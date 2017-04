Wegen dieser Szene: Lewandowski-Berater ätzt schon wieder gegen Schiri

Mainz-Verteidiger Alexander Hack erwischte Robert Lewandowski in der 75. Minute bei diesem Zweikampf im Strafraum am Knöchel.

München - Die Verletzungsprobleme seines Schützlings scheinen an Robert Lewandowskis Berater Maik Barthel dieser Tage nicht spurlos vorbeizugehen. Wieder einmal hat der Agent bei Twitter Schiedsrichter für ihren Umgang mit dem Bayern-Stürmer kritisiert.

Keine schöne Zeit für Robert Lewandowski. Erst die Schulterverletzung im Spiel gegen Borussia Dortmund, dann das Verpassen des Champions-League-Hinspiels im Viertelfinale mit dem FC Bayern gegen Real Madrid, eine Woche später schließlich das Aus in der Königsklasse. Und durch das 2:2 am Samstag in der Bundesliga gegen Mainz hat der Rekordmeister seine Sieglos-Serie auf mittlerweile stattliche vier Spiele ausgebaut. Lewandowski selbst hatte zuletzt in der Bundesliga vor zwei Wochen beim 4:1-Heimsieg gegen Borussia Dortmund getroffen. Damals hatte sich der Pole außerdem nach einem Foul von BVB-Keeper Roman Bürki die verheerende Schulterverletzung zugezogen, die den Stürmer zwei Mal spieluntauglich gemacht hatte. Bereits damals hatte Lewy-Berater Maik Barthel seinem Frust in den sozialen Medien freien Lauf gelassen und mehr Schutz für seinen Mandanten eingefordert. Auslöser für Barthels harsche Kritik waren damals das Foul von Bürki sowie ein gestrecktes Bein von BVB-Verteidiger Marc Bartra in Richtung des Bayern-Stürmers.

Nach dem Heimspiel gegen Mainz hat sich Barthel nun schon wieder bei Twitter gemeldet. Und wieder beklagt sich der Spielerberater über den angeblich nicht ausreichenden Schutz, den sein Spieler bei den Schiedsrichtern genieße.

Rot und 11 Meter wieder ist dem Schiedsrichter die Gesundheit des Spielers egal ! #FCBM05 @DFB — Maik Barthel (@MaikBarthel) 22. April 2017

Barthel forderte nach der Szene in der 75. Minute eine Rote Karte für Mainz sowie Elfmeter für den FC Bayern und unterstellte dem Schiedsrichtergespann um Frank Willenborg Gleichgültigkeit im Bezug auf die Gesundheit des Spielers. Tatsächlich übersah Schiri Willenborg das aus einem Zweikampf resultierende Foulspiel des Mainzers Alexander Hack an Lewandowski im Strafraum. Der Elfmeterpfiff wäre die korrekte Entscheidung gewesen.

Nur wenige Tage nach dem bitteren Aus in der Champions League in Madrid, das durch eklatante Fehlentscheidungen von Schiedsrichter Victor Kassai aus Ungarn mitverantwortet worden war, nun also wieder Schiedsrichter-Ärger beim FC Bayern. Dennoch: Maik Barthels Unterstellung, dem Unparteiischen sei die Gesundheit des Spielers egal, geht vermutlich zu weit.