Live-Ticker: Strein macht ihn rein - das halbe Dutzend ist voll

Der FSV Erlangen-Bruck feiert sein 100-jähriges Bestehen - und das mit einem ganz besonderen Gast. Der FC Bayern München kommt zum Benefizspiel. Die Partie der Roten können Sie in unserem Live-Ticker verfolgen.

FSV Erlangen-Bruck - FC Bayern München 0:5 (0:5) (in Herzogenaurach)

FSV Erlangen-Bruck: Axel Hofmann - Jan Sperber, Maxi Bauernschmitt, Tim Baesener, Simon Drießlein, Mario Foth, Thomas Wilke, Oliver Seybold, Rafael Hinrichs, Daniel, Arapoglu, Philipp Viereckl Bank: Erdem Ünal, Marco Napolitano, Timur Zenginer, Paul Schulze-Zachau, Sezer Bantak, Moritz Fischer, Emre Uluca, Christian Kopp, Jeremy Lynch, Billy Wingrove Trainer: Normann Wagner FC Bayern München: Starke - Bernat, Hummels, Martinez, Resul Türkkalesi - Müller, Coman, Franck Evina - Timothy Tillman, Marco Friedl, Milos Pantovic Bank: Ron Thorben Hoffmann, Niklas Tarnat, Manuel Winzheimer, Adrian Fein, Michael Strein, Raphael Obermair, Derrick Köhn, Marco Hingerl, Lukas Mai Trainer: Carlo Ancelotti Tore: 0:1 Evina (16.), 0:2 Friedl (19.), 0:3 Evina (28.), 0:4 Coman (30.), 0:5 Coman (41.), 0:6 Michael Strein (53.) Schiri: Steffen Brütting <<AKTUALISIEREN>>>

57. Minute: Erster Torschuss der Gastgeber. Drüber.

53. Minute: Strein macht ihn rein! Eben erst eingewechselt, und schon trifft Michael Strein aus etwa acht Metern halblinker Position. Das halbe Dutzend ist voll.

52. Minute: Oben in der Aufstellungsliste sehen Sie übrigens gefettet, welche Spieler von der Bank mittlerweile im Einsatz sind. Mats Hummels ist schon nicht mehr dabei uns steht sogar schon frisch geduscht bei den Fans und gibt Autogramme.

50. Minute: Das Spiel war jetzt zwei Minuten unterbrochen, weil sich Marco Friedl weh getan hat. Geht dann aber zum Glück weiter.

47. Minute: Ron Thorben Hoffmann steht jetzt im Tor der Bayern.

46. Minute: Konter der Bayern. Müller legt rüber zu Evina, der sich aber abdrängen lässt und dann daneben schießt.

46. Minute: Weiter geht‘s!

18.05 Uhr: Harry, fahr‘ schon mal den Wagen vor: Derrick Köhn macht sich zur Einwechslung bereit. Er ist aber nicht der einzige, die Bayern werden zur Pause groß wechseln. Vier Mal insgesamt.

45. Minute: Halbzeit! Gute Leistung der Bayern, macht Spaß zuzuschauen!

42. Minute: Die Schlagzahl heute ist schon wesentlich höher als vor wenigen Tagen beim ersten Test gegen Wolfratshausen. Die Bayern steigern das Pensum.

41. Minute: Bääääämmmmm! Müller legt kurz ab zu Coman, der aus etwas über 20 Metern präzise Maß nimmt und den Ball unten links versenkt. 5:0 für die Bayern!

39. Minute: Fast der dritte Treffer von Evina. Doch trotz der vier Gegentore macht Keeper Hofmann hier ein richtig gutes Spiel und pariert stark.

36. Minute: Bayern lässt den Ball gut laufen. Besonders herausragend bislang natürlich Franck Evina, der wie ein Bulle da vorne im Sturmzentrum lauert - und knipst.

30. Minute: Nächster Treffer: Tillman mit schmuckem Pass in die Schnittstelle der Erlanger Abwehr. Am Strafraumrand steht Coman und schiebt lässig mit links ein. 4:0. Läuft.





28. Minute: Tillmann schlägt einen Freistoß von der linken Seite in die Mitte. Am Fünfer steht Evina völlig blank und köpft ein. 3:0 für Bayern.





27. Minute: Müllers Freistoß landet in der Mauer. Kann er vermutlich besser.

26. Minute: Ui, eine Gelbe Karte. Jan Sperber stellt Tillman ein Bein, kurz vor dem Sechzehner. Kann man schon geben.

26. Minute: Bei den Bayern steht übrigens Tom Starke im Tor. Hat der überhaupt schon mal einen Ball in der Hand gehabt?

22. Minute: Wer sind eigentlich Franck Evina, Marco Friedl und Co.? Die Kollegen von fupa.de stellen die großen Talente des FC Bayern in diesem Artikel vor: Die goldene Zukunft des FC Bayern.

19. Minute: Da ist das 2:0. Gestocher im Fünfer der Gastgeber. Irgendwie hoppelt der Ball zu Friedl, der das Leder aus kurzer Distanz ins Netz prügelt - mit dem Fuß natürlich. Zweinull.





19. Minute: Nächste Chance für Evina, dieses Mal zieht er aber gegen Keeper Hofmann den Kürzeren.

17. Minute: Nach seinen beiden Treffern gegen Wolfratshausen knipst Evina schon wieder. Stark!

16. Minute: Die Führung für die Bayern! Müller läuft alleine aufs Tor der Gastgeber zu und legt dann uneigennützig nach rechts ab, wo Franck Evina locker einschiebt. Die Führung für den FC Bayern.





