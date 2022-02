„Wir haben in Deutschland jahrelang versucht, einige Dinge auszusitzen“

Klartext von Rummenigge: „Das hat man nicht nur auf der JHV gespürt“

Karl-Heinz Rummenigge, ehemaliger Vorstandsvorsitzender des FC Bayern München, sagt: Die Stellung der Bayern zu halten sei, „speziell durch Corona – schwieriger geworden“. © Roland Weihrauch/dpa/Archivbild

Zuletzt sorgten seine Aussagen über Niklas Süle für Aufsehen. Bayerns Ex-Vorstandsboss spricht im Interview über die Pandemie und die Zukunft des Klubs.

München - Fast zwei Jahrzehnte hat Karl-Heinz Rummenigge den FC Bayern München erfolgreich als Vorstandsvorsitzender angeführt. Nach seinem Rückzug beim deutschen Rekordmeister hat sich der 66-Jährige inzwischen im neuen Leben eingerichtet. Beim Treffen in seinem Wohnort Grünwald bezeichnet er es als „stressfreier“. Den Fußball und den FC Bayern verfolgt das UEFA-Exekutivmitglied weiter intensiv – und er bleibt ein meinungsstarker Gesprächspartner. Das Interview mit dem ehemaligen Bayern-Boss:

Herr Rummenigge, Sie standen 20 Jahre an der Spitze des FC Bayern. Können Sie aus Ihren Erfahrungen den abrupten Rückzug von Geschäftsführer Max Eberl bei Borussia Mönchengladbach nachvollziehen? Hat der Druck auf die Entscheider im Fußball – in Corona-Zeiten – nochmals zugenommen?



Rummenigge: Der Druck im Fußball war und ist immer groß. Corona hat finanzielle Schäden verursacht. Und das hat Konsequenzen für Vorstände oder Sportdirektoren. Sie müssen damit umgehen. Sie müssen sehr umsichtig agieren auf dem Transfermarkt, insbesondere bei Gehältern, im Umgang mit Beratern und Spielern, die nach wie vor nicht akzeptieren wollen, dass sich der Markt verändert hat, speziell in Deutschland. Ich habe in den 20 Jahren als Vorstandschef bei Bayern München auch nicht nur Sonnenschein erlebt. Man muss ein dickes Fell haben in diesem Geschäft. Uli Hoeneß und ich haben das nach außen immer ausgestrahlt. Aber ich weiß schon, was es bedeutet, wenn du am Samstag in der Bundesliga ein Spiel verloren hast. Dann war das Wochenende hinüber.

Sie haben Ihrem Nachfolger Oliver Kahn etwas früher Platz gemacht. Wie will er den FC Bayern ausrichten? Er wird kaum nur Ihren Kurs fortsetzen wollen, oder?



Rummenigge: Wenn man neu beginnt, muss man Dinge ein Stück weit modernisieren und neu ausrichten, ohne das Bewährte aufzugeben. Das ist die wahrscheinlich wichtigste Aufgabe, die Oliver hat. Wir blicken auf zehn Jahre zurück, die für Bayern München unglaublich erfolgreich waren – sportlich und auch finanziell. Wir waren ein Vorbild im europäischen Fußball. Diese Stellung zu halten ist – speziell durch Corona – schwieriger geworden. Aber auch durch die Gesellschaft, die sich verändert hat und möglicherweise gegenüber dem Fußball kritischer geworden ist.



„Wir haben in Deutschland jahrelang versucht, einige Dinge auszusitzen“

Woran machen Sie das fest?



Rummenigge: Ich mache das daran fest, dass Fan-Gruppierungen kritischer mit dem Fußball umgehen. Das hat man nicht nur bei Bayern München auf der jüngsten Jahreshauptversammlung gespürt. Wir sind an einem Punkt, an dem man seriös diskutieren muss: Quo vadis, deutscher Fußball? Es ist natürlich für den FC Bayern toll, wenn er jetzt wahrscheinlich zum zehnten Mal nacheinander deutscher Meister wird. Aber für das Thema Emotion im Fußball und in der Bundesliga ist das wiederum nicht gut. Ich empfehle, einen Blick über die Grenzen zu werfen, etwa nach England. Wir haben in Deutschland jahrelang versucht, einige Dinge auszusitzen. Das führt zwangsläufig zu Problemen, national wie international.



Hinzu kommt die Pandemie, die die Klubs vor eine zusätzliche Herausforderung stellt.



Rummenigge: Wenn ich mir allein die Transferausgaben anschaue, habe ich den Eindruck, dass man insbesondere in England aus dem Malus einen Bonus machen wollte. Die Klubs der Premier League verfügen über ein x-Faches an Fernsehgeldern im Vergleich zur Bundesliga, allein aus der Auslandsvermarktung erzielen sie das Zehnfache. Und dann sind da noch die schwerreichen Besitzer, die notfalls die Zeche bezahlen können. Insofern ist der Transfermarkt zumindest im Spitzenbereich noch sehr intakt. Aber mit einem großen Problem. Der Fußball entwickelt sich immer mehr zu einer Industrie, in der quasi nur noch Verluste produziert werden.



„Nagelsmann musste in sehr große Fußstapfen treten“

Ist Julian Nagelsmann trotz seiner erst 34 Jahre schon ein Trainer, der Champions-League-Siegerformat besitzt wie Jürgen Klopp (FC Liverpool), Hansi Flick (FC Bayern) und Thomas Tuchel (FC Chelsea), die deutschen Sieger in den vergangenen drei Spielzeiten?



Rummenigge: Ich habe einen positiven Eindruck von Julian Nagelsmann. Er musste in sehr große Fußstapfen treten, die ihm Hansi mit sieben Titeln in 14 Monaten hinterlassen hat. Er hat sich davon aber nicht irritieren lassen. Er hat den FC-Bayern-Stil, der seit ­Louis van Gaal Bestand hat, ein Stück weit auf seine Philosophie angepasst. Und unsere Mannschaft verlangt genau so etwas von einem Trainer.



Wie meinen Sie das?



Rummenigge: Ich habe es erlebt, wenn die Spieler merken, dass ein Trainer dieses Niveau nicht hat. Dann wird es – ich nenne es mal so – kälter in einer Kabine. Die Mannschaft vermittelt mir den Eindruck, dass sie mit Julian sehr happy ist, dass die Partnerschaft zwischen Trainer und Mannschaft sehr gut funktioniert. Er besitzt natürlich ein Manko an Erfahrung gegenüber Jürgen Klopp, Pep Guardiola oder Thomas Tuchel, um drei Trainer zu nennen, die ebenfalls große Mannschaften trainieren, mit denen sie viel gewonnen haben. Erfahrung ist wichtig. Aber jugendlicher „Leichtsinn“ ist auch ein Attribut, das helfen kann. Also: Alles ist möglich.

