FC Bayern: Verwirrung um Goretzka-Verletzung

Von: Manuel Bonke, Philipp Kessler

Leon Goretzka im Trikot des FC Bayern München: Der Mittelfeldmann kann nicht mit in die USA reisen. © Sven Hoppe/dpa/Archivbild

Die USA-Reise des FC Bayern findet ohne Leon Goretzka statt. Der Mittelfeldmann muss erneut wegen seines Knies pausieren.

München - Als der Reisetross des FC Bayern am Montag mit 30-minütiger Verspätung am Münchner Flughafen ankam – der Bus stand im Stau – fiel aufmerksamen Beobachtern folgendes auf: Leon Goretzka (27) fehlte. Zwischenzeitlich kamen sogar Gerüchte auf, dass etwas mit dem Reisepass des Nationalspielers schief gelaufen sei. Danach hieß es: Den Mittelfeldspieler plagen erneut Knieprobleme, weshalb er die Reise in die USA nicht mit antreten kann.

Kurze Zeit später vermeldete der Verein selbst dann den wahren Grund für Goretzkas Amerika-Abstinenz: Er wurde am linken Knie operiert und wird dem deutschen Rekordmeister sechs bis acht Wochen fehlen. Der Eingriff kam wohl recht überraschend, immerhin stand Goretzka am Samstag noch bei der Teampräsentation in der Allianz Arena mit seinen Kollegen auf dem Platz und plauderte im Anschluss über die anstehende Reise: „Das ist eine schöne Möglichkeit, sich auch mal auf einem anderen Kontinent zu präsentieren. Von daher sind wir voller Vorfreude!“

Zwischen Dezember und März verpasste Goretzka zuletzt 15 Pflichtspiele

Statt USA-Vergnügen herrscht bei Goretzka nun erneut Verletzungsfrust. Zur Erinnerung: Zwischen Dezember und März verpasste der Mittelfeldmotor wegen Knie-Problemen bereits 15 Pflichtspiele mit dem FC Bayern. Trainer Julian Nagelsmann (34) sprach zu dieser Zeit von einer „unbefriedigenden Situation“ für Spieler und Klub. Zwischenzeitlich wurde Goretzka sogar bei Knie-Spezialist Prof. Dr. Christian Fink in Innsbruck vorstellig – schon damals stand eine Operation stand im Raum. Diese ist nun anscheined erfolgt.



Einer profitiert vom Goretzka-K.o.: Neuzugang Ryan Gravenberch (20) wurde als Backup für den verletzungsanfälligen Bayern-Star geholt und kann sich jetzt bei Nagelsmann in den Vordergrund spielen. bok, pk