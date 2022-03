FC Bayern München: Der Kader 2021/2022 – alle Spieler, Neuzugänge, Rückennummern

Teampräsentation FC Bayern München Saison 2021/2022 © ULMER / IMAGO

Der FC Bayern München spaltet die Nation. Während Fans den Verein mit seinen starken Spielern lieben, kritisieren die Gegner den Reichtum und das Geschäftsgebaren der Münchener. Der Kader 2021/2022 lässt für auch für diese Saison spannende Begegnungen mit den Kontrahenten erwarten.

München – In der Saison 2021/2022 wartet der FC Bayern München mit einem starken Kader auf. Einige Stars bleiben der Mannschaft erhalten, andere kehren aus dem Verleih zurück oder werden verliehen.

FC Bayern München – der Kader 2021/2022 und die Rückennummern der Spieler

Insgesamt stehen dem Trainer in der Spielzeit 2021/2022 Spieler mit diesen Rückennummern und Positionen zur Verfügung. Der Kader besteht aus folgenden Spielern:

Manuel Neuer: 1 Torwart

Sven Ulreich: 26 Torwart

Christian Früchtl: 36 Torwart

Dayot Upamecano: 2 Abwehr

Omar Richards: 3 Abwehr

Niklas Sühle: 4 Abwehr

Benjamin Parvard: 5 Abwehr

Alphonso Davies: 19 Abwehr

Bouna Sarr: 20 Abwehr

Lucas Hernández: 21 Abwehr

Tanguy Nianzou Kouassi: 23 Abwehr

Josip Stanišić: 44 Abwehr

Joshua Kimmich: 6 Mittelfeld

Leon Goretzka: 8 Mittelfeld

Mickaël Cuisance: 17 Mittelfeld

Marcel Sabitzer: 18 Mittelfeld

Marc Roca: 22 Mittelfeld

Corentin Tolisso: 24 Mittelfeld

Taylor Booth: 37 Mittelfeld

Malik Tillman: 40 Mittelfeld

Jamal Musiala: 42 Mittelfeld

Serge Gnabry: 7 Stürmer

Robert Lewandowski: 9 Stürmer

Leroy Sané: 10 Stürmer

Kingsley Coman: 11 Stürmer

Eric Maxim Choupo-Moting: 13 Stürmer

Thomas Müller: 25 Stürmer

Cheftrainer Julian Nagelsmann erhält außerdem Unterstützung durch die Assistenz-Trainer:

Benjamin Glück (Co-Trainier)

Xaver Zembrod (Co-Trainer)

Dino Toppmöller (Co-Trainer)

Toni Tapalović (Torwarttrainer)

Prof. Dr. Holger Broich (Leiter Fitness & wissenschaftlicher Leiter)

FC Bayern München – Neuzugänge und Abgänge im Kader 2021/2022

Der aktuelle Kader hat im Kern seine Stars behalten, viele Spieler wechselten aber auch zu anderen Vereinen. Zu den Abgängen beim FC Bayern München gehören:

David Alaba, Innenverteidiger, ablösefrei an Real Madrid

Javi Martinez, Mittelfeld, ablösefrei an Qatar SC

Alexander Nübel, Torwart, Verleih an AS Monaco

Lars Lukas Mai, Abwehr, Verleih an Werder Bremen

Joshua Zirkzee, Stürmer, Verleih an RSC Anderlecht

Ron-Thorben Hoffmann, Torwart, Verleih an AFC Sunderland

Adrian Fein, Mittelfeld, Verleih an Greuther Fürth

Chris Richards, Abwehr, Verleih an TSG Hoffenheim

Tiago Dantas, Mittelfeld, Verleih an Benfica Lissabon

Jérôme Boateng, Abwehr, an Olympique Lyon (Ablöse 8,5 Millionen Euro)

Diese Neuzugänge verstärken den Kader in der Saison, wobei einige direkt an andere Vereine weitergegeben worden sind:

Davot Upamecano, Abwehr, vom RB Leipzig

Marcel Sabitzer, Mittelfeld, vom RB Leipzig

Omar Richards, Abwehr, vom FC Reading

Sven Ulreich, Torwart, vom Hamburger SV

Josip Stanišić, Abwehr, vom FC Bayern München (Regionalliga)

Christian Früchtl, Torwart, vom 1. FC Nürnberg

Michaël Cuisance, Mittelfeld, Olympique Marseille

Lars Lukas Mai, Abwehr, vom SV Darmstadt 98

Joshua Zirkzee, Stürmer, von Parma Calcio zurück nach Bayern München, weiter verliehen an RSC Anderlecht

Adrian Fein, Mittelfeld, vom PSV Eindhoven zurück nach Bayern München und Leihe an Greuther Fürth

Chris Richards, Verteidigung, für 250.000 Euro verliehen an TSG Hoffenheim

FC Bayern München – die Stars im Kader

Zu den Stars im Kader des FC Bayern München zählt sicherlich Manuel Neuer. Der fünfmalige Welttorhüter, der ursprünglich aus Gelsenkirchen im Ruhrgebiet stammt, gehört seit 2011 zum Verein und ist seit dem Jahr 2017 Mannschaftskapitän. Noch ein Jahr länger ist er Kapitän der deutschen Fußballnationalmannschaft.

Nicht mehr im Kader 2021/2022 vertreten ist dagegen Jérôme Boateng. Der Abwehrspieler erlitt bereits im Jahr 2019 einen Imageverlust, als Ende des Jahres ein Ermittlungsverfahren wegen vorsätzlicher Körperverletzung an seiner damaligen Freundin Kasia Lenhardt eröffnet worden ist. Außerdem verurteilte das Amtsgericht München den Spieler am 9. September 2021 wegen Körperverletzung zu einer Geldstrafe von 60 Tagessätzen zu je 30.000 Euro wegen Körperverletzung bei einer weiteren Lebensgefährtin. Er setzt seine Karriere in Frankreich fort, der Wechsel erfolgte vor dem Schuldspruch.