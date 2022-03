FC Bayern: Goretzka vor Blitz-Comeback – Rückkehr schon gegen Union Berlin?

Von: Christoph Klaucke

Leon Goretzka kehrt nach langer Verletzungspause wieder ins Mannschaftraining des FC Bayern zurück. Dem Mittelfeldspieler winkt ein Blitz-Comeback gegen Union.

München - Leon Goretzka steht vor einem Blitz-Comeback. Der FC Bayern München musste über drei Monate auf seinen wichtigen Mittelfeldspieler verzichten. Goretzka plagten wochenlang Probleme an der Patellasehne im linken Knie. Diese hat der 27-Jährige nun endlich auskuriert und kehrte am Dienstag erstmals ins Mannschaftstraining zurück. Goretzka könnte offenbar schon am kommenden Samstag im Bundesliga-Heimspiel des FC Bayern gegen Union Berlin wieder spielen.

Leon Goretzka: Rückkehr ins Bayern-Training - Blitz-Comeback gegen Union Berlin?

Die Laune an der Säbener Straße war zu Beginn des öffentlichen Trainings überschwänglich. Und das hatte in erster Linie mit der Rückkehr von Leon Goretzka in den Kreis der Mannschaft zu tun. Thomas Müller war wie gewohnt zu Scherzen aufgelegt und freute sich über die Rückkehrer. Neben Goretzka konnte auch Corentin Tolisso nach Muskelfaserriss wieder mitmachen. Alphonso Davies trainierte nach seiner Herzmuskelentzündung individuell auf einem Nebenplatz.

Zum Start der Einheit nahm Goretzka seinen Mitspieler Serge Gnabry huckepack. Die Bewegungen im Training sahen flüssig aus, von den hartnäckigen Problemen keine Spur mehr. Der 27-Jährige absolvierte auch das Abschlussspiel. Trainer Julian Nagelsmann hatte nach dem 1:1 gegen die TSG 1899 Hoffenheim angekündigt, dass Goretzka am Dienstag erstmals wieder „teilbelastet“ im Teamtraining dabei sein werde. „Das Knie reagiert aktuell nicht, ich hoffe, dass das so bleibt.“

Leon Goretzka Geboren: 6. Februar 1995 (Alter 27 Jahre), Bochum Gewicht: 82 kg Größe: 1,89 m FC Bayern Marktwert: 70 Millionen Euro Vertrag bis: 30.06.2026

Leon Goretzka: Blitz-Comeback winkt - Kader-Rückkehr beim FC Bayern möglich

Damit kündigt sich sogar eine unerwartet schnelle Rückkehr Goretzkas noch vor der Länderspielpause Ende März an. Laut Sky-Reporter Florian Plettenberg wird Goretzka schon sein „Comeback gegen Union Berlin am Samstag“ feiern.

Für die Startelf dürfte Goretzka allerdings noch nicht in Frage kommen, nach der langen Leidenszeit wollen die Bayern sicher kein Risiko eingehen. Ein Kaderplatz und eine Einwechslung liegt aber durchaus im Bereich des Möglichen.

Leon Goretzka steht beim FC Bayern vor einem Blitz-Comeback. © Frank Hoermann/Imago

FC Bayern: Lewandowski-Schreck - getrübte Freude über Goretzka-Comeback

Während die Freude über Goretzka und die anderen Rückkehrer zunächst groß war, saß der Schock nach der Verletzung von Robert Lewandowski tief. Der Pole rutschte im Training nach einer knappen halben Stunde bei einem Torschuss ohne gegnerische Einwirkung weg. Der 33-Jährige blieb zunächst kurz auf dem Rasen liegen, wenig später verließ Lewandowski den Trainingsplatz vorzeitig.

„Ich habe einen Ball nicht sauber getroffen und es schmerzt etwas“, zitierte die Bild den Stürmerstar. Etwas humpelnd bahnte sich Robert Lewandowski an der Seite von Mannschaftsarzt Jochen Hahne seinen Weg durch die Fans und ließ sich in der Praxis auf dem Trainingsgelände durchchecken. Dem Vernehmen nach war das Knie betroffen. Sein Einsatz gegen Union Berlin war zunächst fraglich. (ck)