weinroter Jacke, wie man sie aus US-amerikanischen Colleges kennt. Die Jacke dazu war zwar von Bayern-Sponsor Adidas, doch man konnte nicht eindeutig erkennen, ob es sich um einen Fanartikel handelte oder nicht. Statt eines Bayern-Emblems prangte darauf nur ein übergroßes „M“, das aber auch für München stehen könnte. Und das tut es wohl: Die Jacke stammt tatsächlich aus dem FCB-Sortiment von Adidas - und ist im Fanshop ausverkauft. Einige Fans schrieben sofort, sich die Jacke zulegen zu wollen, und fragten, wo sie zu haben sei. Die Jacke sei „cool“, schrieb ein Nutzer, und fand viel Zustimmung.

Nagelsmann als College-Boy, Michael Jackson oder als Mc-Donald‘s-Clown?

Wie so oft zogen die User bei Twitter kreative Vergleiche. Ein Nutzer fühlte sich an Pop-Legende Michael Jackson erinnert. Ein anderer Nutzer schrieb jedoch: „Nagelsmann ist für den Anlass gekleidet, wäre der Anlass ein Musical auf einer amerikanischen High School.“ Ein anderer User dachte an die Fastfoodkette McDonald‘s, die ebenfalls mit goldenem M wirbt.

Nagelsmanns Jacke polarisiert: „Aus der Karnevalskiste, oder?“

Nicht überall kam das Outfit des Trainers gut an: „Was hat Nagelsmann eigentlich wieder für ne Jacke an? Aus der Karnevalskiste, oder?“, fragte ein User.

„Die hässliche Jacke von Nagelsmann kostet 130 Euro? Oh weia“, schrieb ein anderer Nutzer.“

Einige Kommentatoren waren zwiegespalten. „Kann mich immer noch nicht entscheiden, wie ich die Nagelsmann-Jacke finde, schwanke zwischen Trash und Style“, schrieb eine Userin.

„Nagelsmann dreht den Swag-Level mit seiner College-Jacke auf“

Ein weiterer Nutzer sieht Nagelsmann mit der Jacke in der Disco: „Nagelsmann dreht den Swag-Level mit seiner College-Jacke auf…heute Abend wird er im P1 der Player sein (gibts das noch?)“

Und noch ein User schreibt: „Nichts ist mehr down to earth als die goldene Jacke aus Katar.“

Auch eine falsche Kennzeichnung hält ein User für denkbar: „Haben die die Jacke vom Nagelsmann falsch bedruckt? Da steht ein fettes M. Für Nagelsmann wäre so ein fettes N schöner, oder?“

Und ein anderer Nutzer sieht gar einen anderen Club hinter der Optik: „Nagelsmann schon mit der ManU-Jacke.“ (cg)