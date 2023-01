Beauty-Doc als Kings Ratgeber: Dr. Benoit Menye berät Coman in Karriere-Fragen

Von: Manuel Bonke

Der Schönheits-Chirurg Dr. Benoit Menye zählt als enger Freund von Bayern-Star Kingsley Coman. Er soll auch Einfluss auf seinen Karriere-Weg gehabt haben.

München - Die anstehenden K.o.-Wochen in DFB-Pokal und Champions League könnten zur Bühne für den „King“ werden: Kingsley Coman (27) hat sich mit seinem starken Auftritt gegen Köln seinen Stammplatz zurückerobert. Trainer Julian Nagelsmann (35) wird ihn für das anstehende Spitzenspiel am Samstag gegen Eintracht Frankfurt (18.30 Uhr, Sky) in die Startelf befördern. Coman brennt darauf, sich rechtzeitig zum anstehenden Königsklassen-Kracher am Valentinstag in seiner Heimatstadt Paris in Topform zu präsentieren.

Der französische Nationalspieler kann zum entscheidenden Faktor im Achtelfinal-Duell mit Paris Saint Germain werden, da Sadio Mané (30/Reha nach Operation am Wadenbeinköpfchen) aus einer Verletzung kommt und sich Serge Gnabry (27) im Formtief befindet. Dabei hätte Coman den FC Bayern nach tz-Informationen beinahe verlassen, hätten nicht sein Vater Cristian Coman und ein gewisser Dr. Benoit Menye (42) gewirkt.

FC Bayern: Kingsley Coman wird von Schönheits-Chirurg in Italien beraten

Rückblick: Als der Rekordmeister und Coman im Jahr 2021 die Gespräche über einen neuen Vertrag aufnahmen, war der Flügelspieler gewillt, sich einen neuen Klub zu suchen. Cristian Coman und -Menye, ein enger Freund der Familie, überzeugten Kingsley im letzten Moment davon, den Vertrag in München zu verlängern.

Comans Freund arbeitet in Italien und Monaco als bekannter Schönheits-Chirurg. Zu Salihamidzic pflegt der Arzt seit dessen Zeiten bei Juventus Turin ein freundschaftliches Verhältnis, als die Vertragsverlängerung auf der Kippe stand, hielt Menye den Kontakt zwischen Spielerseite und Klubführung. Die gute Beziehung der beiden Männer half, Coman von einem Verbleib zu überzeugen. Zwar ist Menye nicht der Berater Comans, allerdings fungieren er und Vater Cristian als wichtige Ratgeber. Laut transfermarkt.de wird Coman von der Agentur CAA Base vertreten.

Kingsley Coman: Beauty-Doc Dr. Menye zählt als enger Freund der Familie

Bei finanziellen Investments vertraut der Franzose offenbar dem engen Freund der Familie. Ein Beispiel: Comans ehemaliger Nationalmannschaftskollege Blaise Matuidi (35), der beste Kumpel von Menye, lancierte kürzlich einen neuen Tech-Investmentfonds namens Origins mit Sitz in den USA. Neben Stars wie Weltmeister Paulo Dybala (29), Miralem Pjanic (32) oder N’Golo Kante (31) hat auch Kingsley Coman auf Anraten von Menye investiert.

Laut seiner Instagram-Seite ist der Beauty-Doc in der Welt der Schönen und Reichen unterwegs - und zeigt sich mit Superstars wie Cristiano Ronaldo (37), Paul Pogba (29), It-Girl Paris Hilton (41), Mode-Designer Philipp Plein (44) oder dem ehemaligen französischen Präsidenten Francois Hollande (68). Nach der WM 2022 dinierte er mit seiner Familie und Comans Familie im Nobel-Restaurant Nusr-Et Dubai. Doch trotz seines rasanten Lifestyles ist Menye zur Stelle, wenn Coman Rat braucht. (bok)