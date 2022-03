Nagelsmann: Hoffenheim „unglaublich gefährlich“

Nagelsmanns Meister-Plan beim Ex-Klub: Hoffenheim ist der dritte Schritt auf Bayerns Fünf-Spiele-Weg

Von: Philipp Kessler

Julian Nagelsmann (l.) als Hoffenheim-Coach im Jahr 2017: Nun kehrt er als Bayern-Trainer nach Sinsheim zurück. © AFP

Bayern strebt den zehnten Meistertitel in Serie an. Nach der Gala gegen Salzburg fordert nun Hoffenheim den FCB. Coach Nagelsmann warnt.

München - Jetzt zählt es besonders. Am 25. Februar sprach FC-Bayern-Trainer Julian Nagelsmann (34) von bevorstehenden „fünf wichtigen Spielen in der Liga“. Zwei davon hat die Mannschaft bereits hinter sich gebracht, gewann in Frankfurt mit 1:0 und teilte sich gegen Leverkusen (1:1) die Punkte. Am Samstag (15.30 Uhr, Sky) müssen die Münchner in Hoffenheim ran. Klar ist: Die Münchner befinden sich in einer entscheidenden Phase der Saison, an deren Ende zumindest Nagelsmanns erster und Bayerns zehnter Meistertitel in Folge stehen soll.

„Die fünf Spiele sind einerseits kalendarisch bedingt, weil sie zu einem Zeitpunkt kommen, in dem viele Weichen gestellt werden“, erklärte der Landsberger am Freitag. Auch das 7:1 im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League gegen Salzburg hatte auf Nagelsmanns Weg Richtung Titel eine hohe Bedeutung. „Du hinterlässt in beiden Wettbewerben ja immer auch ein gewisses Zeichen an den Gegner“, meinte der Coach.

FCB-Trainer Julian Nagelsmann sieht „vorentscheidende Phase“

Andererseits habe er die fünf Liga-Spiele, zu denen auch die Partien gegen Union Berlin (19.3., 18.30 Uhr) und in Freiburg (2.4., 15.30 Uhr) gehören, auch deshalb auserkoren, weil die Gegner „sehr toughe Mannschaften“ seien. „Das heißt im Umkehrschluss aber nicht, dass, wenn die nächsten drei Spiele vorbei sind, die Saison gelaufen ist“, betonte Nagelsmann. Es gebe in einer Saison immer eine vorentscheidende Phase, „und da zähle ich die fünf Spiele bzw. die drei, die verbleiben, auf jeden Fall dazu.“



Nächster Schritt für den Tabellenführer: das Spiel beim Viertplatzierten Hoffenheim. Eine besondere Partie für Nagelsmann. Weil hier der steile Aufstieg seiner Trainer-Karriere im Profi-Fußball begann. Weil anders als bei seinen Corona-Geisterspielsiegen mit RB Leipzig dieses Mal endlich wieder Fans in der PreZero Arena in Sinsheim erlaubt sind. „Darauf freue ich mich“, sagte Nagelsmann, der auch auf den Empfang der 25 600 Zuschauer gespannt ist. „Das Auspfeifen ist hoffentlich jetzt vorbei, das wäre akuter gewesen in den ersten Wochen danach“, bemerkte Nagelsmann zu seinem Abschied aus Hoffenheim im Sommer 2019.

„Von daher freue ich mich auf eine Rückkehr dahin, wo ich unglaublich schöne neun Jahre verbracht habe.“ Im Februar 2016 stieg Nagelsmann bei den damals abstiegsbedrohten Hoffenheimern zum Cheftrainer auf, schaffte den Klassenerhalt und führte die TSG sensationell erst in die Europa sowie danach in die Champions League. Auch privat fühlte er sich wohl. Die Region um Heidelberg nannte er am Freitag „die Toskana Deutschlands“. Es sei „die einzige Region mit München, wo ich mir auch vorstellen könnte, dauerhaft zu leben“.

Nagelsmann: Hoffenheim „unglaublich gefährlich“

Trotz aller Harmonie – vor Hoffenheim mit Trainer Sebastian Hoeneß (39), mit dem sich Nagelsmann hin und wieder austauscht, warnte der Fachmann: „Sie haben die letzten vier Spiele gewonnen, extrem viele Flanken, viele intensive Läufe und nach uns die meisten Kilometer in der gegnerischen Hälfte abgespult. Es ist eine Mannschaft, die unglaublich gefährlich ist.“



Gerade über die linke Seite von David Raum (23). Vorbereitet müsse der FCB laut Nagelsmann auch auf Bälle hinter die Abwehrkette sein. „Sie finden immer einen guten Mittelweg zwischen Gezocke im Aufbau und geradlinigen Angriffen“, so Nagelsmann, der auch darauf verwies, dass Hoffenheim von den letzten fünf Heimspielen gegen Bayern drei gewinnen konnte. „Von dem her sind wir gut gewarnt, eine Top-Leistung abzurufen.“ Philipp Kessler