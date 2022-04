Nagelsmann verrät seine Traumspieler - einer wäre beinahe an der Säbener Straße gelandet

Von: Tom Offinger

Teilen

Julian Nagelsmann plaudert bei Amazon Prime aus dem Nähkästchen. © IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Jeder Trainer hat seine ultimativen Traumspieler - so auch Julian Nagelsmann. Einer der beiden gewünschten Jungstars wäre sogar tatsächlich fast an der Säbener Straße gelandet.

München - In seiner Rolle als Trainer des FC Bayern München arbeitet Julian Nagelsmann jeden Tag mit einigen der besten Fußballspieler der Welt zusammen. Mit Stürmer Robert Lewandowski schnürt jeden Morgen sogar ein Weltfußballer die Schuhe an der Säbener Straße. Trotz aller Erfolge ist ein Trainer wohl nie komplett mit seiner Mannschaft zufrieden und hegt daher auch im Geheimen den Wunsch, seinen absoluten Traumspieler zu sich zu locken. In einem Interview verriet der 34-Jährige genau diese Wunschtransfers.

Julian Nagelsmann: Zwei Traumspieler für den FC Bayern - leider unbezahlbar?

„Kylian Mbappé ist sicherlich nicht so verkehrt für jede Mannschaft“, scherzte der gebürtige Landsberger in einem Interview mit Sebastian Hellmann bei Amazon Prime. Neben dem hochveranlagten Franzosen träume der Bayern-Trainer noch von einem weiteren aufstrebenden Star: „Ich finde auch Frenkie de Jong ist ein sehr guter Spieler. Beide sprengen aber eher den Rahmen unserer finanziellen Möglichkeiten.“

Auch ohne einen Vertrag beim deutschen Rekordmeister sind die beiden Youngsters in europäischen Spitzenklubs zuhause. Der 23 Jahre alte Mbappé gilt als der kommenden Weltstar und trägt aktuell noch das Trikot von Frankreichs Serienmeister Paris St.-Germain. Offen ist hingegen, ob er dies auch noch nach dem Sommer tun wird, Real Madrid buhlt seit Jahren intensiv um die Dienste des pfeilschnellen Weltmeisters. De Jong spielt seit 2019 beim FC Barcelona und steht für die neue Ära bei dem einstigen Weltverein.

Frenkie de Jong: Bayerischer Winter als ausschlaggebender Grund?!

Einen dieser beiden Wunschspieler hätte Nagelsmann sogar fast bekommen, der Niederländer de Jong galt lange Zeit als heißer Kandidat für einen Wechsel zu den Bayern. Schon vor seinem Transfer von Ajax Amsterdam nach Spanien bemühten sich die Münchner vergeblich um den Mittelfeldstrategen, die hohe Ablösesumme von 86 Millionen Euro dürfte den FC Bayern dann wohl abgeschreckt haben.

Zudem soll das mitunter durchwachsene Wetter den 24-Jährigen von einem Wechsel in die bayrische Landeshauptstadt angehalten haben. Wie de Jongs Vater gegenüber der Zeitung AD im Dezember vergangenen Jahres erklärte, könne sein Sohn unter keinen Umständen wechseln: „Dort ist das Wetter oft schlecht. Natürlich geht es um Fußball, aber das ist schon wichtig.“ Immerhin gab es einen Trost für die Bayern. Neben München soll damit auch ein Wechsel zu Manchester United keine Option für den umworbenen Star sein. (to)