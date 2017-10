Jupp und Josh bei den Schotten: Live-Ticker von der Pressekonferenz

Vor dem Bayern-Gastspiel bei Celtic

+ © dpa Jupp Heynckes. © dpa

Der FC Bayern gastiert am Dienstag in der Champions League bei Celtic Glasgow. Ein tolles Auswärtsspiel vor prächtiger Kulisse - im Vorfeld äußert sich Trainer Jupp Heynckes in der Abschluss-PK. Wir berichten im Live-Ticker.