15. Minute: Friedl mit der nächsten Chance. Aber der Abschluss mit links ist zu unpräzise und geht weit vorbei.

13. Minute: Müller schlenzt den Ball aus 18 Metern aufs Tor. Zu unplatziert. Keeper Hofmann hält.

11. Minute: Sieh an, sieh an: Der Bayernligist kombiniert sich ansehnlich in Richtung Tor der Bayern. Auf der linken Seite passt dann Mario Foth den Ball in die Mitte. Dort klärt allerdings Türkkalesi.

9. Minute: Und gleich die nächste Gelegenheit: Martinez steht wie eine Eins in der Luft - sein Kopfball streicht aber knapp am linken Knick vorbei.

8. Minute: Erste Chance. Schöne Flanke von rechts durch Pantovic. Evina hat alle Zeit der Welt, den Ball mit der Brust anzunehmen. Es folgt der satte Rechtsschuss, aber Keeper Hofmann wehrt ab.

5. Minute: Sehr gemächlicher Start der Bayern. Wir warten auf die erste Torchance.

2. Minute: Im Gegensatz zum Spiel in Wolfratshausen wird heute übrigens nicht 2x30, sondern „normal“ über 2x45 Minuten gespielt.

2. Minute: Auflösung der Frage von 16.45 Uhr: Lothar Matthäus.

1. Minute: So. los geht‘s! Das zweite Spiel des FC Bayern in der Saison 2017/2018 läuft.

17.03 Uhr: Der bayerische Innenminister Joachim Herrmann ist übrigens auch da.

17.02 Uhr: Jetzt wird noch einmal breit gegrinst auf beiden Seiten: Es steht das obligatorische Foto mit beiden Mannschaften an.

So sieht das aus in Herzogenaurach:

FSV Erlangen Bruck - fc Bayern 2017 in Herzogenaurach pic.twitter.com/CK315u6nSN — maximilan (@markuslamartina) 9. Juli 2017

17.01 Uhr: Die Bayern heute in ihren neuen Auswärtstrikots in dunklem blau. Die Gastgeber in weiß.

17 Uhr: Wir sind a bisserl im Verzug. Erst jetzt kommen die Teams aufs Spielfeld.

16.55 Uhr: Auf Wunsch der Bayern wurde der Rasen übrigens nach dem Warm machen nochmal ordentlich gewässert.

16.50 Uhr: Das Stadion in Herzogenaurach ist nach Adi Dassler, dem Gründer von adidas benannt (Adi Dassler Sportplatz). Es fasst 4000 Zuschauer und liegt direkt neben dem Headquarter der Sportartikelfirma.

16.45 Uhr: Das Spiel findet übrigens in Herzogenaurach statt. Dort spielte in seiner Jugend übrigens ein ehemaliger Bayern-Star. Wer weiß, wer? Antwort gibt‘s in wenigen Minuten.

16.15 Uhr: Bayern-Trainer Carlo Ancelotti setzt heute in der Startaufstellung gleich auf sechs gestandene Profis. Vor allem über Weltmeister Thomas Müller dürften sich die Fans in Erlangen freuen.

+++ Hallo und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker vom Benefizspiel des FC Bayern München gegen den FSV Erlangen-Bruck! Die Roten sind zum 100-jährigen Vereinsjubiläum und dem zugehörigen Festakt des FSV zu Gast. Die Partie wird um 17 Uhr angestoßen. Hier bei uns finden Sie selbstverständlich alle Informationen zum Spielverlauf, der Aufstellung und auch die gesammelten Stimmen nach der Partie.

FSV Erlangen-Bruck - FC Bayern München: Der Vorbericht

Für den FSV Erlangen-Bruck könnte es kaum ein besseres Geschenk zum Jubiläum geben. Als im September 2016 feststand, dass der deutsche Rekordmeister FC Bayern zu Gast sein würde, war der ganze Verein komplett aus dem Häuschen. „Alle freuen sich. Wir haben zwar schon einige Male gegen den 1. FC Nürnberg gespielt. Aber der FC Bayern ist eine andere Hausnummer“, hatte FSV-Trainer Normann Wagner gegenüber fupa.net damals festgestellt.

Mit dem FCB kommt also ein klein wenig Champions-League-Flair nach Bruck - für Wagner besonders toll, da er selbst „von Klein auf Bayern-Fan“ ist. Die Einnahmen der Partie kommen derweil dem Verein zugute. Doch trotz aller Freude müssen sich die Erlanger wohl darauf einstellen, dass der FC Bayern nicht mit voller Kapelle anreisen wird.

Beim letzten Testspiel gegen den BCF Wolfratshausen (4:1) hatte Carlo Ancelotti nur wenige Stars auflaufen lassen. Und trotzdem war das für die BCF-Kicker ein Riesenerlebnis: „Ich habe bis jetzt nur gegen die Amateure von Bayern gespielt und jetzt gegen die Profis zu spielen, das ist schon Wahnsinn. Da läuft der Ball ohne Ende und ich schwitze ja auch ohne Ende. War schon ein Highlight“, hatte Torschütze Vincenzo Potenza nach der Partie festgestellt. Der FSV Erlangen-Bruck darf sich also dennoch auf ein wahrliches Highlight freuen.

WhatsApp-News zum FC Bayern gratis aufs Handy: tz.de bietet einen besonderen Service für FCB-Fans an. Sie bekommen regelmäßig die neuesten Nachrichten zu den Roten direkt per WhatsApp auf Ihr Smartphone. Und das kostenlos: Hier anmelden!

sdm