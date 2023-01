„Dann sagt jeder, seid Ihr noch ganz dicht“: Julian Nagelsmann zeichnet düsteres Torhüter-Szenario

Von: Antonio José Riether

Auch eine knappe Woche vor dem Bundesliga-Jahresauftakt gegen Leipzig konnte der FC Bayern noch keinen Torhüter verpflichten. Julian Nagelsmann äußerte erneut seine Sorgen.

München - Vier Gegentreffer hagelte es am Freitagabend für den FC Bayern. Beim 4:4-Remis im ersten und einzigen Winter-Testspiel gegen Red Bull Salzburg wurde allen Verantwortlichen erneut klar, dass das Torwartproblem schnellstmöglich gelöst werden muss. Cheftrainer Julian Nagelsmann richtete erneut einen Appell an die Entscheider, doch die Aussagen von Hasan Sallihamidzic deuten nicht unbedingt auf eine schnelle Lösung hin.

FC Bayern München Gründung: 27. Februar 1900 Präsident: Herbert Hainer Trainer: Julian Nagelsmann Sportvorstand: Hasan Salihamidzic

FC-Bayern-Coach Nagelsmann zur Keeper-Suche: „Jeder sieht doch die Torwart-Situation“

Noch mit der stärksten Elf auf dem Feld gerieten die Bayern im heimischen Campus-Stadion zwischenzeitlich mit 1:3 in Rückstand, beinahe endete das Testspiel in einer Blamage. Gleich dreimal musste Sven Ulreich, der eine gute Stunde zwischen den Pfosten stand, hinter sich greifen. Sein 20-jähriger Ersatzmann Johannes Schenk kassierte an seinem Geburtstag hingegen nur ein Gegentor.

Nach den vier Gegentreffern gegen den österreichischen Ligaprimus wurde der Unmut nicht leiser, in Gegenteil. Nagelsmann, der bereits in Katar bei einer Pressekonferenz ausführlich über die Torhüterproblematik sprach, äußerte sich auch am Freitagabend unmissverständlich. „Jeder sieht doch die Torwart-Situation. Wir müssen sowieso einen Torwart holen, das steht außer Frage“, so der 35-Jährige.

Julian Nagelsmann sah mit sorgenvollem Blick das 4:4 seiner Mannschaft gegen RB Salzburg. © MIS/imago

Julian Nagelsmann skizziert düsteres Verletzungs-Szenario: „Was machen wir dann?“

Nagelsmann verpackte seine Sorge in ein erdachtes Szenario. „Wir machen jetzt mal den fiktiven Fall: Der Ulle reißt sich nächste Woche das Innenband. Was machen wir dann? Dann muss ein ganz junger Torwart, der heute sein erstes Spiel gemacht hat, in der Champions League und in der Bundesliga spielen“, so der Landsberger, der ergänzte: „Dann sagt jeder, seid Ihr noch ganz dicht, warum holt Ihr keinen Torwart?“.

Offenbar gestaltet sich die Aufgabe komplizierter als gedacht, Hasan Salihamidzic tätigte nach der Generalprobe vor dem Pflichtspielauftakt am kommenden Freitag ähnliche Aussagen wie in den vergangenen Wochen. „Wir schauen weiter, was möglich ist und welche Optionen wir auf dem aktuell schwierigen Transfermarkt haben. Irgendwann werden wir die richtige Entscheidung treffen“, wurde der Sportvorstand zitiert.

FC Bayern sucht einen Torwart: Kein grünes Licht bei bisherigen Transfer-Kandidaten

Wann genau „irgendwann“ eintrifft – unklar. Vor dem ersten Bundesligaspiel des Jahres am 20. Januar beim Tabellendritten RB Leipzig wird sich möglicherweise noch kein Keeper finden, bis zum Transferschluss am 31. Januar sollte allerdings ein neuer Schlussmann verpflichtet werden.

Doch wie sieht es mit den derzeitigen Kandidaten aus? Der Poker mit Yann Sommer von Borussia Mönchengladbach zieht sich aktuell in die Länge, da die Gladbacher offenbar ein höheres Angebot abwarten und sich parallel um einen Ersatz bemühen. Alexander Nübel schloss einen Winterwechsel zwar zuletzt nicht ganz aus, der verliehene Keeper ist jedoch einer der Leistungsträger bei der AS Monaco, die ihm voraussichtlich keine kurzfristige Freigabe erteilen wird. Auch Kevin Trapp, bei dem die Bayern anfragten, schob einem Transfer kürzlich noch einen Riegel vor.

Noch kein neuer Torhüter in Sicht: Steht Sven Ulreich gegen Leipzig im Bayern-Kasten?

Nach dem holprigen letzten Test, bei dem Youngster Arijon Ibrahimovic einer der Lichtblicke war, werden die Sorgenfalten bei Nagelsmann nicht unbedingt weniger. Am kommenden Freitagabend wird Ulreich gegen Nagelsmanns Ex-Klub voraussichtlich im Tor stehen, sein Coach betonte, dass er dem 34-Jährigen vertraue. Dennoch sei es „unser Job, das Beste für den Verein zu tun“.

Gute zwei Wochen haben die Münchner noch, um einen Keeper zu präsentieren. Zuletzt wurde Salihamidzic aktiv ein Erstligatorhüter aus der polnischen Liga angeboten, der Sportvorstand schien aber nicht von ihm überzeugt zu sein. Die Suche geht weiter, jedoch steigt der Druck für die Chefetage mit jedem Tag, der verstreicht. (ajr)