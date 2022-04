Bielefeld gegen FC Bayern live: Wo läuft heute die Bundesliga live im TV und Stream?

Von: Philipp Kuserau

FC Bayern gegen Arminia Bielefeld im Live-Ticker © IMAGO / Ulrich Hufnagel

Der FC Bayern München will bei Arminia Bielefeld eine Reaktion auf das bittere CL-Aus zeigen. Hier erfahren Sie, wo das Bundesliga-Spiel heute im TV und Stream läuft.

München - Am 30. Bundesliga-Spieltag tritt der FC Bayern München die Auswärtsreise zu Arminia Bielefeld an. Das vorherrschende Thema bei den Münchnern ist aber weiterhin das Ausscheiden im Europapokal.

Nach dem Ausscheiden in der Champions League prasselt viel Kritik auf die Bayern ein

Wunden lecken nach dem bitteren Aus in der Champions League heißt es nach wie vor bei den Bayern. Anstatt sich auf weitere intensive Abende in der Königsklasse gegen den FC Liverpool zu freuen, wird bei den Münchnern zurzeit sehr viel infrage gestellt. Lag es an der Unruhe im Verein? Hatte man die Spanier unterschätzt? Oder genügt der Kader in der Breite nicht den Ansprüchen einer Top-Mannschaft, die in das CL-Finale einziehen will? Fest steht: Das Ausscheiden gegen den FC Villarreal war so nicht unbedingt zu erwarten, dennoch scheint die ein oder andere Kritik überzogen. Noch bilden Julian Nagelsmann und seine Spieler nicht eine Einheit wie beispielsweise die „Reds“ unter Jürgen Klopp, aber es ist nun mal auch die erste Spielzeit unter Nagelsmann. Es braucht wohl schlicht noch etwas Zeit.

Bundesliga live: Nach CL-Aus - welche Reaktion zeigt der FC Bayern gegen Bielefeld?

Für das anstehende Auswärtsspiel am Wochenende gegen abstiegsbedrohte Bielefelder besteht jedenfalls die große Herausforderung darin, die Köpfe wieder freizubekommen. Fünf Spieltage vor Saisonende haben die Bayern noch einen komfortablen Vorsprung von neun Punkten auf die zweitplatzierten Dortmunder. Der zehnte Ligatitel infolge soll nun ohne große Zwischengeräusche nach Hause gefahren werden. Der FC Bayern ist seit sieben Ligaspielen ohne Niederlage (fünf Siege, zwei Remis), das Hinspiel gegen Bielefeld im November letzten Jahres konnte knapp mit 1:0 gewonnen werden.

Bundesliga heute live: Bielefeld im Abstiegskampf - letzter Ligasieg im Februar

Bielefeld dagegen findet sich im Saisonendspurt inmitten des Abstiegskampfes wieder. Der letzte Ligasieg datiert vom 19. Februar 2022 (1:0 gegen Union Berlin). Seitdem konnte die Mannschaft von Frank Kramer gerade mal einen weiteren Punkt einfahren (1:1 gegen Stuttgart). Fünf Pleiten aus den letzten sechs Partien nagen am Selbstvertrauen der Arminen. In der Tabelle war Bielefeld vor dem 30. Spieltag auf dem Relegationsplatz punktgleich mit Hertha BSC (beide 26 Punkte). Führt der Weg aus der Abwärtsspirale nun ausgerechnet über die ebenfalls angezählten Bayern? Etwas Zählbares konnte Bielefeld immerhin vergangene Spielzeit beim furiosen 3:3 in der Münchner Allianz Arena mitnehmen.

Begegnung Arminia Bielefeld - FC Bayern München Anpfiff Sonntag, 17. April, 15.30 Uhr Stadion SchücoArena

Bundesliga live: Läuft Bielefeld gegen Bayern heute im Free-TV?

Nein, das Spiel wird in Deutschland nicht im Free-TV gezeigt.

Arminia Bielefeld - FC Bayern München heute live: Wo läuft die Bundesliga im TV und Stream?

Streaming-Anbieter DAZN überträgt das Bayern-Spiel in Bielefeld am Sonntag live und exklusiv ab 15.30 Uhr. Die Vorberichte mit Alex Schlüter und Experte Jonas Hummels starten um 14.30 Uhr. Michael Born kommentiert dann ab Spielbeginn zusammen mit Hummels. Der Live-Stream von DAZN kann mit der entsprechenden Anwendung auch auf dem Fernseher via Smart TV, Apple TV oder Fire TV Stick empfangen werden - Voraussetzung ist ein gültiges Abo.

Bundesliga heute live: Die Übertragung von Bielefeld vs. Bayern in der Übersicht

TV - Live-Stream DAZN Highlights DAZN, Sky, ARD-Sportschau, ZDF-Sportstudio Live-Ticker tz.de

Bielefeld empfängt die Bayern: Die Bundesliga heute im Live-Ticker bei tz.de

Alle Infos zum Spiel bekommen Sie wie üblich auch in unserem Live-Ticker bei tz.de. (kus)