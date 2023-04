Kahn und Brazzo haben sich verzockt: Kommentar zum Bayern-Fiasko

Zeit, die Fehler einzugestehen

Innerhalb von zwei Wochen verzockt der FC Bayern Champions League und DFB-Pokal. Der überhastete Trainerwechsel ist nach hinten losgegangen, kommentiert tz.de-Redakteur Marius Epp.

München – Das Erbe von Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge beim FC Bayern anzutreten, ist schwer. Verdammt schwer sogar. Doch Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic steuern den Klub gerade in eine Richtung, die weder Hoeneß noch Rummenigge gefallen kann.

Nach dem Champions-League-Aus gegen Manchester City spielen die Münchner nur noch um einen Titel – und selbst der ist keineswegs sicher. Der Trainereffekt? Er ist nicht verpufft, sondern nie wirklich eingetreten. Thomas Tuchel trifft keine Schuld daran, oder besser: Er ist eigentlich die ärmste Sau.

FC Bayern streicht die Segel: Schlechter hätte es Julian Nagelsmann nicht machen können

Julian Nagelsmann darf vier Wochen nach Tuchels Amtsantritt mit Blick auf die Ergebnisse getrost feststellen: Schlechter hätte es mit mir nicht laufen können. Die Bayern-Bosse sahen mit dem Landsberger die Saisonziele in Gefahr, mit seinem Ersatz wurden dann zwei davon in rasantester Zeit verspielt.

Der Trainerwechsel war nicht nur enorm mutig, sondern zu dem Zeitpunkt schlicht und einfach falsch. Und das sollten sich Kahn und Salihamidzic endlich eingestehen. Ihren Kredit haben sie bei vielen Bayern-Fans verspielt. Thomas Tuchel ist einer der besten Trainer der Welt – aber kein Zauberer. Wie soll er einer Mannschaft innerhalb von wenigen Trainingseinheiten überhaupt Inhalte vermitteln, geschweige denn das Siegen lehren?

+ Die Bayern-Bosse stehen zurecht am Pranger, meint tz.de-Redakteur Marius Epp. © Imago/ActionPictures/Privat

FC Bayern: Kahn und Salihamidzic haben sich verzockt

Der überhastete Nagelsmann-Rauswurf ging nach hinten los, weil er die Spieler nur zusätzlich verunsicherte. Nach acht Siegen und zwei Gegentoren in acht CL-Spielen gegen Schwergewichte wie Inter Mailand (übrigens nun im CL-Halbfinale), den FC Barcelona und PSG feuert man keinen Trainer. Von den Millionen, die man mit dem Nagelsmann-Aus verbrannte, ganz zu schweigen.

Nein – unter Nagelsmann lief bei weitem nicht alles perfekt. Mit seinen 35 Jahren machte er Fehler, sowohl sportlich als auch in der Außendarstellung. Doch wen überraschte das? Nagelsmann wurde als langfristige Lösung geholt, die ausdrücklich Fehler machen darf – und soll.

Bayern-Bosse setzen auf den schnellen Erfolg – und verlieren

Fehlende Konstanz, unerklärliche Aussetzer wie gegen Villarreal, Gladbach oder zuletzt Leverkusen: Das alles kann man Nagelsmann zurecht ankreiden. Wäre er im Pokal und in der Champions League ausgeschieden, hätte man nach der Saison ebenso zurecht zum Schluss kommen können: Es passt nicht.

Weil man mutmaßlich Angst hatte, Wunschtrainer Tuchel wäre dann schon weg, ließ man sich zu einem Schritt hinreißen, der überall auf der Welt Verwunderung hervorrief. Und letztlich scheiterte. Es wäre falsch, den sportlichen Misserfolg allein der Vereinsführung zuzuschreiben. Joshua Kimmich hat recht, wenn er sagt: „Wir stehen auf dem Platz und müssen es richten.“

Mia san Mia? Nagelsmann war nicht Brazzos erstes Opfer

Es ehrt ihn, dass er nicht ausspricht, was offensichtlich ist: Wird mitten in der heißesten Saisonphase der Trainer getauscht, hat ein Spieler kein Gerüst mehr, an dem er sich festhalten kann. Keine Abläufe, auf die es in wichtigen Spielen ankommt.

Ob Tuchel in der nächsten Saison erfolgreicher ist oder nicht: Der FC Bayern hat eine große Chance verpasst, mit einem Trainer eine Ära aufzubauen. Nach Flick ist Nagelsmann schon der zweite geschasste Trainer, der dafür prädestiniert gewesen wäre. Kahn und Salihamidzic tragen dafür die Verantwortung. (epp)

