Bayern-PK im Live-Ticker: Wen schickt Nagelsmann nach der Villarreal-Pleite auf die Bank?

Von: Antonio José Riether

Julian Nagelsmann und der FC Bayern München treffen in der Bundesliga auf den FC Augsburg. © Philippe Ruiz/imago-images

Nach Villarreal ist vor Augsburg. Beim Heimspiel gegen den FCA werden die Bayern wohl großzügig rotieren. Die Pressekonferenz mit dem Cheftrainer Julian Nagelsmann im Live-Ticker.

Der FC Bayern München* verlor das erste Champions-League-Viertelfinale am Mittwoch.

Nach dem 0:1 beim FC Villarreal geht es in der Liga gegen den FC Augsburg.

Ab 13.30 Uhr spricht Bayern-Trainer Julian Nagelsmann* bei der PK über die kommende Begegnung.

München - Mit Kritik hielt sich Julian Nagelsmann am Mittwoch nicht zurück. Nach der 0:1-Niederlage seiner Mannschaft beim Champions-League-Viertelfinale beim FC Villarreal, die noch viel höher hätte ausfallen können, sprach der 34-Jährige die Probleme seiner Mannschaft gegenüber dem Sender DAZN offen an. Vor dem Bundesliga-Duell gegen den FC Augsburg könnte der Trainer sein Team mächtig durchwirbeln - auch mit Blick auf das Rückspiel. Bei der Presserunde am Freitagmittag wird sich Nagelsmann erneut zum Thema äußern.

FC Bayern: Nagelsmann-PK vor Augsburg heute live - Trainer kritisierte sein Team zuletzt stark

Die Niederlage bezeichnete er bereits unmittelbar nach Spielende als „verdient“, zudem hatte sein Team im ersten Durchgang „wenig Power“ an den Tag gelegt, „in der zweiten war es wild. Das war kein gutes Spiel von uns“, fasste Nagelsmann zusammen. „Irgendwann wurde es Harakiri. Wir hatten leichte Ballverluste. (...) Da waren zwei, drei Dinger noch dabei“, bemängelte der Cheftrainer die Leistung seines Teams, das am Samstag bereits wieder gefordert ist.

Auch aufgrund der Belastung sowie dem Heimspiel gegen Villarreal am kommenden Dienstag wird Nagelsmann durchwechseln. So wird Alphonso Davies, der am Mittwoch erst sein Comeback nach mehreren Monaten Pause gab, wohl genauso auf der Bank sitzen wie seine Verteidiger-Kollegen Dayot Upamecano oder Benjamin Pavard. Auch Kingsley Coman und Thomas Müller könnte eine Ruhepause verordnet werden, hingegen könnten Niklas Süle und Leroy Sané diesmal von Beginn an spielen.

FC Bayern: Nagelsmann-Pressekonferenz im Live-Ticker - Augsburg gewann das Hinspiel

Bei der bayerisch-schwäbischen Begegnung trifft der FCB auf einen Gegner, der sich in den letzten Wochen gefangen hat. Die Augsburger, eigentlich Abstiegskandidat, holten drei Siege aus den vergangenen vier Spielen und haben aktuell ein Polster von sechs Punkten vor dem Relegationsplatz. Auch gegen die Bayern rechnen sich die Augsburger durchaus Chancen aus, beim 2:1 im Hinspiel gingen sie noch als Gewinner vom Platz. (ajr) *tz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA