„Dinge, die die Welt nicht braucht“: Neuer Artikel im FC-Bayern-Fanshop sorgt für Verwunderung

Der FC Bayern München bietet seinen Anhängern im Fanshop ein breites Angebot, doch ein neuer Artikel irritiert die Fans.

München – Fußball ist ein Geschäft, in vielerlei Hinsicht. Besonders die Fans werden immer öfter zur Kasse gebeten, sei es bei Eintrittskarten oder teuren Pay-TV-Abos. Viele Anhänger wollen auch abseits des Stadions zeigen, für welchen Verein ihr Herz schlägt, hier kommen die Fanshops ins Spiel. Selbst kleinere Mannschaften, beispielsweise aus der Regionalliga, verfügen heutzutage über ein breites Angebot an Fanartikeln. Der FC Bayern München verfügt ebenfalls über ein massives Angebot, nun präsentierte der Rekordmeister seinen neuesten Artikel. Der rief jedoch gemischte Reaktionen hervor.

FC Bayern München Gründung: 27. Februar 1900 in München Mitglieder: ca. 295.000 Präsident: Herbert Hainer Ausrüster: Adidas

FC Bayern: Rekordmeister bietet seinen Anhängern große Vielfalt an Fanartikeln

Nicht nur der Fußball, sondern auch das Angebot veränderte sich in den letzten Jahrzehnten stark. Während sich die angebotenen Artikel damals auf Trikots, Wimpel oder Fahnen beschränkte, kennt das Merchandising heutzutage keine Grenzen. Neben den Klassikern wie den aktuellen Jerseys oder und Trainings- sowie Freizeitbekleidung, gibt es fast alles, was das Herz begehrt.

Doch finden sich auch Artikel, über die ältere Generationen nur mit dem Kopf schütteln können. So bietet der FC Bayern zum Beispiel auch eine Gaming-Maus, Playstation-Controller oder ein Headset mit Vereinslogo an. Auch für die Küche gibt es zahlreiche Artikel, vom Brotzeitbrett bis hin zum Toaster, der einen „Mia san mia“-Schriftzug auf die Brotscheiben röstet, ist alles dabei.

FC Bayern: Kaffee als Fanshop-Artikel? Fans mit gemischten Reaktionen

Etwas unüblich sind da schon die Lebensmittel, auf denen das Bayern-Logo lediglich auf der Verpackung prangt. Kaubonbons, Lollis und Müsli, aber auch Getränke wie Glühwein oder Gin gibt es im Online-Shop zu kaufen. Die Bayern rüsteten nun nach und präsentierten am Donnerstagmorgen ihr neuestes Produkt: einen FC-Bayern-Kaffee.

Passend dazu teilte der Klub auf Twitter ein Foto, auf dem die abgepackten Kaffeebohnen am Trainingsgelände an der Säbener Straße abgelichtet wurden. Die Reaktionen der Fans ließen nicht lange auf sich warten. „Ich bin so ein Fan, ich will es“, schreibt ein Anhänger, der sich offenbar auf die Bohnen der Dinzler Kaffeerösterei aus Irschenberg freut. „Gibt es den auch in den Fanshops? Weil 5 Euro für den Versand ist schon frech“, merkt ein Nutzer an.

Im Fanshop des FC Bayern wird neuerdings auch Kaffee angeboten. © Screenshot fcbayern.com/Plusphoto/imago

FC Bayern: Fans machen sich über FCB-Kaffee lustig - „Schnaps wäre zur Zeit besser“

Unter dem Beitrag fanden sich auch User, die nicht viel von der Idee der Merchandising-Abteilung des Serienmeisters halten. „Und was ist mit Tee?“, hakt etwa einer nach – man kann es offenbar nicht allen Fans recht machen. Ein anderer kommentiert: „Dinge, die die Welt nicht braucht“, ein anderer meint: „Schnaps wäre zurzeit besser“ und spielt damit höchstwahrscheinlich auf den holprigen Jahresauftakt der Bayern an.

Nun könnte man meinen, dass die Münchner als Erstes auf die Kaffee-Idee gekommen sind, allerdings kam ihnen ein Konkurrent zuvor. Ausgerechnet Borussia Dortmund verkauft ebenfalls Kaffeebohnen, mit der ostwestfälischen Marke Melitta kooperiert der BVB ebenfalls mit einem lokalen Partner. Welcher Kaffee besser schmeckt, müssen allerdings die Fans entscheiden. (ajr)