„Wünsche ihm starke Saison“: Rummenigge erhöht Druck auf Müller

Thomas Müller steht in der neuen Saison beim FC Bayern besonders im Fokus. Und das nicht nur weil er das letzte Eigengewächs des Klubs ist. Der Fan-Liebling muss liefern.

München - Alles neu! Unter diesem Motto dürfte Thomas Müller in die Vorbereitung auf die neue Saison gegangen sein, die für den 27-Jährigen so viel besser werden soll als die vergangene. Gerade mal fünf Ligatore standen für den Mann aus Pähl zu Buche, der eine Spielzeit zuvor noch auf 20 gekommen war.

„Ich will wieder eine größere Rolle spielen“, sagte der Publikumsliebling daher neulich in der Bild - und trifft damit auch den Nerv von Karl-Heinz Rummenigge. „Er wird eine stärkere Saison hinlegen müssen“, so der Vorstandsboss im Münchner Merkur. „Die Konkurrenz auch auf seinen Positionen ist stark. Ich wünsche ihm eine starke Saison und viele Tore.“

+ Als Identifikationsfigur immer wichtiger: Thomas Müller ist das letzte echte Eigengewächs im Bayern-Kader. © sampics / Stefan Matzke

Starke Bayern-Partie gegen Leipzig ohne Müller

Es ist nicht das erste Mal, dass Rummenigge den Druck auf das Eigengewächs erhöht. 90 Minuten lang hatte Müller bei der wegweisenden Partie gegen RB Leipzig vergangenen Winter auf der Ersatzbank geschmort und seiner Mannschaft dabei zugesehen, wie sie die Truppe von Ralph Hasenhüttl vorführte.

Rummenigges Kommentar hinterher: „Das ist dann auch Motivation, dass die Spieler 2017 das ein oder andere vielleicht besser machen müssen. Und das ist hier der Fall.“ Müller selbst hat den Blick nach vorn gerichtet: „Ich will mich gut vorbereiten, gut reinkommen, der Mannschaft meine Stärken geben.“

Konkurrenz auf Weltklasse-Niveau

Doch die Konkurrenz schläft nicht. Müllers Position in der Offensive ist bestens besetzt, in Thiago und dem neu verpflichteten Tolisso hat Müller Konkurrenz auf Weltklasse-Niveau, vor der er aber nicht zurückschreckt. „Normale Begleiterscheinungen im Profifußball“, nennt er das und unterstreicht: „Der größte Druck, den ich spüre, kommt von mir selbst.“

Eine These, die Uli Hoeneß unterstreicht. „Thomas ist ein Sonnyboy, dessen Lebensweg bislang nur steil bergauf ging“, so der Präsident. „Und dann kam dieser Strafstoß gegen Atlético, die erste wichtige Sache in seinem Fußballerleben, die in die Hose gegangen ist.“ Der habe Müller „so ein bisschen den Boden unter den dünnen Waden weggezogen“. Auf einmal „dachte er vor dem Tor bei jedem Ball nach, den er früher einfach reingemacht hat“.

Sollte es mit dem Reinmachen künftig besser klappen, könnte Müller bald eine magische Marke erreichen. Vier Tore noch, dann hat der Weltmeister die 100 Tore für den FCB vollgemacht. Vor ihm liegen noch Dieter Hoeneß (102 Tore), Roland Wohlfarth (119), Rummenigge selbst (162) sowie Gerd Müller (365). „Die 100er-Marke sollte er in dieser Saison schon schaffen“, so Rummenigge: „Und von mir aus kann er auch meine Marke übertreffen, ich lasse mich in so einem Fall gerne verdrängen.“

José Carlos Menzel López

