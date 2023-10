Aufatmen bei Tuchel: Zwei Bayern-Stars kehren zurück

Von: Florian Schimak

Der Kader des FC Bayern war zuletzt recht dünn besetzt. Nun darf sich Thomas Tuchel über zwei Rückkehrer an der Säbener Straße freuen.

München – Das Trainingsgelände des FC Bayern München war zuletzt sehr verwaist. Das liegt allerdings zum größten Teil an der aktuellen Länderspielpause und dem damit verbundenen Umstand, dass ein Großteil des Münchner Kaders bei ihren jeweiligen Nationalmannschaften weilt.

Doch am Dienstag (17.) herrschte wieder etwas mehr Betrieb an der Säbener Straße. So durfte Thomas Tuchel bei kühlen Temperaturen unter 10 Grad mit Serge Gnabry und Matthijs de Ligt gleich zwei Rückkehrer im Mannschaftstraining begrüßen.

Aufatmen bei Thomas Tuchel und dem FC Bayern: Gnabry und de Ligt kehren zurück

Gnabry, der sich beim Erstrundenmatch bei Preußen Münster im DFB-Pokal einen Unterarmbruch zuzog, trainierte damit erstmals seit gut drei Wochen wieder mit dem Team. Auch de Ligt fiel zuletzt länger aus. Der Niederländer hatte sich beim Heimspiel gegen den VfL Bochum am Knie verletzt.

Zunächst war man von einer Fehlzeit von „wenigen Tagen“ ausgegangen, doch das Knie machte de Ligt länger Probleme. Daher dachten die Bayern zwischenzeitlich darüber nach, den vereinslosen Jérôme Boateng unter Vertrag zu nehmen. Letztlich entschied sich der Rekordmeister doch gegen eine Verpflichtung – wohl auch aufgrund seiner Vorgeschichte.

FC Bayern: Manuel Neuer vor Comeback gegen Mainz 05?

Auch Manuel Neuer trainierte am Dienstag wieder voll mit und absolvierte seine Einheit mit Sven Ulreich. Ob der Kapitän am Samstag beim Auswärtsspiel beim 1. FSV Mainz 05 sein Comeback nach seiner zehnmonatigen Pause feiert, darf Neuer offenbar selbst entscheiden.

Neben Gnabry, de Ligt und Neuer waren auch Eric Maxim Choupo-Moting und Alphonso Davies auf dem Trainingsgelände in München Harlaching zugange. Während der Kameruner die Länderspielreise wegen einer leichten Blessur kurzfristig abgesagt hatte, absolvierte Davies lediglich eine Partie mit der Auswahl Kanadas.

Freude bei Tuchel: Kader des FC Bayern wird wieder größer

Gut möglich, dass der Linksverteidiger zudem in den kommenden Tagen wieder etwas mehr Konkurrenz bekommt. Denn auch Raphaël Guerreiro macht dieser Tage gute Fortschritte und könnte Trainer Tuchel schon bald wieder zur Verfügung stehen.

Der Sommer-Neuzugang ist bisher so etwas wie der Pechvogel der Bayern. In der Vorbereitung zog sich der Portugiese einen Muskelbündelriss in der Wade zu und fiel wochenlang aus. Nach seinem Kurz-Comeback im Pokal fiel Guerreiro zuletzt abermals wegen einer Muskelverletzung aus. Am Dienstagmorgen aber absolvierte er erste Sprint- und Tempoläufe, wenn auch noch individuell.

US-Tour mit DFB-Team vorzeitig abgebrochen: Wird Kimmich für Mainz-Spiel fit?

Sollte sich kein abwesender Nationalspieler bei den anstehenden Länderspielen mehr verletzen, könnte Tuchel für die Partie in Mainz fast aus dem Vollen schöpfen. Joshua Kimmich, der die USA-Reise mit dem DFB-Team krankheitsbedingt frühzeitig abbrechen musste, sollte bis zum Wochenende wieder fit sein, auch wenn er am Dienstag noch nicht wieder auf dem Platz stehen konnte.

Einzig Dayot Upamecano steht dem Bayern-Coach wegen einer Muskelverletzung im Oberschenkel am Samstagabend bislang nicht zur Verfügung. Umso glücklicher dürfte Tuchel über die Rückkehr von de Ligt sein. (smk)