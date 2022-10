TV-Kritik zum Bayern-Sieg auf DAZN: Moderator erfindet Bezeichnung, falls FCB den Titel verspielt

Von: Jörg Heinrich

Alex Schlüter und Ballack-Ersatz Sebastian Kneißl mit Oliver Kahn - und Blaskapelle. © Screenshot DAZN

Der FC Bayern gewann nach vier erfolglosen Versuchen wieder ein Bundesliga-Spiel. Die Fernsehkritik zur Übertragung auf DAZN.

München - Nach dem Doppel-Wumms des Bundeskanzlers war am Freitag die Frage: Wie sehr wummst es beim FC Bayern? Einfach, zweifach, keinfach? Wer scholzt die Bälle rein? Streamt der Stream beim DAZN? Ist als Experte Wolfgang Joop da und vermisst die Hosenbeinlänge von Julian Nagelsmann? Sie haben die Fragen, wir haben die Antworten.

– Das Gedöns: DAZN hat versprochen, dass es sich diesmal anstrengen will. Vor dem Spiel hieß es zu einem App-Update: „Bei DAZN arbeiten wir kontinuierlich daran, unser Produkt zu verbessern, um unseren Fans die bestmögliche Nutzererfahrung zu bieten.“ Das war genau wie beim Julian, der auch kontinuierlich daran arbeitet, sein Fußballprodukt zu verbessern. Jedenfalls lief am Freitag alles dufte. Der Stream war prima – genau wie die schönsten Lewandowski-Tore, die der Sender vor dem Spiel fieserweise zeigte. Aber mit dem Spott muss der FCB vorerst leben.

TV-Kritik zum FC-Bayern-Sieg auf DAZN: Kommentator Hagemann ohne Wirrwarr-Kumpel Freud

– Das Personal: Weil sich der zweitbeste Experte Michael Ballack erkältet abmeldete, sprang Top-Erklärer Sebastian „Magic“ Kneißl ein. Der starke Vorlauf mit Moderator Alex Schlüter und mit Blaskapelle lieferte kein Blech, außer den Blechbläsern. Schlüter hat sich bereits eine Bezeichnung überlegt, falls die Schale diese Saison nicht beim FC Bayern landet: „Der Doch-eigentlich-immer-wieder-Meister.“ Kneißl meinte zu Recht über Nagelsmann: „Er ist immer noch ein Trainertalent für mich.“ Seine sinnvolle Kritik am zuletzt Wumms-losen FCB: „Es fehlt jemand, der die Bälle konsequent und auch kompetent fertigmacht.“ Am Freitag war das kein Thema. Und wie DAZN in der Pause bewies, dass der Bayern-Trainer das 1:0 exakt so geplant hatte, war vom Feinsten.

– Der Kommentator: Bei Marco Hagemann ist es wie mit dem Hasen und dem Igel. Egal, wo man hinschaltet, der Hasemann ist schon da. Er kommentiert auf allen Sendern und musste erklären, ob es zu dem „Knotenplatzer“ kommt, den Nagelsmann gefordert hatte. Nach dem Früh-Wumms von Leroy Sané bestätigte Hagemann seinen Ruf als Umstandskommentator. Er redete gehäuft Unsinn, über „Zweikampfmonsterchen“ und „Innenverteidigerschränke“ und „Freistöße aus appetitlicher Position“ und „Hasan Salihamitsch“. Das aber bei DAZN wenigstens ohne seinen Wirrwarr-Kumpel Steffen Freund, im Sinne der bestmöglichen Nutzererfahrung.