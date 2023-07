Alles Infos zum FC Bayern II rund um Kader, Erfolge & ehemalige Spieler der U23 des Rekordmeisters

Von: Simon Jacob

Der FC Bayern II ist die Reserve und die Talentschmiede des deutschen Rekordmeisters. Den direkten Sprung in die Bundesliga schaffen aber nur wenige Spieler.

München – Wie der Name impliziert, ist der FC Bayern II die 2. Fußball-Herrenmannschaft des FC Bayern München. Obwohl oft von den „Bayern-Amateuren“ die Rede ist, handelt es sich um eine Profimannschaft, wenngleich jedoch um eine U23-Mannschaft. Es dürfen also nur Spieler eingesetzt werden, die während der laufenden Saison nicht älter als 23 Jahre sind. Zusätzlich dürfen drei Spieler auf dem Platz stehen, für die diese Altersbegrenzung nicht gilt.

FC Bayern München II Aktuelle Liga Regionalliga Bayern Trainer Holger Seitz Stadion Stadion an der Grünwalder Straße Kaderwert c.a. 8,5 Millionen Euro (laut transfermarkt.de) Bekannte ehemalige Spieler Bastian Schweinsteiger, Philipp Lahm, Mats Hummels, Thomas Müller, Toni Kroos

In erster Linie dient die bayerische U23 als Talentschmiede für die Bundesligamannschaft des FC Bayern. Aktuell spielt sie in der Regionalliga Bayern. Ihre Heimspiele trägt sie im Stadion an der Grünwalder Straße aus.

Aktueller Kader des FC Bayern II

Tor: Johannes Schenk, Lukas Schneller, Manuel Kainz, Tom Ritzy Hülsmann

Johannes Schenk, Lukas Schneller, Manuel Kainz, Tom Ritzy Hülsmann Abwehr: Steve Breitkreuz, Gabriel Marusic, Antonio Tikvic, Frans Krätzig, Leon Fust, Matteo Perez Vinlöf, Angelo Brückner, Nick Salihamidzic, Max Scholze

Steve Breitkreuz, Gabriel Marusic, Antonio Tikvic, Frans Krätzig, Leon Fust, Matteo Perez Vinlöf, Angelo Brückner, Nick Salihamidzic, Max Scholze Mittelfeld/Angriff: Eyüp Aydin, Luca Denk, Aleksandar Pavlovic, Noel Aseko Nkili, Taichi Fukui, Davide Dell`Erba, Emilian Metu, Timo Kern, Moritz Mosandl, Daniel Francis, Lovro Zvonarek, Arijon Ibrahimovic, Luka Parkadze, Benjamin Dibrani, Yusuf Kabadayi, David Jonathans, Younes Aitamer, Dion Berisha, Lucas Copado, Desire Segbe, Maximilian Wagner

Stand 13. Juli 2023 stehen 34 Spieler im Kader der U23 des FC Bayern. Nach Angaben von transfermarkt.de hat dieser einen Marktwert von rund 8,5 Millionen Euro. Kapitän Timo Kern (33) zählt gemeinsam mit Steve Breitkreuz (31) und Desire Segbe (31) zu den drei Spielern, die die Altersbegrenzung überschreiten. Der Rest der Mannschaft ist aktuell 21 Jahre alt oder jünger. Trainiert wird die Reserve des Rekordmeisters von Holger Seitz.

Geschichte und Erfolge der U23 des FC Bayern München

Hauptaufgabe der 2. Mannschaft des FC Bayern ist es, junge Talente an die Bundesligamannschaft heranzuführen. Das eigene Abschneiden kann dabei schnell mal ins Hintertreffen geraten. Dennoch macht die Reserve des Rekordmeisters immer wieder mit Erfolgen auf sich aufmerksam. Ihren größten feierte sie in der Saison 2019/20 mit dem Gewinn der Dritt-Ligameisterschaft.

Die Mannschaft des FC Bayern II feiert den Gewinn der Drittliga-Meisterschaft in der Saison 2019/20. © Neis /Eibner-Pressefoto/IMAGO

Mit dabei waren unter anderem Jamal Musiala, Alphonso Davies und Josip Stanisic, die alle den Sprung in die Bundesliga geschafft haben. In die 2. Bundesliga konnte die U23 damals nicht aufsteigen, da dies zweiten Mannschaften untersagt ist.

Das Recht zum Aufstieg in die 2. Bundesliga entfällt für den Verein, der bereits mit einer Mannschaft am Spielbetrieb der Lizenzligen des kommenden Spieljahres teilnimmt.

Im DFB-Pokal darf der FC Bayern dagegen mit zwei Mannschaften antreten, sollten sich beide qualifizieren. 1994/95 und 2004/05 zogen die Bayern-Amateure jeweils bis ins Viertelfinale ein und warfen auf ihrem Weg dorthin unter anderem die Bundesligisten Werder Bremen, VfB Stuttgart, 1. FC Köln und Borussia Mönchengladbach aus dem Wettbewerb.

Ehemalige Spieler der Bayern-Amateure

Mit der elften Bundesligameisterschaft in Folge ist der FC Bayern München 2023 in neue Sphären vorgestoßen. In keiner anderen europäischen Topliga gibt es eine vergleichbare Dominanz. Umso größer ist dadurch der Leistungsunterschied zwischen der ersten und der zweiten Mannschaft. In den letzten Jahren schafften nur noch vereinzelt Spieler den direkten Sprung von den Amateuren in die Bundesliga.

Das aktuell prominenteste Beispiel hierfür ist Jamal Musiala. Da Musiala aber beim FC Chelsea ausgebildet wurde und „erst“ im Alter von 16 Jahren zu den Bayern wechselte, gilt er nicht als klassisches Eigengewächs. Ähnlich verhält es sich mit den ehemaligen Bayern-Spielern Toni Kroos und David Alaba.

Bekannte, teilweise nicht mehr aktive, Spieler, die dagegen viele Jahre lang die Jugendmannschaften des FC Bayern durchliefen, sind Thomas Müller, Mats Hummels, Bastian Schweinsteiger und Philipp Lahm. Alle vier eint, dass sie 2014 gemeinsam mit Toni Kroos die Weltmeisterschaft gewannen. (Simon Jacob)