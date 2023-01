Chaos bei Bayern-PK! Trainer Nagelsmann und Pressesprecher auf einmal ausgesperrt

Von: Florian Schimak

Am Samstag geht es für den FC Bayern gegen Eintracht Frankfurt. Am Tag vor dem Spiel gab es einen kuriosen Vorfall um Trainer Julian Nagelsmann.

München – Es läuft noch nicht so recht beim FC Bayern …

Name: Julian Nagelsmann

FC Bayern und Julian Nagelsmann auf der Suche nach der Doha-Stimmung

Sportlich nach zwei Remis zum Bundesliga-Auftakt bei RB Leipzig und gegen den 1. FC Köln. Aber auch intern – nach der Trennung von Torwarttrainer Toni Tapalovic und dem Paris-Trip von Gucci Gnabry während der Englischen Woche – läuft es nicht rund.

Die einst so tolle Stimmung nach dem erfolgreichen Trainingslager in Doha ist längst schon wieder verflogen ist. Das triste Januargrau liegt über der Säbener Straße.

Julian Nagelsmann (r.) und Pressesprecher Dieter Nickles (l.) bei der Spieltags-PK des FC Bayern. © tz

Nagelsmann über Stimmung vor Eintracht-Spiel: „So wie es immer beim FC Bayern, wenn man nicht gewinnt“

„Die Stimmung ist so, wie es immer beim FC Bayern ist, wenn man nicht gewinnt“, ordnete Trainer Julian Nagelsmann am Freitagmittag für die Medienvertreter bei der Pressekonferenz ein: „Nicht unruhig, aber auch nicht super fröhlich.“

Als Aufheiterung diente auch der Last-Minute-Ausgleich am vergangenen Dienstag nicht. „Es ist nicht so, dass jeder Trübsal bläst, aber es besteht keine euphorische Stimmung“, so der 35-Jährige weiter, der sein Team nun auf Eintracht Frankfurt einstellen muss. Der Tabellenvierte ist am Samstagabend (18.30 Uhr im Live-Ticker von tz.de) in der Allianz Arena zu Gast.

Nagelsmann weiß, was seine Stars bei abermals winterlichen Temperaturen im Münchner Norden erwarten wird: „Frankfurt hat eine gute Qualität sowie eine gute Körperlichkeit und Emotionalität“, erklärt der Bayern-Coach: „Sie spielen eine herausragende Saison, haben gute Abläufe und eine gute Grundordnung. Mit Kolo Muani haben sie einen sehr guten Stürmer vorne, mit Lindström und Götze zwei bewegliche Spieler im Rückraum, hinzu kommen Sow und Kamada.“

FC Bayern ohne Goretzka gegen Frankfurt – Coman beginnt für Gnabry

Ohne Leon Goretzka (muskuläre Probleme) und mit Ryan Gravenberch, der „seinen Flow“ vom Köln-Spiel mitnehmen soll, wollen die Bayern ihren ersten Dreier in 2023 einfahren. Neben dem Niederländer wird auch Kingsley Coman für Gnabry beginnen, ebenso könnte Thomas Müller für den zuletzt glücklosen Jamal Musiala in die Startelf rücken.

Trotz der nicht gerade berauschenden Stimmung zeigte sich Nagelsmann zuversichtlich fürs Eintracht-Spiel, auch wenn sein Abgang von der PK dann irgendwie doch zur aktuellen Gemengelage passte.

FC Bayern: Chaos bei PK! Trainer Nagelsmann und Pressesprecher auf einmal ausgesperrt

Als Pressesprecher Dieter Nickles die Medienrunde beendete und gemeinsam mit dem Trainer den Medienraum in Richtung Seitenbau verlassen wollte, standen beide auf einmal vor verschlossenen Türen. Weder Nickles, noch Nagelsmann, der im Trainingsanzug und Badelatschen direkt nach der Trainingseinheit zur PK kam, hatten ihre elektronischen Schlüssel dabei.

Erst nach mehrfachem Klopfen und lautstarken Anweisungen von Nagelsmann durch die Türe konnte von einem Staff-Mitglied der Zugang geöffnet werden. Immerhin erheiterte die Aktion die Stimmung bei den anwesenden Journalisten – auch Nagelsmann und Nickles nahmen das Szenario mit Humor.

Dennoch bleibt zu hoffen, dass der Auftritt der Bayern gegen die Eintracht nicht ähnlich holprig wird, wie der Abgang ihres Trainers bei der PK. Denn das dürfte dann weniger zu einer guten Stimmung beitragen. (smk)