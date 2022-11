Kehrt Karl-Heinz Rummenigge zurück zum FC Bayern?

Von: Hanna Raif, Philipp Kessler

Teilen

Karl-Heinz Rummenigge befindet sich derzeit im Ruhestand. Nur wie lange noch? © Arne Dedert/dpa

Karl-Heinz Rummenigge hat die Geschicke des FC Bayern über Jahrzehnte geprägt. Es soll Pläne geben, ihn wieder aktiver einzubinden.

München - Den Weg zurück aus Nyon trat Karl-Heinz Rummenigge gemeinsam mit Oliver Kahn an. Im Flugzeug ging es aus Genf zurück nach München, um pünktlich zum Anpfiff des 6:1 des FC Bayern gegen Werder Bremen auf der Tribüne der Allianz Arena zu sitzen. Eine kurze Reise, in der die Gespräche des einstigen Vorstandsbosses mit seinem Nachfolger sich freilich vor allem um das drehten, was zuvor in der UEFA-Zentrale passiert war. Denn Kahn und auch Rummenigge – als Vertreter des Exekutiv-Komitees der UEFA – gehörten der Delegation der Topfunktionäre an, die den Initiatoren der Super League klarmachte, dass die UEFA diese Pläne kategorisch ablehnt.

FC Bayern will Rummenigge wohl wieder verstärkt einbinden

Eine Machtdemonstration sei das Treffen gewesen, berichten Anwesende. Auch unter anderem DFL-Chefin Donata Hopfen sowie BVB-Boss Watzke vertraten die klare Meinung: „Nicht mit uns!“ Initiator Bernd Reichart und seine Agentur „A22 Sports Management“ sollen im Anschluss ziemlich konsterniert gewesen sein. Mit so viel – und so geschlossenem – Widerstand hatten sie nicht gerechnet. Rummenigge brennt auch im Ruhestand für solche Termine, denn das Wohl des deutschen und europäischen Fußballs liegt dem 67-Jährigen am Herzen. Dass der einstige Bayern-Macher nach wie vor bestens vernetzt ist, wissen auch die Verantwortlichen an der Säbener Straße, die laut Sport Bild planen, den einstigen Boss eineinhalb Jahre nach seinem Ausstand wieder verstärkt einzubinden.

Offiziell bestätigt ist das nicht, dass die Idee aber besteht, kann man durchaus vernehmen. Abwegig ist das Szenario nicht, zumal seit der Umstrukturierung des Vorstands – auch Jan-Christian Dreesen scheidet im Juni ja aus – ein Mann mit ähnlich guten und weit verbreiteten Kontakten wie Rummenigge fehlt. In Sachen Ausland wird die Expertise des einstigen Stürmers enorm vermisst – und er selbst hat seine Haltung ja nicht geändert: Er will sich nicht aufdrängen, seine Nachfolger ihren Weg gehen lassen. Wird er aber gefragt und gebraucht, ist er da. Womöglich war der Flug aus Genf doch lang genug, auch das mal kurz zu besprechen. hlr, pk

Kann Bundestrainer Hansi Flick bei der WM mit Thomas Müller planen? Ein Update des Nationalspielers gibt Grund zur Hoffnung.