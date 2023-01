Matthäus analysiert Bayern-Krise schonungslos – nicht mal die Fans kommen gut weg

Von: Patrick Mayer

Rekordnationalspieler, Ex-Bayern-Profi und Sky-Experte: Lothar Matthäus. © IMAGO/Ulrich Wagner

Der FC Bayern taumelt in eine handfeste Ergebniskrise. Lothar Matthäus nimmt das Spiel der Münchner bei Sky regelrecht auseinander. Kritik an den Fans der „Roten“ inklusive.

München – Es läuft nicht beim FC Bayern im Jahr 2023. Gegen Eintracht Frankfurt spielten die Münchner schon zum dritten Mal in Folge nur 1:1. Union Berlin (36 Punkte) und RB Leipzig (35) sind damit dran am deutschen Bundesliga-Rekordmeister (37).

FC Bayern: Münchner taumeln in der Bundesliga in die Krise

FCB-Coach Julian Nagelsmann reagierte im Sky-Interview entsprechend dünnhäutig. „Ich glaube nicht, dass das Alibis sind. Ich glaube, das hat andere Gründe als, wie Sie sagen, Nebenkriegsschauplätze“, sagte der 35-jährige Oberbayer in der Münchner Allianz Arena im Gespräch mit den Sky-Experten Tabea Kemme und Lothar Matthäus sowie Moderator Sebastian Hellmann.

Rekordnationalspieler Matthäus ging schon während der Partie, und im Anschluss an diese, hart mit seinem Ex-Klub ins Gericht. „Es ist einfach zu wenig, die Leichtigkeit fehlt mir bei den Bayern“, meinte der 61-Jährige und sah „keinen überraschenden Moment“ im Spiel des Bundesliga-Tabellenführers. Sie müssten „auch mal ein Dribbling riskieren. Das ist mir zu wenig“, sagte Matthäus in der Analyse.

Nicht mal die Fans kamen bei ihm gut weg. „Im Stadion ist es auch ruhig. Ich höre nur die Frankfurter, vielleicht noch ein bisschen die Südkurve. 60.000 andere Bayern-Fans schauen sich das Spiel nur an“, meinte der frühere Weltklasse-Spieler zur Stimmung in der Arena. Dies sei „vielleicht auch der Kälte“ geschuldet.

„Es wird nicht ruhiger werden bei Bayern, vor allem nicht nach dieser Vorstellung. Sie haben nicht diese Kompaktheit, diese Leichtigkeit. Der Ball wird quer gespielt, zurückgespielt, sie hatten kaum Torchancen“, sagte er weiter und meinte: „Kevin Trapp (Frankfurt-Keeper, d. Red.) war fast arbeitslos. Das war nicht Bayern-like.“ Die Frankfurter seien nicht so gefordert worden „wie vielleicht in den letzten fünf bis zehn Jahren, als sie gegen Bayern gespielt haben“, erklärte Matthäus: „Bayern macht mir schon ein bisschen Sorgen. Die Frankfurter hatten die größeren Chancen. Das macht mir schon ein bisschen Angst.“

FC Bayern: Lothar Matthäus geht mit Ex-Klub hart ins Gericht

Jetzt habe die Fußball-Bundesliga zumindest das, was sich der neutrale Fan wünsche, „einen Kampf um die Meisterschaft“, sagte Matthäus: „Heute kannst du mit deiner Leistung hadern, aber nicht mit dem Ergebnis. Mehr hatte Bayern München heute nicht verdient.“ Am Mittwoch geht es im DFB-Pokal nun zu Mainz 05 (20.45 Uhr, hier im Live-Ticker). Kommen die Bayern in Rheinhessen nicht weiter, dürfte es in der Säbener Straße richtig ungemütlich werden. (pm)