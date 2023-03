Bayern-Aufstellung gegen Leverkusen: Nagelsmann setzt Musiala auf die Bank - Cancelo startet

Von: Christoph Klaucke

Der FC Bayern ist in der Bundesliga in Leverkusen zu Gast. Julian Nagelsmann baut auf Sané und João Cancelo, Musiala bleibt die Bank.

Update vom 19. März, 16.25 Uhr: Die Bayern-Aufstellung ist draußen! Und Julian Nagelsmann wirft die Rotationsmaschine ordentlich an. Für den verletzten Choupo-Moting stürmt Sommern-Zugang Sadio Mané, außerdem darf Leroy Sané starten, der nach seiner Nicht-Berücksichtigung von Nationaltrainer Hansi Flick für die DFB-Elf ordentlich Wut im Bauch haben dürfte.

FC Bayern bei Bayer Leverkusen - Die Aufstellungen:

FC Bayern Aufstellung: Sommer – Pavard, Upamecano, de Ligt – Joao Cancelo, Kimmich, Goretzka, Davies – Müller – Sané, Mané Leverkusen Aufstellung: Hradecky - Tapsoba, Kossounou, Hincapie - Frimpong, Andrich, Palacios, Demirbay- Diaby, Adli, Wirtz

Erstmeldung vom 19. März 2023: München/Leverkusen – Freude und Ärger: Die Emotionen bei Julian Nagelsmann spielten auf der Pressekonferenz des FC Bayern am Freitagmittag Achterbahn. Auf der einen Seite die Vorfreude über die Champions-League-Auslosung und den Viertelfinal-Gegner Manchester City, auf der anderen der Ärger über den Bayern-Maulwurf. Der Bösewicht soll den Matchplan gegen Bochum der Presse gesteckt haben, was dem 35-Jährigen überhaupt nicht schmeckte.

Julian Nagelsmann Geboren: 23. Juli 1987 (Alter 35 Jahre), Landsberg am Lech Verein: FC Bayern München Amtsantritt: 2021 Vertrag bis: 2026

Bayern-Aufstellung: Wem vertraut Nagelsmann als Choupo-Ersatz?

Bei der Aufstellung für das Bundesliga-Auswärtsspiel bei Bayer 04 Leverkusen am Sonntag (17.30 Uhr) wollte sich Nagelsmann nicht in die Karten schauen lassen. Mit Eric Maxim Choupo-Moting fällt der Torjäger weiterhin aus. Vielleicht macht sich Nagelsmann ja den Sané-Frust zunutze?

„Choupo wird ausfallen, da haben wir keine Chance. Der Rücken macht so zu, dass er auf keinen Fall spielen kann, er konnte auch nicht trainieren. Wir müssen gucken, wie er nächste Woche belastbar ist“, sagte Nagelsmann, dem ansonsten alle Spieler zur Verfügung stehen würden. Als Choupo-Ersatz dürfte wohl Sadio Mané nach seinem gelungenen Startelf-Comeback beim 5:3 gegen Augsburg wieder eine Chance bekommen. Zudem wird Anführer Thomas Müller vermutlich wieder in die Anfangs-Aufstellung rücken.

Bayern-Trainer Julian Nagelsmann könnte sich in Leverkusen Leroy Sanés DFB-Frust zunutze machen. © Ulmer/Imago

FC-Bayern-Aufstellung: Nagelsmann kann Sané-Frust ausspielen

Eine Startelf-Nominierung würde auch bei Leroy Sané Sinn ergeben, denn der Offensiv-Star hat nächste Woche frei. Bundestrainer Hansi Flick verzichtet auf eine Sané-Nominierung für den DFB-Kader. Warum es für Sané, der gegen den FCA zu den besten Bayern gehörte, derzeit nicht für die deutsche Nationalmannschaft reicht, wollte Nagelsmann nicht verraten. Der junge Trainer bestätigte allerdings die Nicht-Nominierung.

„Da müssen Sie den Hansi fragen, das ist nicht meine Baustelle. Fragt bitte ihn, warum er nicht dabei ist. Er hat es mir erklärt, aber das bleibt unter uns“, meinte Nagelsmann, der sich sichtlich auf die Lippen beißen musste, um nicht schon mehr zu verraten. Sané dürfte in Leverkusen also mit einer ordentlichen Portion Wut im Bauch auflaufen.

Goretzka, Sané und de Ligt droht BVB-Sperre: Nagelsmann verzichtet auf Aufstellungswechsel

Vor dem Leverkusen-Spiel wirft bereits das Spitzenspiel zwischen dem FC Bayern und Borussia Dortmund nach der Länderspielpause am 1. April seine Schatten voraus. Was auf der Medienrunde zu einer kuriosen, aber nicht unberechtigten Frage führte. Ein gut informierter Journalist wies darauf hin, dass einige Bayern-Spieler bei der nächsten Gelben Karte für den BVB-Kracher gesperrt wären und wollte wissen, ob dies eine Rolle für die Aufstellung in Leverkusen spielen würde.

„Ja, das sehen wir dann, wie der Spielverlauf ist. Erst einmal geht es darum, Leverkusen zu besiegen. Wir haben in der Bundesliga nur zwei Punkte Vorsprung, das ist zu wenig, um uns zurückzulehnen. Wir müssen die formstärksten Spieler auf den Platz bringen, unabhängig davon, ob eine Gelbsperre droht oder nicht“, erklärte Nagelsmann, der auf die Cleverness seiner Spieler vertrauen möchte.

Matthijs de Ligt, Leroy Sané und Leon Goretzka, der nach Wehwehchen zuletzt voraussichtlich wieder beginnen wird, stehen jeweils bei vier Gelben Karten und wären bei einer weiteren Verwarnung in Leverkusen für das Heimspiel gegen Dortmund gesperrt. (ck)