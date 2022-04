Bei der Meister-Feier sah er ganz anders aus: Was ist der Grund für Hernandez‘ Zöpfchenfrisur?

Von: Philipp Kessler

Lucas Hernandez links bei der Meister-Feier, rechts mit neuer Frisur. © Imago / Instagram

Der FC Bayern hat am Samstag die zehnte Meisterschaft in Folge klargemacht. Ob das der Grund ist, warum Lucas Hernandez nun eine neue, ausgefallene Frisur trägt?

München - Lucas Hernández hat die Haare schön. Der Verteidiger des FC Bayern trägt seit Dienstagabend Zöpfchen, sogenannte Braids. Ein ungewohnter Anblick, aber der Franzose kann die flippige Haarpracht definitiv tragen.

FC Bayern: Kaum wiederzuerkennen! Lucas Hernandez mit ganz neuer Frisur

„Luci hat mir vor einem halben Jahr schon ein Foto davon gezeigt, gesagt, dass er diese Frisur in Zukunft ausprobieren möchte“, verrät sein Friseur Alex Giurgiu im Gespräch mit der tz. „Wir haben damit gewartet, bis seine Haare am Oberkopf die richtige Länge hatten. Jetzt hat ihm eine Expertin die Braids gemacht und ich habe ihm am selben Abend den Übergang und den Bart geschnitten.“ Die Zöpfchen-Frisur soll rund zwei Wochen halten, mit Haarschaum nachts gepflegt werden.

Lucas Hernandez hat eine neue Frisur. © Instagram/@lucashernandez21

Die Bayern-Star lassen sich regelmäßig in Giurgius Laden namens „Alex The Barber Men’s Salon“ in Geretsried schick machen. Zu seinen Stammkunden zählen neben Hernández auch Jamal Musiala, Niklas Süle und Alphonso Davies. (pk)