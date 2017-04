München - Mit der Nationalmannschaft steht Arjen Robben unmittelbar vor dem K.o. in der WM-Qualifikation, mit dem FC Bayern sind in dieser Saison hingegen noch alle Titel möglich. Kein Wunder, dass der Linksfuß nach der turbulenten Länderspielwoche froh ist, wieder in München zu sein.

„Es war eine Scheißwoche. Ich will nicht schimpfen, aber es war eine schwierige Woche. Und dann kommt man hier wieder zurück und man will es genießen und auf dem Platz stehen. Diese halbe Stunde hat unheimlich viel Spaß gemacht“, frohlockte der 33-Jährige nach dem 6:0-Sieg gegen Augsburg. Bayern-Therapie für Arjen Robben!

Wie sehr sich der Wembley-Held von 2013 über den Liga-Alltag freut, zeigt auch die Tatsache, dass er sogar mit seiner Reservisten-Rolle gegen den FCA zufrieden war. „Das war nicht wegen der Nationalmannschaft, sondern mehr wegen dem, was noch kommt. Ich habe mit dem Trainer darüber gesprochen, alles gut“, ließ er wissen. Höhepunkt seiner Joker-Spielfreuden war die Rabona-Aktion – eine Flanke mit links ums Standbein herum. Auf diese Aktion angesprochen meinte Robben mit einem Grinsen: „Ich denke, ohne zu übertreiben, dass es meine beste halbe Stunde der Rückrunde war. Es hat mir einfach so viel Spaß gemacht, ich war sofort so gut im Spiel, habe Pässe gesucht, bin ins Eins-gegen-Eins gegangen.“ Vor allem für seinen Kopf sei diese Spielfreude nach der schwierigen Woche bei der Nationalmannschaft wichtig gewesen, um schnell wieder in den Rhythmus zu kommen.

Diesen brauche man in München besonders für die anstehenden Spiele im April. „Wir haben es schon gesagt: Die heißen Spiele kommen noch, aber so ein Spiel wie gegen Augsburg musst du auch gut machen, denn dann nimmst du diesen Flow und dieses Selbstbewusstsein mit.“