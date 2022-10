Wegen seiner Partnerin: Leroy Sanés neues Tattoo wirft Fragen auf

Von: Christoph Gschoßmann

Die New Yorkerin Candice Brook wurde durch die Sketch-Comedy- und Improvisationsfernsehserie „Wild ‘n Out“ auf MTV bekannt. Ende 2017 wurde die Beziehung bekannt. Im September 2018 kam Töchterchen Rio Stella zur Welt, Söhnchen Milo folgte 2020. © Instagram/ Leroy Sané

Ein Tattoo von Bayern Münchens Nationalspieler Leroy Sané führt zu einem Rätsel, das seine Partnerin Candice Brook umrankt.

München - Tattoos und Fußballspieler, das ist dieser Tage ein vergleichbar unzertrennliches Paar wie der FC Bayern und Deutsche Meisterschaften. Auch der Leverkusen-Torschütze Leroy Sané (26) bildet da keine Ausnahme. Als Motiv wählte der Offensivmann unter anderem die Geburtsdaten seiner Liebsten. Doch damit gab er Beobachtern nun ein Rätsel auf.

Sanés Partnerin ist seit 2015 die New Yorkerin Candice Brook. Sie ist Model, Sängerin und ein Reallity-TV-Star. Auf Sanés Handrücken ist, wie Bild mit entsprechenden Nahaufnahmen berichtet, die Verbindung in Tinte verewigt: Hier sind nämlich das Geburtsdatum der Sängerin, sowie das der gemeinsamen Kinder zu erkennen. So sieht man den Geburtstag von Tochter Rio Stella (07.09.2018) und Sohn Milo (19.05.2020). Auch Candices Geburtstag steht demnach auf Sanés Haut, doch hier beginnt das Rätsel. Denn: Dort prangt das Datum 18.07.1984.

Leroy Sanés Partnerin: Ist Candice Brook 35 Jahre alt oder 38?

Wieso ist das rätselhaft? Weil Candice in ihren Profilen im Internet nicht dieses Datum als ihren Geburtstag angegeben hat, sondern denselben Tag drei Jahre später, also den 18.07.1987. Die Frage ist also: Ist Brook nun 35 Jahre alt oder 38?

Seiner Candice hat er auch ein Tatto am Ringfinger gewidmet, den er bei den Spielen immer abnehmen muss. Laut der Zeitung nennt Sané seine Partnerin übrigens „Bumblebee“ – zu Deutsch „Hummel“. (cg)

