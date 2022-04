Lewandowski sauer? Bayern-Star über Nagelsmann-Entscheidung alles andere als happy

Von: Florian Schimak

Robert Lewandowski (Foto) wurde gegen Arminia Bielefeld kurz vor Spielende ausgewechselt. © IMAGO / Ulrich Hufnagel

Der FC Bayern betreibt nach dem CL-Aus bei Arminia Bielefeld ein wenig Wiedergutmachung. Das bestimmende Thema aber bleibt: Die Zukunft von Robert Lewandowski.

Bielefeld/München - Der FC Bayern führte bereits mit 3:0 bei Arminia Bielefeld, als in der 89. Minute die rote Nummer Neun auf der Auswechseltafel am Spielfeldrand aufleuchtete. Ein kurzer, ungläubiger Blick, dann begriff Robert Lewandowski, dass er gemeint war. Wenig begeistert machte sich der Pole auf den Weg, klatschte mit Bundesliga-Debütant Gabriel Vidovic ab und ging vom Feld.

Ohne Treffer verließ Lewandowski die Bielefelder Alm. Immerhin gelang ihm ein sehenswerter Assist beim 3:0 durch Youngster Jamal Musiala (86.). Auch beim Führungstreffer hatte er seine Füße im Spiel, den Ball über die Linie drückte aber Arminen-Verteidiger Jacob Laursen (10.).

FC Bayern: Lewandowski sauer? FCB-Star über Nagelsmann-Entscheidung alles andere als happy

Ob er in der kommenden Saison noch einmal in der Schüco Arena auflaufen wird, ist aktuell mehr als unklar. Zum einen, weil die Bielefelder um den Klassenerhalt kämpfen müssen - und zum anderen, weil Lewy offenbar tatsächlich mit einem Abgang von der Säbener Straße kokettiert.

Oliver Kahns Aussage am Sonntagmorgen im Sport1-Doppelpass lassen dabei tief blicken. Lewandowski sei ein Spieler, der in der Lage sei, in jeder Saison „30 bis 40 Tore zu schießen“, so der Titan: „Natürlich kommen solche Spieler irgendwann mal auf den Gedanken: Ich habe hier alles erreicht und alles gewonnen. Dann braucht es Zeit, ihn zu überzeugen, hier zu bleiben.“

Video: Oliver Kahn über Vertrags-Verlängerung von Lewandowski

Generell wirkt der 33-Jährige in den letzten Wochen nicht mehr so richtig glücklich. Auf und neben dem Platz. Traf er Anfang des Jahres noch wie er wollte, so hapert es mit dem Torschießen seit Ende Februar ein wenig. Gegen Frankfurt, Leverkusen, Freiburg und jetzt in Bielefeld blieb der Weltfußballer ohne Torerfolg.

Das ist natürlich jammern auf ganz, ganz hohem Niveau, hat Lewandowski doch bereits jetzt schon wieder 32 Saisontore erzielt. In der vergangenen Spielzeit aber brannte Lewy zu einem ähnlichen Saisonzeitpunkt auf dem Platz mehr. Auch, weil er den Müller-Rekord vor Augen hatte.

FC Bayern: Robert Lewandowski nicht mehr glücklich?

Aktuell scheint er unzufrieden. Mit sich, mit der Spielweise, mit allem. Diesen Unmut äußerte er auch kürzlich in einem Interview in Polen, das in Deutschland hohen Wellen schlug. Trainer Julian Nagelsmann suchte anschließend das Gespräch mit seinem Superstar.

„Ich habe ihn sofort auf die Gerüchte zuletzt angesprochen. Aber er hat alles verneint“, sagte der FCB-Coach vor dem Bielefeld-Spiel auf die Frage zu seinem Verhältnis zu Lewandowski, das angeblich etwas belastet sein soll: „Er hat mir erzählt, was er damals im Interview mit dem polnischen TV gesagt. Wir haben einen sehr direkten Austausch.“

Dennoch scheint der sensible Lewandowski zurzeit nicht rundherum glücklich in München. Die ewig haltenden Gerüchte um Erling Haaland, das bislang fehlende Angebot zur Vertragsverlängerung seines 2023 auslaufenden Vertrag, all das belastet den Polen offenbar mehr, als es ihm lieb zu sein scheint. Nicht umsonst sprach Lewandowski zuletzt immer wieder von fehlender Wertschätzung und zeigte sich irritiert über die Aussagen von Hasan Salihamidžić zu Haaland.

Auch, wenn es nur eine Auswechslung kurz vor Schluss war. Diese Situation verriet viel über das Innenleben von Lewandowski im April 2022. Vielleicht muss man sich beim FC Bayern früher als gedacht an eine Zeit ohne Robert Lewandowski gewöhnen ... (smk)