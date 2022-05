Oberbayern-Doc machte FCB-Star wieder fit! Rätsel um Goretzka-Verletzung: „Wenn man das wüsste“

Von: Manuel Bonke, Philipp Kessler

Dank guter Behandlung ist er jetzt wieder fit: Leon Goretzka (r.) mit Martin Schadhauser bei Traunmed. © Facebook

FC-Bayern-Mittelfeldmotor Leon Goretzka ist wieder topfit. Bei seiner Heilung waren auch Mediziner aus Traunreut in Oberbayern beteiligt.

München - Vier Monate lang fehlte Leon Goretzka (27) dem FC Bayern mit Problemen im linken Knie. Erst hieß es, die Patellasehne sei Schuld an seiner Zwangspause gewesen. Doch damit räumte der zentrale Mittelfeldspieler am Sonntagabend nach dem 2:2 gegen Stuttgart auf. Was war es dann?

Diese Frage konnte auch Goretzka nicht beantworten. „Wenn man das wüsste im Nachhinein“, sagte der DFB-Star. Der Grund für seine mittlerweile überstandenen Knie-Probleme bleiben weiter ein Rätsel. Fakt ist allerdings: An der Lösung haben heilende Hände aus Traunreut mitgearbeitet.

In enger Absprache mit dem FC Bayern ließ sich Goretzka im Sport- & Rehazentrum „Traunmed“ von Nicole Gramsl und deren Vater „Jose“ Schadhauser bei der Comeback-Arbeit unterstützen. Der Kontakt entstand über Mit-Geschäftsführer Martin Schadhauser, der stets im Austausch mit Sportvorstand Hasan Salihamidzic stand.

„Es ist immer schön, ein Teil davon zu sein, einen Spieler wieder auf den Platz zurückzubringen. Das ist unser Antrieb“, so Gang- und Bewegungsexpertin Gramsl. Bei „Traunmed“ lassen sich regelmäßig Top-Sportler behandeln, auch Kingsley Coman (25) war bereits bei den Reha-Profis.

Leon Goretzka „Das Vertrauen in meinen Körper ist zu 100 Prozent gegeben“

Zurück zu Goretzka: Er fühlt sich mittlerweile wieder topfit. „Das Vertrauen in meinen Körper ist zu 100 Prozent gegeben“, betonte er. Am Samstag steht für ihn mit dem FC Bayern noch das letzte Saison-Spiel in Wolfsburg auf dem Programm. Wenig später schlägt er mit seinen DFB-Kollegen bei der Nationalmannschaft auf. Am 23. Mai bezieht das Team von Bundestrainer Hansi Flick ein viertägiges Trainingslager im spanischen Marbella.

Vom 30. Mai an kommt die Mannschaft in Herzogenaurach zusammen. Den Auftakt in die Nations League bildet am 4. Juni das Spiel in Bologna gegen Europameister Italien, danach geht es für die DFB-Auswahl am 7. Juni in München gegen England weiter. Es folgen die Partien in Budapest am 11. Juni gegen Ungarn und das Rückspiel gegen Italien am 14. Juni in Mönchengladbach. Ein straffes Programm für Goretzka und Kollegen. Umso wichtiger, dass er wieder schmerzfrei ist. bok, pk