Neues Luxusproblem für den FC Bayern? Goretzka macht den „Maschinenraum“ noch enger

Von: Manuel Bonke

Leon Goretzka (r.) feiert sein Tor gegen Viktoria Köln. © Marius Becker/dpa

Wer spielt beim FC Bayern künftig neben Joshua Kimmich? Es deutet sich ein Dreikampf an - jetzt, da auch Leon Goretzka seine Rückkehr gefeiert hat.

München - Das Duell um den Stammplatz im zentralen Mittelfeld des FC Bayern neben Joshua Kimmich (27) ist ab sofort ein Dreikampf. Bisher schien dort Marcel Sabitzer (28) gesetzt, doch in Köln ließen zwei andere Kandidaten aufhorchen: Ryan Gravenberch (20) und Leon Goretzka (28), der nach einer Knie-Operation sein Comeback inklusive Torerfolg zum 5:0-Endstand feierte.

„Es war sehr schön, darauf arbeitet man die ganze Reha über hin. Dass das dann so funktioniert hat – ein rundum gelungener Abend“, freute sich „Gore“ nach der Partie. Bei seinem anschließenden Jubel war dem Nationalspieler anzusehen, dass ihm ein Stein vom Herzen fiel: „Es ist ja auch schwierig gewesen. Eigentlich hatte ich gar keine Schmerzen und wurde dann aus der Vorbereitung gerissen – auf eine wichtige Saison mit Weltmeisterschaft. Das war am Anfang nicht einfach, aber ich habe dann relativ schnell wieder gute Gedanken gefunden. Ich wollte die Zeit nutzen, um topfit zu sein, wenn ich wiederkomme.“ Und wie viel Prozent beträgt das Leistungslevel von Goretzka nun? „100 Prozent“, lautete dessen Antwort.

„Leon hat sich nach seiner Verletzung gleich zurückgemeldet“

Dann kann die Saison jetzt auch für das Muskelpaket losgehen. Sportvorstand Hasan Salihamidzic (45) frohlockte: „Leon hat sich nach seiner Verletzung gleich zurückgemeldet. Top, das freut mich sehr!“

Mit Vergnügen hat der Münchner Sportchef auch das Startelf-Debüt von Neuzugang Gravenberch verfolgt. Das Holland-Talent erzielte den ersten Treffer des Abends, bereitete das 2:0 von Mathys Tel (17) vor und wurde anschließend als Mann des Spiels ausgezeichnet (tz-Note: 1). „Er hat sehr gute technische Möglichkeiten, löst viele Situationen in engen Räumen und dreht sich hervorragend auf. Das gepaart mit seiner Torgefahr – da sind wir im Mittelfeld echt gut besetzt.“

Goretzka, Gravenberch, Sabitzer – Trainer Julian Nagelsmann (35) hat jetzt also nicht nur defensiv und offensiv die Qual der Wahl, sondern auch im Zentrum. Gibt’s nun ein Hauen und Stechen im Münchner Maschinenraum?



„Das glaube ich nicht. Was wir aktuell richtig gut machen, ist, dass einfach alle ihre Leistung bringen. Wir haben so viele Spiele, in der Frequenz hatten wir die englischen Wochen noch nie. Ich denke schon, dass da eine Lösung gefunden werden kann“, glaubt Goretzka.



Goretzka traut sich eine Startelf-Rückkehr zu

Er selbst traut sich nach seinem 22-Minuten-Auftritt bereits eine Startelf-Rückkehr zu: „Ja, natürlich! Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich so denke. Aber ich bin ja auch nicht komplett bescheuert. Ich weiß, dass es am Wochenende wahrscheinlich nicht klappen wird. Aber mit der Einstellung gehe ich da ran.“ Etwas zurückhaltender äußerte sich Gravenberch: „Natürlich willst du immer spielen – und jetzt ist es passiert, dass ich in der Start­elf stand. Ich wollte mich heute zeigen und habe es geschafft.“

Trotz der Gala von Gravenberch und Goretzka steht am Samstag bei Union Berlin (15.30 Uhr) wohl wieder Marcel Sabitzer in der Startelf. Der Österreicher wird vor allem wegen seiner defensiven Verlässlichkeit von Nebenmann Kimmich und Trainer Nagelsmann geschätzt. Wegen dessen Leistungsexplosion wurde auch der Transfer von Landsmann Konrad Laimer (25) von RB Leipzig in diesem Sommer nicht als zwingend erachtet. Ansonsten hätte der deutsche Rekordmeister nun einen Vierkampf im Zentrum. Manuel Bonke

