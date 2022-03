„War hart für ihn!“ Nagelsmann verzichtet gegen Hoffenheim bewusst auf Star - und nennt speziellen Grund

Der FC Bayern ist am 26. Spieltag bei der TSG Hoffenheim zu Gast. Was sagen die Beteiligten nach der CL-Gala unter der Woche? Die Stimmen zum Spiel in Sinsheim.

München - Was ein Sieg so ausmachen kann! Der FC Bayern* zog mit Glanz und Gloria gegen RB Salzburg am Dienstag ins Viertelfinale der Champions League ein - und die Stimmung an der Säbener Straße ist wieder bestens. Nun kommt es in der Bundesliga am 26. Spieltag zu einer Art Spitzenspiel.

Der Rekordmeister reist nach Sinsheim, zur TSG Hoffenheim, die aktuell auf dem vierten Tabellenplatz liegt und damit um den Einzug in die Königsklasse kämpft. Personell sieht es beim Team von Trainer Julian Nagelsmann* wieder besser aus, da Kapitän Manuel Neuer gegen Salzburg sein Comeback feierte.

Dennoch beherrscht die unklare Zukunft der so wichtigen Spieler wie Robert Lewandowski, Thomas Müller und eben Neuer die Schlagzeilen in den letzten Tagen. Gibt es vielleicht am Samstag diesbezüglich Neuigkeiten?

Wir fassen für Sie die Stimmen der Partie des FC Bayern bei der TSG Hoffenheim auf Sky zusammen.

Julian Nagelsmann (Trainer, FC Bayern) vor dem Spiel über ...

... seine Rückkehr und ob diese emotional ist: „Ja, schon. Ich hatte neun sehr schöne Jahre hier. Das war schon die prägendste Zeit meines Lebens.“

... das System mit drei oder vier Verteidigern, mit denen man David Raum verteidigt: „Die TSG spielt sehr gefährlich nach Flanken. Wir wollen selbst offensiv zu spielen und ihn defensiv binden. Aber unsere Offensivspieler haben auch besondere Defensivaufgaben heute“.

... die sechs Offensivspieler in der Startelf: „Auf dem Papier sieht das offensiv aus. Aber Phonzie (Alphonso Davies, Anm.d.Red.) fällt nun mal aus, Omar macht das zwar gut, aber braucht noch ein bisschen. Es ist nicht ganz ‚bayernlike‘, wenn man mit vier Innenverteidigern beginnt.“

... den Verzicht auf Dayot Upamecano: „Es war hart für ihn gegen Salzburg. Aber die Situation ist, wie sie ist. Ich entscheide mich nie gegen einen Spieler, sondern für einen anderen. Upa ist gerade einen Schritt hinten dran. Benji hätte vielleicht eine Pause gebraucht, aber er ist momentan sehr gut drauf und hat die Winner-Mentalität.“

Sebastian Hoeneß (Trainer, TSG Hoffenheim) vor dem Spiel über ...

.... einen besonderen Matchplan gegen den FC Bayern: „Es ist wichtig, dass wir unseren Stil, den wir den letzten Monaten gezeigt haben, auch heute wieder zeigen. Wir wollen die Bayern zu etwas zwingen, was sie nicht so gerne machen, nämlich dass sie auch mal hinterherlaufen müssen. Wir müssen eine gute Balance schaffen.“

... die vermeintliche Reifeprüfung: „Das ist mir einen Tick zu groß. Aber es geht heute um Courage. Wir wollen uns nicht verstecken, wir wollen mutig sein und nicht nur die Bälle hinten raus kloppen.“

