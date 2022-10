Nagelsmann fordert mehr Rückendeckung: „Man muss gucken, was es für eine Wirkung hat“

Von: Christoph Klaucke

Julian Nagelsmann bekommt beim FC Bayern die gewünschte Rückendeckung. Der Trainer hofft auf einen Lerneffekt bei den Bossen für die Zukunft.

München – In den vergangenen Tagen schwebte ein „böses Wort“ über der Säbener Straße. Nach dem wichtigen und erlösenden 4:2-Sieg des FC Bayern in der Champions League in Pilsen und dem damit verbundenen Einzug ins Achtelfinale wollte es keiner der Beteiligten mehr in den Mund nehmen. Erst recht nicht Julian Nagelsmann, dem die Diskussionen, er sei ein „Trainertalent“, zuletzt sichtlich aufs Gemüt schlugen.

Dem FCB-Coach war die Erleichterung nach der endlich erfolgten Rückendeckung durch Vorstandschef Oliver Kahn anzumerken. Nagelsmann hob das „extrem gute Miteinander“ im Austausch mit der Führung hervor. „Dennoch gibt es Dinge, die man einfach mal diskutiert.“ Bei der Gelegenheit wollte er die Chance nicht verstreichen lassen, die Bosse nochmal für die Zukunft zu sensibilisieren.

FC Bayern: Oliver Kahn schützt Nagelsmann – Trainertalent-Diskussion beendet?

„Generell möchte ich betonen, dass kein Blatt zwischen Oli Kahn, Hasan Salihamdzic, Herbert Hainer und mich passt“, begann Nagelsmann seinen Monolog auf der Pressekonferenz nach dem Pilsen-Sieg. Dem Bayern-Trainer war es offenbar ein Anliegen, die Diskussionen um seine Person endgültig aus der Welt zu schaffen. Die Vorlage dazu wurde Nagelsmann vor dem Spiel von Oliver Kahn geliefert, der die schützende Hand vor den Coach legte.

„Es gibt überhaupt gar keine Zweifel an seiner Arbeit. Ich nehme diese Diskussionen wahr. Es geht nicht um das Alter, sondern um die Qualität. Julian hat eine unglaubliche Qualität“, erklärte Kahn vor dem Spiel bei DAZN. „Dass Julian keine Erfahrung hat, also... da frage ich mich wirklich, wo das her kommt. Diese Diskussion ist ja fast aberwitzig. Beim FC Bayern werden immer Dinge aus dem Umfeld reingetragen. Das sind wir gewohnt.“ Ausgelöst hatte die Diskussion mit Karl-Heinz Rummenigge ausgerechnet Kahns Vorgänger beim FC Bayern.

Nagelsmann mahnt: „Man muss einfach mal gucken, was es für eine Wirkung hat“

Dass die Diskussion um das vermeintliche „Trainertalent“ Nagelsmann erst so richtig Fahrt aufnahm, hatte sich der FC Bayern jedoch auch selbst zuzuschreiben. Indem die Bosse um Kahn und Hasan Salihamidzic anmerkten, dass sich Nagelsmann noch in einer Entwicklung befinde und lernen müsse, anstatt ihm öffentlich zur Seite zu stehen.

„Dann haben alle leider viele Interviews. Dann benutzen beide ein Wort, das nie böse gemeint war. Das habe ich jetzt auch nie so extrem böse aufgefasst. Man muss einfach mal gucken, was es für eine Wirkung hat“, mahnte Nagelsmann. Genau diese Wirkung war ihm zuletzt ein Dorn im Auge.

„Am Ende ist es immer die Aufgabe von allen die Mitarbeiter des Klubs zu schützen, auch in einer Phase, in der es nicht rosig läuft“, erklärte der 35-Jährige bereits am Dienstag im DAZN-Interview. Es solle überhaupt keine „Angriffsfläche“ geben. Nagelsmann skizzierte sogar ein FCB-Szenario: „Dann ist es besser, getrennte Wege zu gehen …“ Der Landsberger freute sich schließlich, dass das Thema nun abgehakt sei.

Nagelsmann hofft auf Lerneffekt beim FC Bayern

„Und natürlich freue ich mich, wenn Oli das richtig eingeordnet hat. Da tun wir alle gut daran, dass wir diese Verbundenheit, die wir alle im Klub leben, durch Gespräche nach außen zu transportieren. Weil es so ist und eine gelebte Verbundenheit ist“, forderte Nagelsmann Zusammenhalt verbunden mit einem Lerneffekt der Bosse für die Zukunft ein.

„Es war in meinem Kopf jetzt nicht so groß, wie es vielleicht gemacht wurde“, versuchte Nagelsmann die Diskussion endgültig im Keim zu ersticken. Mit keinem der Protagonisten, sprich Kahn, Salihamidzic und Hainer, habe er ein Problem.

„Wir arbeiten alle hochzufrieden eng zusammen und haben alle ein Interesse: Bayern München maximal erfolgreich und in einem guten Bild dastehen zu lassen.“ Die leidige Trainertalent-Diskussion dürfte somit vorerst beendet sein, die Diskussionen rund um den FC Bayern reißen aber nicht ab: Bayern-Spieler wundern sich angeblich über Entscheidungen von Nagelsmann.