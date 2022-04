Hernandez-Abschied vom FC Bayern? „Etwas, woran man immer denkt, wenn man schwierige Zeiten durchmacht“

Von: José Carlos Menzel López

Teilen

Steht noch bis Sommer 2024 bei Bayern München unter Vertrag: Lucas Hernández. © Marius Becker/dpa

Lucas Hernández liefert starke Leistungen ab - und steht endlich deswegen im Fokus, und nicht mehr wegen seiner Transfersumme.

München - Es ist ruhig geworden um Lucas Hernández. Und das könnte kein besseres Zeichen sein. Seit seinem Wechsel von Atlético Madrid zum FC Bayern stand der 26-Jährige schließlich immer wieder im Fokus der Berichterstattung. Mal wegen Verletzungen, die ihn aus der Bahn warfen. Mal aufgrund privater Rückschläge. Mal, weil Experten wie Lothar Matthäus „mehr“ vom teuersten Einkauf der Vereinsgeschichte erwarteten.

Und nun? Liest man wenig über den vielseitig einsetzbaren Verteidiger. Dabei wäre doch gerade jetzt der beste Moment, um die eine oder andere Zeile über den 80-Millionen-Mann zu verfassen, wie er seit dem Tag seiner Ankunft in München gebrandmarkt wurde. Lucas liefert nämlich. Lucas legt wie beim 4:1 in Freiburg Tore vor. Und Lucas langt hinten auch wieder konsequent hin, wenn es sein muss.

Lucas Hernandez: Nur nicht an die 80 Millionen Euro denken

Warum? Weil er genau das tut, was ein Fußballer seines Standards tun muss, wenn gefühlt die halbe Welt über einem zusammenbricht: Fußball spielen. Nicht an die Zahl 80 denken. Auch (oder schon gar) nicht an Matthäus. Einfach spielen. Warum ihm der ganze Trubel rund um seine Person nichts ausmacht, hat Hernández nun in einem Interview mit der spanischen Sportzeitung AS verraten.

„Ich spiele lange genug Fußball, um zu wissen, dass er immer Leute gibt, die ihre Meinung sagen“, so der Weltmeister. „Jeder macht eben sein Ding. Wir Spieler sind dem ausgesetzt, der Kritik und dem Lob, das ist ein Teil unseres Lebens. Wenn ein Verein bereit ist, 80 Millionen für dich zu zahlen, stehst du immer im Fokus, aber ich konzentriere mich auf meine Aufgabe, nämlich Fußball zu spielen. Ich bin glücklich auf dem Spielfeld und versuche, Meinungen von außen zu ignorieren. Wenn sogar Cristiano Ronaldo oder Lionel Messi zu ihrer Zeit kritisiert wurden, wer wird dann im Fußball nicht kritisiert werden?“

Hernandez: Abschied vom FC Bayern? „Etwas, woran man immer denkt, wenn man schwierige Zeiten durchmacht“

Schlechtere Tage? Gibt es bei einem auf den ersten Blick beinharten Typen wie Lucas auch. Auf die Frage, ob er sich in seinen drei Jahren bei den Bayern mal mit einem vorzeitigen Abschied beschäftigt habe, antwortet Hernández: „Das ist etwas, woran man immer denkt, wenn man schwierige Zeiten durchmacht.“

Anstatt aufzustecken, zog der Abwehrspieler jedoch Kraft aus den Tälern, in denen er sich zwischenzeitlich wiederfand. „Wenn ich hingefallen bin, habe ich mir immer wieder gesagt, dass ich wieder aufstehen will und hier spielen werde. Das ist es, was ich wirklich will.“ Sein Vertrag läuft noch bis 2024. Und Hernández sagt: „Als ich mich entschied, hier fünf Jahre zu unterschreiben, hatte das einen Grund. Ich möchte jetzt zunächst einmal diese fünf Jahre erfüllen.“

Lucas Hernandez hat sich endgültig zum neuen Abwehrchef gemausert

Und sich in dieser Zeit endgültig zum neuen Abwehrchef der neuen Bayern-Abwehr mausern. Die Abgänge von David Alaba und Jerome Boateng hätten „natürlich eine Lücke hinterlassen“, gibt Lucas zu.

Hinzu kommt, „dass wir unsere Formation ein wenig verändert haben, seit Julian Nagelsmann da ist“. Die Ausrichtung sei etwas „riskant. Wenn man so offensiv ausgerichtet ist, ist hinten immer Platz und man verteidigt im Eins-gegen-eins. Der Gegner bekommt da öfter die eine oder andere Möglichkeit. Und wenn sie eine davon machen, sind wir in der Abwehr diejenigen, die nicht gut aussehen. Trotzdem denke ich, dass wir in der Defensive gute Arbeit leisten. Es stimmt, dass wir in einigen Spielen nicht immer konsequent waren, aber ich bin überzeugt, dass auch wir unseren Teil zum Erreichen des Viertelfinales in der Champions League beigetragen haben.“ Zuletzt insbesondere er selbst. Sieht Matthäus bestimmt genauso.