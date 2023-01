Wer steht künftig im Bayern-Tor? Trainer Nagelsmann spricht über Ulreich, Sommer und Nübel

Von: Alexander Kaindl

Teilen

Stand Rede und Antwort: Bayern-Trainer Julian Nagelsmann. © Screenshot FC Bayern München

Julian Nagelsmann trat im Trainingslager des FC Bayern München vor die Presse. Die wichtigsten PK-Aussagen des Trainers zum Nachlesen.

Trainingslager in Katar: Der FC Bayern München macht sich im Emirat fit

Pressekonferenz mit Julian Nagelsmann: Der Bayern-Trainer gab am Sonntag Einblicke

Wer steht künftig im Bayern-Tor? Trainer Nagelsmann spricht über Ulreich, Sommer und Nübel

11.55 Uhr: Das war‘s! Die Pressekonferenz ist vorbei! Julian Nagelsmann machte einen sehr entspannten und frischen Eindruck. Man merkt, dass er hochmotiviert ins neue Jahr gestartet ist. Wir haben seine wichtigsten Aussagen hier zusammengefasst:

Teamabende im Trainingslager? Nagelsmann: „Wir gehen einmal Essen“

... Nagelsmann über mögliche Teamabende: „Wir gehen einmal Essen, aber das organisiert ja das Teammanagement. Ich bin froh, dass wir trainieren können. Darauf liegt mein Fokus. Die Belustigung der Gesamtgruppe - da haben wir das Teammanagement dabei. Wir sind ja auch keine zehn Tage hier.“

... Nagelsmann über Josip Stanisic: „Er ist ein Spieler, den wir sehr gerne bei uns haben. Er hat hier seinen Vertrag verlängert, macht es aktuell auch gut. Klar war er in der Hinrunde eher Backup. Aber jetzt werden er oder Benji Pavard hinten rechts spielen. Es ist noch keine Entscheidung gefallen, sie können sich gerne duellieren.“

Julian Nagelsmann hat keinen Kontakt zu Alexander Nübel

... Nagelsmann über Noussair Mazraoui: „Nous geht es im Alltag gut, sportspezifisch eher nicht. Er war sehr schnell müde, beispielsweise beim Treppensteigen. Deshalb gab es auch nochmal die Untersuchung. Es wird jetzt immer wieder Untersuchungen geben. Der schlimmste Teil der Entzündung liegt bereits hinter ihm.“

... Nagelsmann über Alexander Nübel: „Es gab keinen Austausch. Ich hatte mit ihm noch nie wirklich Kontakt. Er war ja schon weg, als ich gekommen bin. Wenn ich mit ihm schon gearbeitet hätte, wäre das eine andere Situation. Wir hatten ganz zu Beginn ein bisschen SMS-Kontakt, aber das ist lange her. Es gibt die Vertragssituation, die Verletzung von Manu, viele Fragezeichen. Ich kann zum Hörer greifen, aber das wird ihm nichts bringen. Wir haben einen Sportdirektor, einen Technischen Direktor. Das ist nicht primär mein Job. Er hat sich medial gar nicht so viel beschwert, das war eher sein Berater. Aber das hat mich auch nicht so hart getroffen, muss ich sagen.“

Nagelsmann: „Thomas Müller ist ein bedeutender Spieler und Gesprächspartner“

... Nagelsmann über die Meisterschaft: „Freiburg muss man als Konkurrenten mit einbeziehen, sie sind Zweiter. Sie sind kein One-Hit-Wonder. Es geht darum, dass wir unsere Spiele gewinnen. Leipzig hat einen super Kader, es ist ein wichtiges Spiel zum Start. Es liegt an uns.“

... Nagelsmann über Thomas Müller: „Er ist ein bedeutender Spieler für Bayern und für mich. Auch ein bedeutender Gesprächspartner. Er hat außergewöhnliche Fähigkeiten, gerade was Assists angeht. Choupo hat es sehr gut gemacht, Jamal ebenso. Thomas macht aber auch einen sehr guten Eindruck. Wir haben extrem viele Spiele und brauchen jeden Spieler in einer Top-Verfassung. Thomas ist fest in meinen Gedanken - wie alle Spieler. Aufgrund der Qualität, die wir haben, wird es nicht eine fixe erste Elf geben. Er kann auf der Zehn oder der Spitze spielen, das liegt ihm am meisten.“

Virkus-Veto zu Yann Sommer: Julian Nagelsmann bleibt gelassen

... Nagelsmann über das Veto von Gladbach-Sportdirektor Roland Virkus zu Yann Sommer: „Wir werden sehen, was passiert. Es ist der Job eines Sportdirektors, seine Spieler zu schützen. Brazzo arbeitet in allen Bereichen auf Hochtouren. Ich habe nicht die Schlagzeile gelesen und bin in Ohnmacht gefallen. Es gehört in diesem Job dazu, dass man ein Pokerface hat.“

