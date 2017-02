Kommentar zum Fall Ancelotti: Was sollen nur die Kinder denken ...

München - Jose Carlos Menzel Lopez schreibt in seinem Kommentar über die „Stinkefinger“-Affäre um Carlo Ancelotti. Seine Meinung: Was sollen nur die Kinder denken ... Aber nicht über Carletto, wohlgemerkt!

Carlo Ancelotti ist der Trainer des FC Bayern München. Und der FC Bayern hat am Samstag (einmal mehr) eine verloren geglaubte Partie quasi mit dem Schlusspfiff gerettet. So weit, so gut. Nun zur eigentlichen Frage: Verdient es Carlo Ancelotti, deswegen von einem „Fan“ angerotzt zu werden? Nein. Und muss er diese sagenhafte Sauerei dann auch noch – am besten mit freundlichem Lächeln auf den Lippen – hinnehmen und dulden? Ebenfalls nein.

Klar: Für die Moralprediger, von denen es hierzulande doch eine ganze Menge gibt, war Carlos Mittelfinger natürlich ein gefundenes Fressen. Was sollen denn nur unsere Kinder denken, wenn schon das große Vorbild Ancelotti mit gespreiztem Mittelfinger durch die Stadien der Republik spaziert? Und sollte der Übeltäter dafür nicht auch eine Sperre vom DFB erhalten? Scheinheilig. All diese Leute sollten sich einmal fragen, wie sie reagieren würden, wenn sie an einem ganz normalen Tag auf einer U-Bahn-Treppe von einem ganz und gar Unbekannten angespuckt werden würden. Carlo Ancelotti ist ein Mensch. In der Regel sogar ein sehr entspannter und in sich ruhender Geselle.

Der Mister verfügt aber auch über eine gewisse Emotionalität, wie Matthias Sammer wohl gesagt hätte, und hat seinen (berechtigten) Ärger durch den Mittelfinger zum Ausdruck gebracht. Gut so. Und es ist ebenfalls gut, dass Leute wie Hans-Joachim Watzke oder auch Frank Buschmann sich mit Ancelotti solidarisieren und seinen Emotionsausbruch verstehen. Die eigentliche Frage ist doch, was denn noch alles auf den Rängen passieren muss, damit endlich mal ein Umdenken stattfindet. Dass man gewisse Vereine und damit verbunden auch gewisse Leute ablehnt, ist doch völlig in Ordnung. Dass man deswegen aber Menschen anrotzt, Kinder schlägt und dann am nächsten Tag in aller Seelenruhe am Arbeitsplatz sitzt, als sei nicht passiert, ist es nicht. Ein Fußballstadion ist kein Ort, an dem man sein innerliches Arschloch nach außen kehren darf und damit auch noch ungeschoren davonkommt. Watzke hat nach den beschämenden Ereignissen beim Spiel des BVB gegen Leipzig Haftstrafen für die Unbelehrbaren gefordert. Warum nicht? Was sollen denn sonst die Kinder denken?