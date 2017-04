Klausel bei Griezmann: Holt Bayern zum Rekord-Transfer aus?

München - Laut seinem Berater hat Atlético-Star Antoine Griezmann eine Klausel in seinem Vertrag. Viele Bayern-Fans hoffen, dass der FC Bayern hier ernst macht.

„Ich glaube, dass Karl-Heinz Rummenigge und Uli Hoeneß verrückte Dinge machen werden“, sagt Mehmet Scholl. Angesichts des Doppel-Ausscheidens in Champions League und DFB-Pokal deutet sich ein großer Umbruch beim FC Bayern an. Und dafür werden die Roten für Transfers die Festgeld-Schatulle wohl weit öffnen. Nur: Wie weit? Und wie verrückt sind die verrückten Dinge?

Alexis Sanchez vom FC Arsenal wäre wohl für 25 bis 30 Millionen Euro zu haben. James Rodriguez von Real Madrid würde mit etwa 50 Millionen Euro zu Buche schlagen - oder greifen die Münchner gleich noch mal ein bis zwei Etagen höher?

Viele Fans träumen immer wieder von Antoine Griezmann von Atlético Madrid, einem der Top-5-Stars in Europas Fußball, der anders als ein Cristiano Ronaldo oder ein Lionel Messi womöglich tatsächlich zu haben wäre. Wenn die Ablöse stimmt.

„Es gibt eine 100-Millionen-Klausel, die unvermeidlich ist“

Wie Griezmann-Berater Eric Olhats nun bei Téléfoot im französichen TV verraten hat, gibt es eine Klausel in dessen bis 2021 laufendem Vertrag. Und die ist horrend! „Es gibt eine 100-Millionen-Klausel, die unvermeidlich ist“, so der Agent. „Das schränkt die Zahl der Kandidaten ein. Das sind die englischen Klubs wie Manchester United, Manchester City und FC Chelsea. In Spanien Barcelona und Real Madrid.“ Der Berater bestätigt, dass ManU sich gemeldet habe und erklärt, dass es zu Paris St. Germain keinen Kontakt gegeben habe. Laut Téléfoot habe zudem Barcelona wegen Griezmann angefragt.

Und der FC Bayern? Wie schon an der Aufzählung von Olhats zu sehen ist, galten die Münchner bisher nicht als Klub, der 100 Millionen Euro für einen Spieler ausgibt.

Dennoch taucht Griezmann seit dem CL- und Pokal-Aus auf der Liste verschiedener Medien auf, die Kandidaten für den FC Bayern aufreihen - von web.de über focus.de bis sportschau.de.

Klar ist: Die Fans erwarten im kommenden Jahr einen anderen FC Bayern. Ob es dafür gleich die ganz große Millionen-Attacke auf dem Transfermarkt braucht, wird der Sommer zeigen.

lin