Goretzka schlägt Alarm: „Das darf uns nicht passieren“

Von: Manuel Bonke, Philipp Kessler

Leon Goretzka entdeckt seine Torgefahr wieder - und macht sich zum unverzichtbaren Bestandteil des FC Bayern. Eins gefiel ihm aber in Pilsen überhaupt nicht.

München - So effektiv war Leon Goretzka (27) lange nicht mehr. Beim 4:2 am Mittwoch in Pilsen erzielte der zentrale Mittelfeldspieler zwei sehenswerte Tore und leistete die Vorarbeit zum 1:0 durch Sadio Mané (30). Erstmals in einem Champions-League-Spiel war er damit an drei Treffern direkt beteiligt.

„Ich freue mich, dass ich zwei Tore machen konnte. Es war wichtig, gleich wieder in die richtige Richtung zu marschieren. Deswegen waren wir top motiviert“, sagte Goretzka. „Jetzt wollen wir uns Spiel für Spiel in einen Rausch spielen.“ So wie in der ersten Halbzeit in Pilsen.

Leon Goretzka erzielte sein zweites Tor gegen Pilsen mit einem feinen Lupfer. © JOE KLAMAR/AFP

Goretzka glänzt gegen Pilsen als Torjäger - aber warnt: „Darf uns nicht passieren“

Mit dem Auftritt in den zweiten 45 Minuten war er freilich unzufrieden. „Es ist halt ärgerlich, dass wir wieder zwei Tore bekommen. Auch für Ulle (Ersatztorwart Sven Ulreich, Anm. d. Red.), der spielen durfte und natürlich die Null halten wollte. Aber gut, wir haben gewonnen. Das ist das Wichtigste“, betonte Goretzka im Gespräch mit der tz.

Trotzdem: Wie am vergangenen Samstag beim 2:2 in Dortmund erweckte Bayern auch in Pilsen zum Leben. „Das darf uns nicht passieren, keine Frage“, stellte Goretzka klar. „Das sind schon Themen, die wir auch weiterhin bearbeiten müssen. Das steht nicht ganz unten auf der Liste.“

FC Bayern: Goretzka beurteilt Pilsen-Sieg als „viel mehr gut als schlecht“

Seit Donnerstag bereiten sich die Münchner auf das Spitzenspiel am Sonntag gegen Freiburg vor. „Es war schon viel gut, das muss man auch festhalten. Viel mehr gut als schlecht“, so Goretzka in Pilsen. „Und die Dinge, die wir schlecht gemacht haben, werden wir uns noch mal angucken und versuchen, weiter dran zu arbeiten.“ pk, bok