FC Bayern scheitert offenbar mit Last-Minute-Transfer - trotz Mega-Privatjet-Angebot

Von: Marius Epp

Julian Nagelsmann bekommt wohl keine Winter-Zugänge mehr. © MIS/Imago

Der FC Bayern wollte offenbar kurz vor Schließung des Transferfensters nochmal zuschlagen - doch die Münchner kassierten eine Absage.

München - Dass Hasan Salihamidzic* kurz vor dem Ende der Transferphase doch nicht ganz die Füße still halten kann, war abzusehen. Zum einen wegen potenziellen Last-Minute-Abgängen wie Bright Arrey-Mbi*, der wohl auf den letzten Drücker noch innerhalb der Bundesliga verliehen werden soll. Zum anderen hielt der FC Bayern* aber trotz „Brazzos“ Ankündigung, nichts mehr machen zu wollen, offenbar auch nach Neuzugängen Ausschau.

Zum Überraschungs-Transfer kurz vor dem Deadline Day hätte der Niederländer Denso Kasius werden können. Wie die niederländische Zeitung Voetbal International berichtet, bemühte sich der FC Bayern um den 19-jährigen Rechtsverteidiger des FC Utrecht. Letztendlich entschied er sich aber für einen Wechsel zum FC Bologna nach Italien.

FC Bayern blitzt bei Youngster ab - trotz Privatjet-Angebot

Kurios: Laut dem Bericht versuchte der Rekordmeister, den Wechsel in letzter Sekunde zu torpedieren. Offenbar boten die Münchner sogar an, einen Privatjet nach Italien zu schicken, um das Talent in die bayerische Landeshauptstadt zu bringen. Doch Kasius lehnte ab und unterschrieb beim Serie-A-Klub - wahrscheinlich aufgrund besserer Chancen auf Spielzeit.

Offenbar wollte Bayern-Sportvorstand Salihamidzic auf der Rechtsverteidiger-Position nochmal nachrüsten, um ein Backup für Benjamin Pavard zu bekommen. Diese Rolle soll eigentlich Bouna Sarr ausfüllen. Beim Afrika-Cup wusste er für den Senegal zu überzeugen - beim FC Bayern bewegt sich seine Zeit jedoch dem Ende entgegen, er ist ein Wechselkandidat im Sommer.

FC Bayern: Passiert noch was am Deadline Day?

Schon fix ist der Abschied von Niklas Süle am Ende der Saison. Einen Nachfolger wird der FC Bayern, wenn überhaupt, erst im Sommer präsentieren. Wie schon David Alaba und Jerome Boateng wird der Innenverteidiger ablösefrei wechseln. Das gleiche Dilemma droht bei Corentin Tolisso.

Passiert am Deadline Day noch etwas beim FC Bayern? Wir begleiten letzten Tag, an dem noch Transfers getätigt werden können, im Live-Ticker. (epp)