Freiburg - FC Bayern jetzt im Live-Ticker: Goretzka feiert Comeback, Gnabry auf der Bank

Von: Alexander Kaindl

Leon Goretzka gibt gegen den SC Freiburg sein Comeback für den FC Bayern München. © Sven Hoppe/dpa

Der SC Freiburg empfängt am Samstag den FC Bayern München. Der Fünfte der Bundesliga erwartet den Tabellenführer. Wir sind ab 15.30 Uhr im Live-Ticker dabei.

SC Freiburg - FC Bayern München -:- (-:-), Samstag, 15.30 Uhr

SC Freiburg Flekken - Gulde, Lienhart, Nico Schlotterbeck - Schmid, Eggestein, Höfler, Günter - Sallai, Grifo - Höle FC Bayern Neuer - Pavard, Upamecano, Nianzou, Hernandez - Kimmich, Goretzka - Coman, Müller, Sané - Lewandowski Tore

15.03 Uhr: In einer knappen halben Stunde geht es hier in Freiburg los. Bayern hat von den bisherigen 44 Duellen nur vier gegen den Sport-Club verloren - allesamt im Breisgau! Der letzte Freiburger Sieg datiert aus dem Jahr 2015. Sieg-Torschütze damals: der ewige Nils Petersen, der kürzlich seinen Vertrag nochmal verlängert hat.

14.53 Uhr: Während die Bayern am Samstagnachmittag in Freiburg gefordert sind, muss Verfolger Dortmund am Abend im Topspiel liefern, wenn man am Spitzenreiter dranbleiben will. Der BVB spielt zuhause gegen Leipzig.

Freiburg gegen Bayern heute im Live-Ticker: Aufstellung da - Nagelsmann mit Goretzka-Überraschung

14.39 Uhr: Auch die Freiburger Startelf ist da. Christian Streich setzt auf folgende Mannschaft: Flekken - Gulde, Lienhart, Nico Schlotterbeck - Schmid, Eggestein, Höfler, Günter - Sallai, Grifo - Höler.

Update vom 2. April, 14.27 Uhr: Die Bayern-Aufstellung ist da! Und Julian Nagelsmann lässt Leon Goretzka tatsächlich von Anfang an ran - es ist das erste Spiel seit vier Monaten für den Mittelfeldmann. Neuer - Pavard, Upamecano, Nianzou, Hernandez - Kimmich, Goretzka - Coman, Müller, Sané - Lewandowski.

SC Freiburg gegen den FC Bayern München heute im Live-Ticker

Erstmeldung vom 2. April, 13.15 Uhr: Freiburg - Die Bundesliga ist zurück: Nach der Länderspielpause rollt endlich wieder der Ball im Oberhaus. Am Freitag hatten Union Berlin und der 1. FC Köln (1:0) den 28. Spieltag eröffnet. Am Samstag geht es mit einigen Krachern weiter - dazu zählt natürlich auch das Gastspiel des FC Bayern München* beim SC Freiburg.

Die Breisgauer spielen eine hervorragende Saison, haben mit Nico Schlotterbeck eine der großen Entdeckungen dieser Spielzeit in ihren Reihen. Die Mannschaft von Christian Streich kämpft sogar um die Champions-League-Teilnahme - und braucht dafür natürlich jeden Punkt, auch gegen den Rekordmeister.

SC Freiburg - FC Bayern heute im Live-Ticker: Großes Rätselraten beim Rekordmeister

Beim FC Bayern sind in Sachen Aufstellung gegen den Sport-Club mehrere Baustellen offen. Hinter den Einsätzen von Robert Lewandowski (Rippenprellung), Joshua Kimmich (wird zum dritten Mal Vater), Niklas Süle (Muskelfaserriss) und Leon Goretzka (muskuläre Probleme) stehen dicke Fragezeichen.

Definitiv fehlen werden Alphonso Davies (nach Herzmuskelentzündung noch nicht bei 100 Prozent) und Eric Maxim Choupo-Moting (Corona-Infektion). Großes Rätselraten also bei den Bayern! Sollte Lewandowski tatsächlich ausfallen, fehlt mit Choupo-Moting sein eigentlicher Vertreter. Nagelsmann müsste dann bei der Besetzung der Sturmspitze äußerst kreativ werden - Thomas Müller oder Serge Gnabry wären mögliche Kandidaten.

SC Freiburg gegen den FC Bayern München heute live: Tabellenfünfter gegen Tabellenführer

Wir sind gespannt, wen Nagelsmann auf den Rasen schicken wird. In unserem Live-Ticker verpassen Sie nichts. Falls Sie das Spiel lieber im Fernsehen verfolgen möchten, gibt es hier alle TV-Infos zum Spiel zwischen dem SC Freiburg und dem FC Bayern München. (akl) *tz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA