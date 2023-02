Besonderer Kabinen-Moment in Paris: Kimmich-Ansage kam bei den Bayern-Bossen gut an

Von: Hanna Raif, Manuel Bonke

Teilen

Der FC Bayern wird nach dem Sieg bei PSG wieder mit dem Alltag in der Bundesliga konfrontiert. Am Samstag wartet Angstgegner Borussia Mönchengladbach.

München – Joshua Kimmich ergriff das Wort noch in der Kabine des Pariser Prinzenparks, dabei wäre es dem Kapitän des FC Bayern – und all seinen Kollegen – durchaus vergönnt gewesen, den Moment einfach mal zu genießen. Das 1:0 in diesem Spiel, das drei Monate lang in den Köpfen schwirrte, war aus sportlicher wie klimatischer Hinsicht ein Erfolg.

Das zuletzt manchmal doch angeknackst wirkende Selbstverständnis dieses Klubs wurde in den ersten 90 Minuten des Champions-League-Achtelfinales deutlich gestärkt. Und trotzdem wollte sich Kimmich der Euphorie nicht hingeben. Er richtete den Blick in nordöstliche Richtung. Um genau zu sein: nach Mönchengladbach.

FC Bayern wieder im Bundesliga-Titelrennen gefordert: „Da sieht‘s eng aus“

Nur vier Tage und 400 Kilometer liegen zwischen Paris und der Rhein-Ruhr-Metropole – trotzdem sind es für das Team von Julian Nagelsmann Welten. Hier das schillernde Licht der Königsklasse, dort der Alltag in der heimischen Liga, es ist nicht immer leicht, den viel zitierten Schalter umzulegen.

In der Führungsetage kam daher gut an, was Kimmich seinen Kollegen schon vor dem Weg zum nächtlichen „Get-together“ im Mannschaftshotel gesagt hatte. Auch Oliver Kahn nannte in seiner Ansprache das „Stichwort Kontinuität“ – und führte unmissverständlich aus: „In der Bundesliga geht’s richtig zur Sache, da sieht’s eng aus. Wir müssen jetzt dranbleiben!“

Die Bayern gewannen das Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League bei Paris Saint-Germain. © Robin Rudel/imago

FC Bayern: Nach dem PSG-Erfolgserlebnis geht es nach Mönchengladbach

Es ist nichts Neues, dass auf Bankett-Reden nach großen Siegen zu Demut aufgerufen wird – Kahn feierte in Paris ja seine Premiere. Die Situation aber stellt sich heuer doch anders dar als bei den meisten der zehn Serien-Meisterschaften seit 2013.

Gerade mal einen Zähler Vorsprung haben die Bayern vor dem Auswärtsspiel in Gladbach an diesem Samstag (15.30 Uhr) vor Union Berlin, die Liga wittert ihre Chance, den Branchenprimus nach einem Jahrzehnt der Dauerdominanz zu stürzen. Kahn betonte: „Draußen warten sie, dass wir auch mal straucheln.“ Er stellte aber klar: „Den Gefallen wollen wir niemandem tun.“

FC Bayern vor harten Aufgaben in der Bundesliga: Gladbach läutete die letzte Negativ-Serie ein

Mit dem „Selbstvertrauen“ aus Paris tritt man die Reise in den Westen der Republik an. Wohl wissend, dass danach Union zum direkten Duell bittet. Anders als etwa im Vorjahr, als die Bayern beim Viertelfinal-Aus gegen den FC Villarreal in der Liga schon neun Punkte enteilt und so gut wie Meister waren, ist die Nagelsmann-Truppe heuer auch in den Wochen zwischen den Highlight-Spielen der Champions League gefordert.

Dass Gladbach zudem jener Gegner war, der im Herbst die erste Ergebnis-Krise der Saison einläutete, ist auch jedem bewusst. Dem damals von Yann Sommer festgehaltenen 1:1 folgten ein 1:1 gegen Union, ein 2:2 gegen Stuttgart und schließlich ein 0:1 in Augsburg. Ähnliche Ergebnisse sollte man in der Rückrunde tunlichst vermeiden – sonst wird es in der Liga tatsächlich eng.

Die größten Flop-Transfers des FC Bayern München Fotostrecke ansehen

FC Bayern: Uli Hoeneß sieht ein „Kopf-an-Kopf-Rennen bis zum Ende mit Union Berlin“

Auch so wartet ein hartes Stück Arbeit auf den FC Bayern, da ist sich selbst Uli Hoeneß sicher, der „von einem Kopf-an-Kopf-Rennen bis zum Ende mit Union Berlin“ ausgeht. Dass aber auch Borussia Dortmund – aktuell drei Punkte hinter den Bayern – seit einiger Zeit im Aufschwung ist, ist an der Säbener Straße niemandem entgangen. Zum direkten Duell kommt es da allerdings erst am 1. April. (Hanna Raif, Manuel Bonke)