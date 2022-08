Bayern-PK mit Nagelsmann JETZT im Live-Ticker: Kommt noch ein neuer Innenverteidiger?

Von: Christoph Klaucke

Blick voraus: Bayern-Trainer Julian Nagelsmann auf der PK vor dem Bochum-Spiel. © Imago

Der FC Bayern ist in der Bundesliga beim VfL Bochum zu Gast. Wir begleiten die PK mit Julian Nagelsmann am Freitag im Live-Ticker.

FC Bayern: PK mit Trainer Julian Nagelsmann, Freitag, 12 Uhr

Coman und Gnabry einsatzbereit: Wen opfert Nagelsmann?

und einsatzbereit: Wen opfert Nagelsmann? Transfer-Endspurt : Wird der FC Bayern nochmal aktiv?

Update vom 19. August, 11.58 Uhr: In wenigen Augenblicken startet die FCB-PK mit Julian Nagelsmann. Was hat der Chefcoach zu sagen?

Update vom 19. August, 11.45 Uhr: In gut einer Viertelstunde beginnt die Bayern-PK mit Cheftrainer Julian Nagelsmann. Mal sehen, ob sich der FCB-Coach schon in die Karten für das Gastspiel in Bochum schauen lässt. Mit Kingsley Coman drängt ein Topstar zurück in die Startelf, der Franzose verpasste die ersten beiden Bundesligapartien rotgesperrt. Zudem gehen die Bayern in den Transfer-Endspurt, welche Zu- und Abgänge sind noch geplant? Wir sind schon gespannt.

Erstmeldung vom 19. August: München – Der FC Bayern ist perfekt in die neue Saison reingekommen. Im Supercup gegen Leipzig gab es direkt zum Start den ersten Titel zu feiern, in der Bundesliga zwei souveräne Siege gegen Frankfurt und Wolfsburg. Trainer Julian Nagelsmann erlebte in der Trainingswoche vor dem Auswärtsspiel beim VfL Bochum aber zunächst einen Schreckmoment, als Serge Gnabry verletzt ausfiel.

Mit Kingsley Coman steht ein Stammspieler wieder zur Verfügung. Der FCB-Coach muss eine schwierige Entscheidung für die Startelf fällen. Seine Gedanken dazu verrät Nagelsmann auf der Pressekonferenz am Freitag, um 12 Uhr.

Coman und Gnabry einsatzbereit: Wen opfert Nagelsmann?

Der FC Bayern München konnte erstmals seit vier Jahren seine ersten beiden Partien der neuen Bundesliga-Saison gewinnen, jetzt soll der dritte Sieg her. Und der deutsche Rekordmeister ist in Torlaune. Den Supercup eingeschlossen erzielten die Bayern in ihren ersten drei Pflichtspielen der Saison 13 Tore. So viele waren es in diesem Jahrtausend zuvor nur 2000/01 und 2016/17. Mehr waren es zuletzt 1988/89 (16).

Beim Toreschießen mithelfen, kann aller Voraussicht nach auch Serge Gnabry. Der Flügelflitzer musste am Mittwoch wegen abgesplitterter Knochen am rechten Handgelenk mit dem Training pausieren. Am Donnerstag mischte Gnabry aber mit einer Handbandage schon wieder mit.

Nagelsmann kann in der Offensive somit aus dem Vollen schöpfen, denn mit Kingsley Coman ist ein weiterer Angreifer nach seiner Rotsperre aus der Vorsaison wieder einsatzfähig. Die Frage stellt sich nun, wen der Trainer für seinen „einzigen echten Dribbler“ opfert. Eigentlich gibt es keinen Grund für Änderungen. Sadio Mané, Thomas Müller und vor allem Überflieger Jamal Musiala brillierten in den ersten Partien und auch Gnabry zeigte starke Leistungen.

Transfer-Endspurt: Wird der FC Bayern nochmal aktiv?

Das Transferfenster ist noch knapp zwei Wochen bis Anfang September geöffnet. Bis dahin könnte sich beim FC Bayern in Sachen Zu- und Abgänge noch etwas tun. Mit Tanguy Nianzou wurde am Mittwoch ein hochveranlagter Abwehrspieler, der sich jedoch nie richtig durchsetzen konnte, nach Sevilla verkauft. Kommt womöglich noch ein neuer Innenverteidiger? Die Bayern sehen sich offenbar mit Lucas Hernandez, Dayot Upamecano und Matthijs de Ligt gut aufgestellt, zumal Benjamin Pavard und Josip Stanisic auch innen verteidigen können.

Auch die Zukunft von Joshua Zirkzee ist noch nicht geklärt. Der Transfer-Endspurt des FC Bayern und das Gastspiel in Bochum dürften die Bayern-PK mit Julian Nagelsmann am Freitag, um 12 Uhr hier im Live-Ticker, bestimmen. (ck)