Als Augenthaler Real Madrid die Hörner zeigte

München - Klaus Augenthaler ist Kult beim FC Bayern. Der Libero aus den 80er Jahren erinnert sich in der tz an die rassigen Duelle mit Real Madrid. Auch zum Duell im Viertelfinale der Champions League hat „Auge“ eine Meinung.

Herr Augenthaler, Bayern gegen Real. Ein gutes Los?

Augenthaler: Ich habe es mir fast gewünscht. Es ist immer noch der Klassiker, man kennt sich in- und auswendig, und es waren immer schon rassige Duelle.

Davon können Sie ja ein Lied singen...

Augenthaler: Neulich waren wir mit dem Allstar-Team in Madrid und der Präsident hat mich gefragt, ob ich immer noch sauer sei. Damals in München haben sie mich nämlich schön zusammengetreten. In einer Szene nahm ich den Ball an und einer rammte mir seinen gestreckten Fuß mit voller Wucht an die Brust. Da ging’s zu teilweise!

Sie haben mit einer Geste reagiert, die in Spanien für viel Unmut gesorgt hat.

Augenthaler: Ich bin auf die Knie und habe die Hörner ausgefahren. Ganz nach dem Motto: Das ist kein Stierkampf hier. Das war nicht die feine, königliche Art, wie die mich damals niedergestreckt haben.

Das Halbfinale 1987 war das. Beim Rückspiel mussten Sie sogar mit Rot vom Platz.

Augenthaler: Weil ich Hugo Sanchez eine Watschn auf den Hinterkopf gegeben hatte. 1:0 waren wir hinten. Ich wusste: Wenn wir bei fast 100.000 im Bernabeu das Zweite kassieren, sind wir weg. Und ich saß alleine in der Kabine und habe nur das Raunen gehört. Irgendwann lief mir jemand in den Katakomben über den Weg und hat mich beruhigt. Immer noch 1:0. Und dabei blieb es. Im Finale verloren wir dann gegen Porto.

Ist in der Zeit der Mythos der bestia negra, Reals Schwarzer Bestie, entstanden?

Augenthaler: Absolut. Real kam auch mal zu einem Freundschaftsspiel nach München und hat 1:9 verloren, dafür haben sie dann beim Bernabeu-Cup später auf Brusthöhe gegrätscht. Das wurde uns zu bunt, und wir sind vom Platz runter.

Hat die Ancelotti-Mannschaft auch das Zeug zur Schwarzen Bestie?

Augenthaler: Vor drei Jahren ist der FCB in München böse unter die Räder gekommen, bei Real ist dieser Mythos aber nach wie vor in den Köpfen. Man hat so Angstgegner, und in diesem Fall hätten sie sich wohl bestimmt jemand anderes gewünscht. Es ist ein Duell auf Augenhöhe, dieses Spiel hätte auch das Finale sein können.