... Nagelsmann über Upamecano und seinen WM-Konsum: „Upa hat sich in der Hinrunde gut entwickelt. Er ist spielaktiver geworden, spielt sehr, sehr erwachsen. Er war heute im Training auch einer der auffälligsten. Er hat direkt wieder Fuß gefasst nach der Pause, ist top in shape zurückgekommen. Er wirkt fitter denn je. Er hat es bei Frankreich sehr gut gemacht, obwohl er am Anfang eher ein Wackelkandidat war. Ich habe die WM schon verfolgt, aber nicht jedes Spiel geguckt. Es gibt ja auch andere Dinge in meinem Leben, die mich begeistern. Ich finde, man kann von der WM wenig übertragen. Verein und Nationalmannschaft kann man nicht vergleichen.“

... Nagelsmann über die Winterpause: „Der Weg der Bundesliga ist gut. Es ist wichtig, auch mal Urlaub zu haben, gerade auch mental. Ob wir jetzt in den Spielen gegen Paris fitter sind als sie, werden wir sehen. In solchen Duellen kommt es auf die Tagesform an. Es ist 50:50.“

Julian Nagelsmann äußert sich zu Sven Ulreich

... Nagelsmann über die WM: „Ich habe die Spieler bewusst in Ruhe gelassen. Ich habe das Wort ‚Weltmeisterschaft‘ bisher auch nur einmal erwähnt. Aus dieser Wut, Enttäuschung - für die meisten war es ja eine - sollen sie jetzt gute Leistungen herausziehen. Es ist ja immer so im Leben: Wenn man eine Niederlage erfährt und die richtigen Lehren daraus zieht, ist das der größte Motivator, den man haben kann. Ich hatte das Gefühl, dass alle sehr gut drauf sind. Die Jungs trainieren gut, sind fit und spielfreudig.“

... Nagelsmann über Ulreich: „Ich traue ihm die Rolle als Nummer eins zu. Er hat in der Hinrunde einige sehr gute Spiele gemacht, hatte fußballerisch sehr gute Leistungen. Er ist auch im Training sehr stabil. Wir sind mit ihm im offenen Austausch, Ulle ist sehr entspannt, er kennt seine Situation. Die ist aktuell ein bisschen different. Abwarten, ob noch was passiert. Ich weiß es nicht.“

Julian Nagelsmann spricht über die aktuelle Torhüter-Situation beim FC Bayern München

... Nagelsmann über die Torhüter-Situation und eine mögliche Deadline, wann die Personalie geschlossen sein soll: „Der Tag, als die Info kam, dass Manu sich verletzt hat, war nicht so schön. Es ist tragisch für ihn, weil er auch lange ausfällt. Mittlerweile geht es ihm besser. Es ist jetzt nicht leicht zu entscheiden, was der richtige Weg ist. Im Kopf gibt es vielleicht eine Deadline. Aber generell verschließe ich mich nicht davor, dass das ein bisschen länger dauern kann oder gar nix passiert. Brazzo hat viel gesagt. Von mir gibt es dazu nichts neues zu berichten. Auch, wenn wir nichts machen können, bin ich guter Dinge, dass wir einen guten zweiten Teil der Saison spielen.“

11.29 Uhr: Ob Nagelsmann auch zur Causa Sommer befragt wird? Aus Mönchengladbach hieß es jüngst, dass man seinen Torhüter im Winter nicht abgeben möchte. Gleich werden wir mehr wissen, der Trainer ist da!

FC Bayern München: PK mit Julian Nagelsmann im Live-Ticker

Update vom 8. Januar, 11.26 Uhr: Gleich geht es hier los mit dem Bayern-Pressetalk aus Doha! Wir sind schon gespannt, was Trainer Julian Nagelsmann zu sagen hat.

Erstmeldung vom 8. Januar, 10.48 Uhr: Doha - Der FC Bayern München befindet sich im Trainingslager. Traditionell will man sich in Katar den Feinschliff holen, um für die anstehenden Aufgaben in Bundesliga, Champions League und DFB-Pokal gerüstet zu sein. Der Rekordmeister startet das Fußball-Jahr am 20. Januar, wenn es zum Topspiel gegen RB Leipzig kommt.

Nagelsmann-PK live: Was sagt der Bayern-Trainer zu Sommers Wechselverbot?

In der Winterpause gab und gibt es viel über die Bayern zu berichten, selbst wenn aktuell keine Punkte zu ergattern sind. Der Unterschenkelbruch von Manuel Neuer, die Suche nach einem Ersatz, das Gladbacher Veto in Sachen Yann Sommer, der Blitz-Transfer von Daley Blind - all das sind Themen, über die diskutiert wird. Was wohl der Trainer dazu sagt?

Julian Nagelsmann hätte am Sonntag die Möglichkeit dazu. Für 11.30 Uhr deutscher Zeit ist eine Pressekonferenz anberaumt. Der Bayern-Coach wird dabei sicher auf die ersten Tage im Trainingslager eingehen. Und ganz sicher wird er auch auf die Torwart-Frage angesprochen werden. Wir sind im Live-Ticker dabei, hier verpassen Sie keine wichtige Aussage. (akl)