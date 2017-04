Erfolgreiche Aufholjagden: So oft drehte der FC Bayern K.o.-Duelle noch

München - Der FC Bayern muss in Madrid mindestens zwei Treffer erzielen, um das Halbfinale der Champions League noch zu erreichen. Wie oft drehten die Roten eine Hinspiel-Pleite noch?

Aufholjagden im Europapokal sind nicht unbedingt die Sache des FC Bayern München. In seiner langen Geschichte in den zunächst drei europäischen Wettbewerben verlor der deutsche Rekordmeister 26-mal das Hinspiel einer K.o.-Runde - 10-mal kam er danach im Rückspiel weiter. Die letzte Aufholjagd gelang den Münchnern 2014/15 im Viertelfinale der Champions League: Einem 1:3 beim FC Porto folgte ein 6:1 im Rückspiel. Legendär ist das 3:1 bei Inter Mailand nach einem 0:2 im Hinspiel in München im Achtelfinale des UEFA-Pokals 1988/89.

Gegen Real Madrid ist nun eine Wiederholung erwünscht. Angesichts des 1:2 in der Allianz Arena benötigen die Roten im Idealfall ja „nur“ zwei eigene Treffer in der spanischen Hauptstadt, um das Halbfinal-Ticket buchen zu können.

Nur wenig Hoffnung auf ein Weiterkommen macht die Bilanz des FC Bayern bei Europapokalspielen in Madrid: Von ihren bislang elf Spielen im Stadion Santiago Bernabeu gewannen die Münchner nur zwei nach 90 oder 120 Minuten - in der damaligen Zwischenrunde der Saison 1999/2000 (4:2) und ein Jahr später im Halbfinale (1:0). Im Halbfinale der Saison 2011/12 erreichte der deutsche Rekordmeister das "Finale dahoam" immerhin durch ein 3:1 im Elfmeterschießen (1:2 nach 120 Minuten, 2:1 im Hinspiel in München).

Die erfolgreichen Aufholjagden des FC Bayern im Europapokal

Saison Gegner Ergebnisse Runde und Wettbewerb 1966/1967 Rapid Wien 0:1 (a) & 2:0 (h) Viertelfinale im Europapokal der Pokalsieger 1979/1980 1. FC Kaiserslautern 0:1 (a) & 4:1 (h) Viertelfinale im UEFA-Pokal 1981/1982 ZSKA Sofia 2:4 (a) & 4:0 (h) Halbfinale im Europapokal der Landesmeister 1986/1987 Xamax Neuchatel 1:2 (a) & 2:0 (h) Achtelfinale im Europapokal der Landesmeister 1988/1989 Inter Mailand 0:2 (h) & 3:1 (a) Achtelfinale im UEFA-Pokal 1988/1989 Heart of Midlothian 0:1 (a) & 2:0 (h) Viertelfinale im UEFA-Pokal 1995/1996 Lokomotive Moskau 0:1 (a) & 5:0 (h) 1. Runde im UEFA-Pokal 2006/2007 Real Madrid 2:3 (a) & 2:1 (h) Achtelfinale in der Champions League 2011/2012 FC Basel 0:1 (a) & 7:0 (h) Achtelfinale in der Champions League 2014/2015 FC Porto 1:3 (a) & 6:1 (h) Viertelfinale in der Champions League

sid

