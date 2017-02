Löw bleibt bei Müller cool: „Hat ein Näschen für Tore“

Berlin - Wenn der deutsche Rekordmeister in seiner Wahlheimat Berlin zu Gast ist, schaut auch Bundestrainer Joachim Löw im Olympiastadion vorbei. Der Bundestrainer sah beim Spiel der Bayern gegen Hertha BSC seinen rechten Flügelstürmer Thomas Müller im Sturmzentrum.

Müller blieb in Berlin, anders als gegen den FC Arsenal, ohne Torerfolg und sah beim Gegentor unglücklich aus. Grund zur Sorge sieht der Weltmeister-Trainer trotzdem nicht. „Jetzt hat er mal ein Jahr, das nicht so läuft. Es weiß aber jeder: Der Thomas hat ein Näschen für Tore“, sagte Löw über seinen Nationalspieler. Müller war übrigens nicht der einzige FCB-Spieler, der in Berlin auf einer anderen Position als im DFB-Team auflief: Rechtsverteidiger Joshua Kimmich durfte auf seiner Lieblingsposition im zentralen Mittelfeld ran.