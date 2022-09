Goretzka-Ansage an seine Bayern-Kollegen: Nagelsmann in der Zwickmühle

Von: Philipp Kessler

Bayerns Mittelfeldspieler Leon Goretzka (27). © IMAGO

Leon Goretzka nähert sich mit jedem Spiel dem Startelf-Comeback. Doch Marcel Sabitzer nutzte in seiner Abwesenheit die Chance, sich bei Bayern-Trainer Julian Nagelsmann zu beweisen.

München - Schritt für Schritt in Richtung Startelf-Comeback. Sechseinhalb Wochen war Leon Goretzka (27) ausgefallen. Mitte Juli wurden dem zentralen Mittelfeldspieler des FC Bayern von Spezialist Prof. Dr. Christian Fink in Innsbruck per Arthroskopie freie Gelenkkörper im linken Knie entfernt. Vergangene Woche gab Goretzka in der 1. Runde des DFB-Pokals bei Viktoria Köln sein Comeback, erzielte beim 5:0 sogar ein Tor. Am Wochenende kam er auch gegen Union Berlin (1:1) zum Einsatz. Zum Champions-League-Auftakt in Mailand durfte er gegen Inter (2:0) knapp eine halbe Stunde lang mitmischen. Dass er im Giuseppe-Meazza-Stadion erst mal wieder auf der Bank Platz nehmen musste, sei ihm „nachvollziehbar“ erklärt worden.

FC Bayern: Goretzka will nach Verletzung „vernünftig aufbauen“

„Ich glaube, der Sprung nach acht, neun Minuten gegen Union wäre ein bisschen groß gewesen. Dieses Mal sind es ein paar Minuten mehr gewesen“, erklärte Goretzka nach dem Sieg in der Königsklasse. „So macht man das, wenn man nach einer Verletzung vernünftig aufbaut. Ab jetzt bin ich dann aber auch bereit zu starten.“

Er lässt keinen Zweifel daran: Goretzka will am Samstag (10. September, 15.30 Uhr, Sky) in der Bundesliga gegen Stuttgart von Beginn an ran. Fakt ist aber auch: Marcel Sabitzer (28) nutzte ein Abwesenheit Goretzkas seine Chance, erarbeitete sich nach einer durchwachsenen Premieren-Saison einen Stammplatz im zentralen Mittelfeld. Der Österreicher machte Top-Spiele, hält Joshua Kimmich (27) den Rücken für Offensivaktionen frei. Die beiden ergänzen sich perfekt. Auch Julian Nagelsmann (35) freut sich über die Leistungsexplosion seines ehemaligen Leipziger Schützlings.

Goretzka zurück in die Startelf bei Bayern - starke Konkurrenz durch Sabitzer

„Er ist wichtig für die Mannschaft“, sagte der Trainer in Mailand. „Er hat kein leichtes erstes Jahr gehabt. Wenn man das Netz durchforstet, gibt es sehr negative Kommentare über ihn und seine Spielweise, die ich absolut nicht teilen kann.“

Sabitzer sei sehr clever im Zweikampf und im Ballbesitz, habe ein gutes Positionsspiel. Nach dem schwierigen Bayern-Start sei er „positiv stur“ geblieben. Nagelsmann rechnet dem Nationalspieler hoch an, im Sommer nicht den Verein gewechselt zu haben. „Er hatte Angebote, was Neues zu machen“, so der Coach. „Er hat die Flinte nicht ins Korn geworfen bei der negativen Berichterstattung über ihn. Er hat gesagt, ich zeige, dass ich es besser kann. Das macht er auch.“ Gegen Stuttgart dürfte Sabitzer aber eine Pause bekommen und Goretzka eine Startelf-Chance. (pk)